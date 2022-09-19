«Точка сумасшествия»: политолог Маркелов назвал незаконными требования Латвии к россиянам на границе

Фото: Unsplash

Посольство России в Риге сообщило, что при пересечении границы Латвии граждане России сталкиваются с различными провокациями. В частности, россиян заставляют подписывать заявления с осуждением российских властей. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить законность данного нововведения и узнать, что ожидает россиян, желающих попасть в прибалтийские страны.

Политолог Сергей Маркелов считает, что в европейских странах на данном этапе закон не имеет таких же оснований, что и раньше.

— Мы находимся в периоде таких отношений с различными странами, когда слово «закон» можно на 25-е место поставить. То есть понятие законности очень свободно трактуется. Чем дальше, тем больше вариантов трактовки. Понятно, что действия Латвии незаконны с любой точки зрения. Однако законы во всем мире пишутся так, чтобы были не только строчки, но и слова между строк, поэтому в дальнейшем можно ожидать изменения, где появятся дополнительные трактовки закона. С точки зрения междустрочия можно ожидать чего угодно. Я уверен, что латвийское правительство может найти лазейку в своем же законе для того, чтобы аргументировать свои действия, направленные против россиян, — разъяснил он.

При этом эксперт добавил, что это в первую очередь политические действия. Так, балтийские страны выполняют функцию тестирования со стороны Евросоюза для проверки прочности России. Однако должного ответа от РФ ожидать не стоит, уверен Маркелов, поскольку власти страны уже выполнили ряд действий в отношении прибалтийских государств.

— У РФ и так уже готовятся системные ответные действия. Газ мы уже всем закрыли, от консульских представительств почти ничего не осталось. Я думаю, что самое правильное ответное действие здесь — это дать дойти им до точки абсолютного сумасшествия, после они сами остановятся. Считаю, что наши власти не будут ничего делать серьезного, поскольку на 99,9 процента мы против этих «микрогосударств» использовали все, что можно на дипломатических и политических уровнях, — сказал специалист.

Политолог уверяет, что латвийские власти хотят достичь стопроцентной интеграции в западную систему ценностей. В частности, получить от них защиту в любом виде и полноценное размещение войск на своей территории. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с «ВМ» выразил мнение, что россиянам стоит подождать, пока данные нововведения проявят себя в полной мере.

— Сложно сейчас что-то говорить, потому что документы, которые были представлены, практику применения не имеют. И только с сегодняшнего числа мы сможем фиксировать, как на деле будет происходить процесс перемещения, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что последние два с половиной года у России в прибалтийские государства организованных туристов нет. Так, изначально это было связано с пандемией, а после — с введением антироссийских санкций на фоне военной спецоперации.

— На сегодняшний день поездки будут происходить частным образом, граждане РФ пересекают границу со своими конкретными частными целями. Дальше надо будет посмотреть в течение ближайшей недели, как на практике реализуются вышеуказанные документы, — подытожил Осауленко.

Также заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в разговоре с «Вечерней Москвой» оценил законность подписания документа, осуждающего российские власти.