Кровавое эхо трагедии целого народа

Мемориальная церемония возложения венков к подножию Меноры в рамках недели памяти трагедии Бабьего Яра, где в 1941 году было расстреляно, по разным источникам, от 33 тысяч до 100 тысяч человек евреев, украинцев, цыган и советских военнопленных (29 сентября - 6 октября 1991 года) / Фото: РИА Новости

В этот день, 29 сентября, 81 год назад начались первые расстрелы в урочище Бабий Яр под Киевом.

К окончательному решению «еврейского вопроса» фашистские оккупанты приступили практически сразу. Первые немецкие части вошли в город 19 сентября, когда окруженные советские войска еще продолжали сопротивляться, но повлиять на ситуацию на фронте уже не могли. В Киеве, кроме жителей, которые не успели эвакуироваться, находились многочисленные беженцы из западных областей СССР. Уйти смогли далеко не все.

Менее чем через 10 дней после того, как заняли город, на улицах появились объявления, что евреям предписывается явиться на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц. Так начиналась одна из страшных трагедий Великой Отечественной войны.

О том, что произошло дальше, остались свидетельства как палачей, так и жертв. Из десятков тысяч расстрелянных в Бабьем Яру чудом смогли спастись только 29 человек. Одна из них — Дина Проничева, вспоминала, что на казнь вели всех — стариков, детей и женщин. У жертв были отобраны украшения, все, что представляло какую-то ценность, и даже одежда.

Людей группами подводили к краю оврага глубиной около 50 метров, строили и расстреливали. Некоторым выжившим удалось остаться незамеченными среди сотен мертвых тел и спастись.

Единственный ныне живущий свидетель трагедии Бабьего Яра, гражданин Израиля Михаил Сидько вспоминает, что ему с братом удалось убежать из группы детей, приготовленных к уничтожению. В 1941 году ему было шесть лет.

Трагедия Бабьего Яра долгое время была почти неизвестна широкой общественности в СССР, и только работа отдельных энтузиастов привлекла внимание властей к сохранению памяти жертв.

Известно, что активное участие в уничтожении населения Киева принимали не только оккупанты, но и украинские коллаборационисты.

— Современные немцы не героизируют своих палачей тех времен, отреклись от них и осудили, чего нельзя сказать о современных властях Украины, которые улицы называют в честь палачей, — сказал политолог Олег Матвейчев.

По последним, еще неполным данным, известно, что жертвами всех расстрелов стали более 150 тысяч человек.

ЦИТАТА

Евгений Евтушенко (1932-2017), поэт.

«И сам я, как сплошной беззвучный крик, над тысячами тысяч погребенных».