Пища, причащение и крестный ход: как правильно приготовиться к Пасхе

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Все блюда, которые традиционно едят на Пасху, лучше приготовить за несколько дней праздника. Такой совет «Вечерней Москве» дал заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Филипп Ильяшенко. Он также поведал о нюансах, которые стоит учитывать во время Страстной недели (седмицы).

По словам собеседника «ВМ», с приготовлением «снеди, ассоциируемой с окончанием дней воздержания от скоромной пищи», связаны два ключевых момента — рациональный и ритуальный.

— Во-первых, мы, конечно, не готовим эту еду за две недели, как, например, рождественские штоллены, ведь она вся испортится. Куличи засохнут, пасхи прокиснут. Во-вторых, в Страстной седмице важна не только пища. Важно быть участником событий, которые особенно сильно переживают во время церковных служб (речь идет о переживании тех событий, через которые, согласно преданиям, прошел Иисус Христос — прим. «ВМ»), — пояснил Ильяшенко.

В связи с этим, продолжил он, рекомендуется завершить все приготовления к вечеру среды. Это касается и выпечки кулича, и покраски пасхальных яиц, и приготовления творожной пасхи, отметил священник.

— К среде все это хорошо бы закончить, чтобы в четверг можно было пойти причащаться, а в пятницу — крестный ход, на погребение плащаницы. В субботу также хорошо бы попасть на службу и днем освятить приготовленную пищу в любом храме. В воскресенье остается убедиться, что Христос воскрес, и возвестить об этом всему миру, — уточнил он.

Собеседник издания добавил, что приготовление снеди лучше не откладывать на четверг и тем более на пятницу, особенно если верующий человек желает стать участником всех необходимых служб.

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