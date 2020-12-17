Депутат призвал обеспеченные семьи отказаться от «новогодних» выплат для детей

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов призвал обеспеченные семьи при возможности отказаться от «новогодних» выплат на детей «в пользу менее благополучной категории граждан».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российским семьям, воспитывающим детей до семи лет, выплатят по пять тысяч рублей. Как уточнил глава государства, деньги поступят до Нового года.

— У нас очень много сирот, у которых нет родителей и им неоткуда ждать помощи, — прокомментировал Нилов предложение президента. — И было бы правильно перенаправить эти деньги для поддержки нуждающимся детям и семьям.

Вместе с тем депутат назвал инициативу Путина положительной.

— Тем более год был сложный, многие лишились работы. У некоторых граждан, судя по обращениям, нет даже денег накрыть новогодний стол. Поэтому это прекрасная и неожиданная мера, которая многим поможет, особенно ввиду приближающихся праздников, — сказал Нилов.

Он напомнил, что в текущем году государство уже несколько раз выделяло средства на нужды семей с детьми.

— Ранее граждане уже получали по 10 тысяч рублей. В целом это довольно большие затраты. Однако власти должны поддерживать граждан, особенно в такой нелегкий период, как сейчас, — подчеркнул парламентарий.

Собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что оформить заявление на получение средств можно уже сейчас на сайте госуслуг. Соответствующую помощь, по его словам, получат 16 миллионов детей.

— Если граждане ранее получали выплату 10 000 рублей, то на основании этой информации Пенсионный фонд России зачислит им до 31 декабря 2020 года по 5000 рублей на каждого ребенка. То есть в этом случае заполнять новое заявление нет необходимости, — сказал Нилов.

Однако если же у граждан изменился счет, то необходимо об этом сообщить в ПФР, уточнил парламентарий. Он добавил, что получить 5000 рублей можно будет до 1 апреля 2021 года.

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