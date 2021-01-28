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Астрофизик раскрыл детали «нашествия астероидов» на этой неделе
Фото: pixabay.com

Астрофизик раскрыл детали «нашествия астероидов» на этой неделе

Рафаэль Залян

Наука

На текущей неделе мимо нашей планеты пролетит несколько крупных астероидов. Размер самого большого из них, по подсчетам ученых, составит более 100 метров, а самого маленького — около 50 метров. Могул ли эти астероиды представлять опасность для человечества, «Вечерней Москве» рассказал астрофизик, эксперт Учебно-научного центр гравитации и космологии Артем Бирюков.

По его словам, одно из космических тел уже пронеслось мимо Земли в четверг, 28 января, в 07:15 по московскому времени. Название астероида — 2021 BZ. Размер объекта, по подсчетам специалистов, составляет от 30 до 70 метров.

— Расстояние от поверхности Земли, на котором движется объект, составило примерно 2,5 миллиона километров, что равняется практически расстоянию между Землей и Луной, — сказал Бирюков.

Следующим объектом, за которым можно будет наблюдать в космическом просторе, станет астероид 2021 AG7.

— Этот объект будет в несколько раз больше своего предшественника. В окружении Земли он покажется не раньше 29 января. Диаметр глыбы будет равен размерам стадиона — около 100–110 метров, — отметил эксперт.

Космическое тело ближе к полудню «подплывет» на максимально близкое расстояние Земле. По подсчетам специалистов, оно будет в десять раз превышать расстояние до Луны.

Еще один внеземной объект промчится мимо нашей планеты чуть позже, но тоже 29 января. Его ученые назвали 2021 AF7. Зафиксировать астероид удастся в 22:30. Его размеры по сравнению с предшественниками, как уточнил собеседник «ВМ», относительно небольшие — от 30 до 57 метров.

— Это как средний тихоокеанский кит. Кстати, до этого, несколькими днями ранее, мимо нас тоже прошли три летающих объекта. Но и они были по размеру крошечными — от 20 до 60 метров. Пролетели астероиды на расстоянии, где расположена Луна, — уточнил специалист.

Астрофизик раскрыл детали «нашествия астероидов» на этой неделеФото: Скриншот видео

Бирюков заверил, что ни один из объектов, которые пролетят мимо Земли на этой неделе, не несут для человечества никакой опасности:

— Все они будут находиться на довольно приличном расстоянии. Поэтому, рассуждения о приближающемся Армагеддоне придется вновь отложить.

При этом ученый напомнил, что ежедневно рядом с Землей пролетает огромное количество объектов. И нынешнее явление не нужно считать каким-то «особым случаем нашествия астероидов».

— Вообще любые объекты, которые движутся в сторону Земли, фиксируются либо на подлете к нам, либо тогда, когда астероид уже прошел, — продолжил Бирюков.

Падение же космического тела на поверхность нашей планеты вряд ли удастся предотвратить, считает эксперт:

— Сейчас, конечно, разрабатываются проекты, которые бы могли помочь как-то остановить потенциально опасный астероид, но их реализация начнется лишь в будущем году. Если же такой объект начал приближаться к нам сегодня, то, боюсь, трагедии нам не удалось бы миновать.

Особо опасны для землян кометы, добавил собеседник «ВМ». Ведь их размеры, по словам астрофизика, намного внушительнее «каких-то там астероидов».

— Самое страшное то, что их размеры достигают нескольких километров. То есть, например, упади такой объект на Техас — все, этот штат будет стерт с лица Земли, — предупредил эксперт.

Кометы — это «убийцы городов», их действительно нужно бояться, заключил собеседник «ВМ».

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