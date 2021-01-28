Астрофизик раскрыл детали «нашествия астероидов» на этой неделе

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На текущей неделе мимо нашей планеты пролетит несколько крупных астероидов. Размер самого большого из них, по подсчетам ученых, составит более 100 метров, а самого маленького — около 50 метров. Могул ли эти астероиды представлять опасность для человечества, «Вечерней Москве» рассказал астрофизик, эксперт Учебно-научного центр гравитации и космологии Артем Бирюков.

По его словам, одно из космических тел уже пронеслось мимо Земли в четверг, 28 января, в 07:15 по московскому времени. Название астероида — 2021 BZ. Размер объекта, по подсчетам специалистов, составляет от 30 до 70 метров.

— Расстояние от поверхности Земли, на котором движется объект, составило примерно 2,5 миллиона километров, что равняется практически расстоянию между Землей и Луной, — сказал Бирюков.

Следующим объектом, за которым можно будет наблюдать в космическом просторе, станет астероид 2021 AG7.

— Этот объект будет в несколько раз больше своего предшественника. В окружении Земли он покажется не раньше 29 января. Диаметр глыбы будет равен размерам стадиона — около 100–110 метров, — отметил эксперт.

Космическое тело ближе к полудню «подплывет» на максимально близкое расстояние Земле. По подсчетам специалистов, оно будет в десять раз превышать расстояние до Луны.

Еще один внеземной объект промчится мимо нашей планеты чуть позже, но тоже 29 января. Его ученые назвали 2021 AF7. Зафиксировать астероид удастся в 22:30. Его размеры по сравнению с предшественниками, как уточнил собеседник «ВМ», относительно небольшие — от 30 до 57 метров.

— Это как средний тихоокеанский кит. Кстати, до этого, несколькими днями ранее, мимо нас тоже прошли три летающих объекта. Но и они были по размеру крошечными — от 20 до 60 метров. Пролетели астероиды на расстоянии, где расположена Луна, — уточнил специалист.

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Бирюков заверил, что ни один из объектов, которые пролетят мимо Земли на этой неделе, не несут для человечества никакой опасности:

— Все они будут находиться на довольно приличном расстоянии. Поэтому, рассуждения о приближающемся Армагеддоне придется вновь отложить.

При этом ученый напомнил, что ежедневно рядом с Землей пролетает огромное количество объектов. И нынешнее явление не нужно считать каким-то «особым случаем нашествия астероидов».

— Вообще любые объекты, которые движутся в сторону Земли, фиксируются либо на подлете к нам, либо тогда, когда астероид уже прошел, — продолжил Бирюков.

Падение же космического тела на поверхность нашей планеты вряд ли удастся предотвратить, считает эксперт:

— Сейчас, конечно, разрабатываются проекты, которые бы могли помочь как-то остановить потенциально опасный астероид, но их реализация начнется лишь в будущем году. Если же такой объект начал приближаться к нам сегодня, то, боюсь, трагедии нам не удалось бы миновать.

Особо опасны для землян кометы, добавил собеседник «ВМ». Ведь их размеры, по словам астрофизика, намного внушительнее «каких-то там астероидов».

— Самое страшное то, что их размеры достигают нескольких километров. То есть, например, упади такой объект на Техас — все, этот штат будет стерт с лица Земли, — предупредил эксперт.

Кометы — это «убийцы городов», их действительно нужно бояться, заключил собеседник «ВМ».

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