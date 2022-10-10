«Цена расплаты всегда чудовищная»: медиум рассказала о последствиях любительских занятий магией

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Попытки заниматься магическими практиками могут закончиться плачевно для людей, которые не посвящены в эту сферу, поскольку потусторонние силы отберут у них здоровье, жизнь родных и близких. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала эзотерик, медиум и ведьма Ольга Ларина.

По словам ведуньи, многие любители мистики и фильмов ужасов после просмотра фантастических картин пытаются повторить ритуалы, которые проводили герои. А некоторые берутся работать с силами, к которым редко обращаются даже опытные мастера:

— «Игрульки» с потусторонними силами всегда заканчиваются плачевно. Простой человек не знает, что такое магия, он даже не представляет, какие сущности к нему приходят, когда он берет в руки карты Таро или ритуальный нож. Кроме того, обычные люди не знают, как правильно ставить на себя защиту, как приносить подношение силам (откупы). А все это очень важно, чтобы энергия, с которой ты работаешь, не поглотила тебя.

Ларина предупредила, что особенно опасно повторять ритуалы, представленные в интернете и на всевозможных видеохостингах:

— У нас сейчас бум интереса к магии, все к ней ринулись. Всем кажется, что именно магия способна решить все их проблемы. Отчасти это правда, но вот цена за любую помощь сил просто несопоставима с тем, что они отберут у вас взамен. А это могут быть ваше здоровье, жизнь ваших родных и близких. Сопровождаться такие проблемы могут также и финансовыми трудностями, в какой-то момент может казаться, что весь мир против вас. А на самом деле это те силы отбирают в ответ на свою помощь то, что им нужно.

Собеседница «ВМ» заметила, что даже опытные мастера платят высокую цену за небольшие ошибки при проведении ритуалов:

— Мастера тоже ошибаются! Например, если откуп слабый, а просьба клиента — спасти жизнь человека с онкологией, то силы отберут дополнительный ресурс у самого мастера. Тем более если он поставил слабую защиту для себя. Цена расплаты за погрешности всегда чудовищная. Последствием может стать смерть родных или возникновение тяжелого заболевания у самого мастера.

Что уж говорить о простых людях, которые имеют представление о магии из фольклора и телепередач:

— Поймите, когда вы пытаетесь повторять ритуалы, которые загружают на YouTube так называемые мастера, вы призываете низшие астральные сущности. Они приходят к вам и начинают не помогать, а вредить. Они питаются вашей энергией. Если вы испугаетесь их присутствия, то они тем более не захотят уходить, потому что именно энергия страха — самая питательная среда для темных субстанций. Вы такими действиями зовете в свой дом бесов. В какой-то момент вы просто сойдете с ума или покончите с собой, потому что они вас доведут до состояния опустошения и полной тоски. А им максимально выгодно, чтобы вы свели счеты с жизнью, потому что при суициде у человека выплескивается мощная энергетическая волна, на которую набрасывается огромное число именно низших астральных сущностей — бесов, полубесов, чертей и иных, чтобы полакомиться энергетическими останками.

В заключение ведьма отметила: если вы хотите сохранить свою жизнь и здоровье, а также уберечь от дурных напастей близких людей, «не лезьте в магию».