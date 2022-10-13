Приближаясь к финишу

Фото: Главархив Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» наблюдает и доносит до читателей, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Субботний номер «Вечерней Москвы» от 13 октября 1934 года стал для работников метро и горожан особенным: авторы одной из заметок сообщили, что все работы накануне запуска первого поезда закончены.

И это стало огромным поводом для радости.

«Путейцы, мраморщики, штукатуры, бетонщики, плотники, инженеры, архитекторы, электромонтеры, чернорабочие, слесари — весь огромный коллектив опытного участка борется в эти дни за то, чтобы 15 октября пустить первый поезд метрополитена по маршруту «Сокольники» — «Комсомольская площадь», — писала газета.

Трудились и правда ударно: «В ночь на 12 октября первая и вторая дистанции сдали последние отрезки тоннеля. Это дало возможность конторе пути уложить в этот день 162 погонных метра пути, выполнив суточное задание больше чем на 170 процентов».

Спешили, чтобы приблизить важнейшее событие.

«Днем 15 октября электрический ток даст энергию вагону метро для первого пробного рейса по маршруту «Сокольники» — Комсомольская площадь», — будто специально газета повторила одну мысль несколько раз, чтобы читатели осознали, насколько важен этот момент. Также сообщалось, что последние штрихи остались и строителям первого электродепо — «Северного». А в тоннелях закончен монтаж и испытания системы сигнализации, на станциях установлены электронные интервальные часы.

Как обычно, строительству метро посвятили сразу несколько материалов. Один из них выглядел таинственно. «По решению треугольника строительства 36 лучшим бригадам присвоено звание бригад имени Л. М. Кагановича», — писала газета.

Выражение «по решению треугольника» сейчас современному читателю непонятно, но тогда каждый знал, что таинственный треугольник, обладавший собственной волей, — это название какого-то совещательного органа, состоящего из трех лиц, которые принимали главные решения в той или иной отрасли.

Не обошлось и без критики. Газета пеняла строителям на общее отставание от графика отделочных работ. Оказывается, систематически срывался завоз мрамора на комбинат Треста скульптуры в Марьиной Роще. Притом что самих мраморщиков имелось в достатке. В пример приведена станция «Красносельская», где мастера вынуждены простаивать без работы.

Тем не менее общий победный тон явно преобладал над критикой. До открытия метро оставалось еще больше полугода, но уже не было сомнений, что объект сдадут вовремя.

ЦИФРА

850 вольт было напряжение на контактном рельсе во время пуска первого опытного поезда метрополитена.

КСТАТИ

Станция «Комсомольская» — первая и долгое время единственная станция Московского метрополитена с пешеходными галереями, расположенными над путями. Следующая подобная станция была открыта лишь 67 лет спустя. Ею стал «Бульвар Дмитрия Донского».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

С 1935 по 1955 год имя Лазаря Кагановича носил весь Московский метрополитен. С 1955 по 1957 — его именем называлась нынешняя станция «Охотный Ряд». И все это было еще при жизни самого «железного наркома».