Новый проект объединит экспертов и ответит на все вопросы об изменении климата

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Сегодня в рамках экологического форума «Климатические диалоги», участниками которого стали спикеры из более чем 20 стран и 30 российских регионов, был презентован проект правительства Москвы «Климатическая платформа».

О социальной сети, объединяющей профессиональное экспертное сообщество в области климата и устойчивого развития, заговорили в ноябре прошлого года. Сегодня экологическая платформа уже собрала на своей площадке немало высокопрофессиональных партнеров.

— На этой платформе международные эксперты могут делиться своими идеями, публиковать аналитические и научные статьи, обсуждать результаты научных исследований. Самые актуальные темы, касающиеся изменения климата, адаптации к ним, а также снижения выбросов парниковых газов, зеленого строительства, модернизации промышленности, энергоэффективности, получат здесь самое широкое обсуждение, — рассказывает заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова. — Экспертом платформы может стать каждый специалист, который зарегистрируется и укажет круг своих научных интересов.

Зарегистрироваться на экологической платформе могут не только специалисты в области климата, но и все неравнодушные к этой теме люди. Именно здесь они смогут получить конкретные ответы на беспокоящие их вопросы. А эксперты получат возможность высказать свою точку зрения и пригласить на собственные порталы, информационные каналы и тематические мероприятия.

— У меня нет проблем с высказыванием своего экспертного мнения, — поясняет руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний Светлана Бик. — Я веду свой блок и канал, для меня важно двигаться к объединению. Люди, думающие вместе о хорошем, приобщают к этому всех остальных. Ощущение объединения с единомышленниками дает огромные перспективы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы — фантастический партнер, который позволяет каждому эксперту вносить свой вклад в позитивную картину мира.

Специалисты подчеркивают, что два дня форума «Климатические диалоги» недостаточно для полного взаимодействия, а «Климатическая платформа» позволяет обсуждать наболевшие темы все 365 дней в году в режиме нон-стоп.

— Это очень деликатный ресурс, который дает право голоса каждому эксперту, — делится своим мнением президент Лиги зеленых брендов, основатель CEO экосистемы сервисов устойчивого развития +1 Анастасия Попова. — Сейчас платформа двуязычна, но со временем информация будет подаваться не только на английском и русском языках, но, возможно, и на китайском. Сегодня основная задача платформы — объединить и систематизировать исследования по климату, которые будут подаваться в открытом и закрытом виде. Накопленный объем образовательных продуктов позволит платформе стать единой точкой знаний для климатической темы. В этом году собираем ядро партнеров, экспертов, а в будущем планируем расширить аудиторию за счет трансляции мероприятий, которые будут интересны школьникам, студентам, всем, кого волнует экология. Для широкого пользователя экологическая платформа станет цифровой точкой входа на тематические обсуждения.

Социальная сеть «Климатическая платформа» накапливает базу знаний экспертов, формирует повестку на международном поле, готовясь к началу большого пути, а технические возможности, желание и средства у проекта есть.

Напоминаем, что в Москве 18 и 19 октября проходит форум «Климатические диалоги». На дискуссионной экспертной площадке собираются ведущие эксперты в области экологии, представители власти и научного сообщества. В общей сложности к диалогам в онлайн- и офлайн-формате присоединится более двух тысяч человек, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.