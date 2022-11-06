Идите вы сами: что происходит в украинской армии

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Наемники саботируют приказы киевского командования и не желают идти на убой. Инструкторы и бойцы зарубежных частных военных компаний, ехавшие на Украину якобы как добровольцы, не рвутся воевать.

Развернутая киевским режимом громкая кампания по привлечению иностранных добровольцев, желающих с оружием в руках отстаивать идеалы демократии на стороне Украины, похоже, дает сбои. Все чаще заграничные «волонтеры» (а по факту бойцы заграничных ЧВК) входят в противоречие как с командирами Вооруженных сил Украины на местах, так и представителями самого Киева.

Подобные разброд и шатания на фоне активных боевых действий выглядят весьма показательно. Особенно если вспомнить, что представители блока НАТО еще с 2003 года глубоко интегрированы в военную систему Украины. Уже 19 лет солдат и младший офицерский состав ВСУ обучают инструкторы из восьми западных стран — США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Дании, Канады и Латвии. И если до спецоперации эта интеграция особо не афишировалась, то сейчас Запад прямо говорит о поддержке Украины в войне против России.

Но между «прямо говорить» и «поддерживать прямой вооруженной силой» имеется существенная разница. Страны Североатлантического альянса пока не рискуют официально посылать своих солдат воевать с русскими. Именно поэтому в условиях гибридной прокси-войны так удобны оказались «дикие гуси» — наемники, готовые сражаться за интересы того, кто им платит.

Как считает военный эксперт Дмитрий Дрозденко, на Украине и в Донбассе Запад продолжает обкатывать новый формат ведения боевых действий как бы руками добровольцев.

— В этом случае получается, что государство, которому принадлежит ЧВК, не само участвует в вооруженных действиях, а руками своих прокси-наемников. Опять же, вспоминая наступление украинских формирований в Харьковской области, очевидцы рассказывают, что там украинскую и русскую речь почти не слышали. Там звучала английская и немецкая речь, — отмечает Дрозденко.

Слова независимых военных экспертов подтверждают и официальные источники. Как ранее отмечал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников ЧВК.

— Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК Academi, Cubic и Dyn Corporation, — заявил генерал-лейтенант.

По оценкам экспертов, сегодня на Украине действуют в общей сложности 16 иностранных военных формирований. Из них девять — это частные военные компании. Самая известная из них — американская Academi (до 2009 года носившая название Blackwater). Сейчас на территории Украины против союзных войск действуют около 500 сотрудников этой ЧВК. Такую цифру называет немецкий политический консультант Михаэль Людерс.

И пускай страны — члены альянса — официально не признают участия своих ЧВК против российских войск — это, по словам военного эксперта Василия Дандыкина, не означает, что наемников на стороне украинцев не было и нет. Страны НАТО с дела ли, по его мнению, ставку на «прокси-войну, ведь их действия не имеют отношения к официальной повестке и к тому, как их армии позиционируют себя».

Еще в марте официальный Киев радостно рапортовал, что на вербовочные пункты, в которые превратились украинские посольства в странах Европы, обратились 16 тысяч иностранцев, готовых сражаться за «незалежную». Защитники «демократических ценностей и свобод» ехали из Хорватии, Польши, Британии, Дании, Латвии, США, Канады, Бразилии, Японии, Южной Кореи...

Добровольцы среди них и правда имелись. Но на порядок меньше, нежели пыталась представить украинская пропаганда. Подавляющее же большинство приехало воевать за деньги. Причем оплачивает их услуги отнюдь не Украина.

Не случайно же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал членов блока «готовиться к длительному противостоянию с Россией» и поддерживать киевский режим оружием «даже в ущерб собственной обороноспособности».

Но готовность европейского и американского истеблишмента воевать с Россией до последнего украинца, последнего ватта в электросетях и последнего литра топлива в бензобаке рядового обывателя уже не соответствует реалиям продолжающегося противостояния. А на носу зима. То ли еще будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Юлин, историк, военный эксперт:

— С каждым днем Киеву все сложнее заманивать к себе наемников. «Гуси» стали не такими уж дикими. Не клюют ни на деньги, ни на должности, блеск наград их тоже не привлекает. Слишком много примеров, когда попытки «солдат удачи» заработать на Украине заканчивались либо в тюрьме, либо в гробу. Еще больше тех, кто быстро понял, что противник им не по зубам, и попросту сбежал с позором с поля боя. Не о такой славе, конечно, они мечтали, отправившись в «незалежную».