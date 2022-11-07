Окружающая среда и человек

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Города, в которых преобладает старый тип промышленного производства, стали, по мнению специалистов, эпицентрами техногенных загрязнений окружающей среды. На здоровье жителей таких городов влияют самые разные факторы — от вредных атмосферных выбросов до избыточного освещения. Но все ли так печально и все ли города представляют опасность для людей? Какие экологические угрозы вредят здоровью горожан и как от них защититься?

Грязная вода — источник угрозы

Исследования показали, что четверть населения планеты пьет грязную воду. Однако, по мнению специалистов, большинство горожан находится в безопасности.

По данным ООН, 74 процента населения Земли пользуется безопасным питьевым водоснабжением, которое очищено от загрязнений, предоставляется по месту жительства и доступно по мере необходимости. Оставшиеся 26 процента жителей планеты вынуждены пить загрязненную воду, поскольку источников чистой воды либо нет, либо доступ к ним ограничен.

По мнению специалистов, не менее 2 миллиардов человек во всем мире пьют загрязненную воду, а к ней, к сожалению, относится вода почти из всех поверхностных источников, к которым относятся пруды, реки, озера, и многих подземных резервуаров, вода из которых поступает на поверхность через родники и ключи.

Микробиологическое загрязнение питьевой вод — ключевой фактор распространения таких заболеваний, как диарея, холера, дизентерия, брюшной тиф и полиомиелит. От одной только диареи, вызванной потреблением загрязненной питьевой воды, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно умирает 829 тысяч человек. Однако грязная вода — источник далеко не только «санитарных» болезней. По оценке ВОЗ, неподобающее качество и антисанитарное состояние воды становится причиной до 80 процентов заболеваний в мире.

Больше всего от загрязненной воды страдает сельское население. Согласно статистике ВОЗ, загрязненной водой для питья и купания пользуются 90 процентов всех жителей сельских районов планеты. Одними из крупнейших загрязнителей воды являются фермерские хозяйства, где значительная часть покрывающих почву удобрений, в частности, навоза, вымывается осадками и попадает в грунтовые воды.

Пресные воды загрязняют также промышленные предприятия, лесные и рыбные хозяйства, транспорт, свалки и так далее. В воде оказываются сотни опасных веществ, включая тяжелые металлы и токсичные соединения — от свинца и ртути до мышьяка.

Население городов больше защищено от проблемы загрязненной воды, поскольку в городах организованы современные системы очистки воды. Исключение — города наименее развитых стран, к которым относятся многие государства Африки, Латинской Америки и Азии. По данным ВОЗ, в них ситуация такова, что чистой воды нет не только во многих домах, но и в 50 процентах медицинских учреждений.

Как считают специалисты, примером грамотно организованной системы очистки воды является Москва. Воду для российской столицы берут из поверхностных источников — Москвы-реки и водохранилищ. В сутки станции водоподготовки пропускают 3 миллиона кубометров воды. Вся она проходит множество стадий очистки — от всевозможных песчаных и мембранных фильтров до обеззараживания ультрафиолетом и озонирования. Качество воды контролирует автоматизированная система мониторинга, ежедневно проводящая более 6 тысяч физико-химических, бактериологических и гидробиологических анализов по 184 показателям.

Безопасной водой в России обеспечены не только москвичи. По данным Росстата, к центральному водопроводу подключено более 90 процентов российских домохозяйств. Согласно паспорту федеральной программы «Чистая вода», в 2018 году качественной питьевой водой были обеспечены 87,5 процента россиян. Согласно целям программы, к 2024 году эта доля вырастет до 90,8 процента.

По данным Роспотребнадзора, 14,6 процента источников водоснабжения в стране — от водозаборов до колодцев — не отвечают требованиям безопасности. Хуже всего состоит ситуация в Дагестане, где санитарным нормам не соответствует 96,7 процента источников водоснабжения, в Карачаево-Черкесии этот показатель составляет 66,1 процента, в Калмыкии — 64,4 процента. Причины, по словам экспертов из ведомства, в отсутствии статуса зон санитарной охраны у источников водоснабжения и недостаточная эффективность технологий очистки, применяемых на местных водоканалах.

Фото: Freepik

Вредные для здоровья вещества

По данным ООН, 90 процентов людей во всем мире каждый день вдыхают вредные для здоровья вещества. ООН признает загрязнение воздуха одной из самых серьезных экологических угроз здоровью людей. Более 90 процентов населения планеты дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает нормы, установленные ВОЗ. От последствий загрязнения воздуха ежегодно гибнет 8 миллионов человек, а лечение вызванных этим заболеваний ежегодно обходится в 1 триллион долларов. При этом треть стран во всем мире не имеют нормативных актов, определяющих стандарты качества воздуха.

Эксперты ВОЗ выделяют четыре основных загрязнителя воздуха: взвешенные вещества, озон (O3), двуокись азота (NO2) и двуокись серы (SO2). Взвешенные вещества — это мелкие твердые частицы, состоящие в основном из сажи, сульфатов, аммиака, хлорида натрия или минеральной пыли. Они присутствуют в воздухе во взвешенном состоянии как пар. Частицы диаметром менее 10 микрон проникают в легкие и оседают в них, частицы менее 2,5 микрона поступают в кровеносную систему. Воздействие взвешенных веществ на людей приводит к сердечно-сосудистым, респираторным и раковым заболеваниям.

Озон, содержащийся в воздухе у земной поверхности, не следует путать с тем, который формирует озоновый слой в верхних слоях атмосферы. Приземный озон получается из промышленных выбросов и автомобильных выхлопов, он представляет собой основной элемент смога и провоцирует нарушения дыхания, развитие астмы и других болезней легких. Двуокиси азота и серы — продукты всевозможных процессов горения, в первую очередь сжигания разных видов ископаемого топлива в коммунальном отоплении, при выработке электроэнергии, в двигателях внутреннего сгорания. Они тоже служат причиной развития болезней легких.

Источником опасного для здоровья загрязнения воздуха является не только промышленность, транспорт и свалки. Около 2,6 миллиарда человек во всем мире готовят пищу и отапливают свои дома, сжигая керосин, уголь или биомассу, к которой относятся, например, дрова.

По данным ВОЗ, 4,2 миллиона человек гибнет в результате загрязнения атмосферного воздуха вне помещений и еще 3,8 миллиона — в результате загрязнения воздуха в жилых помещениях. Более 90 процентов этих случаев приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Около 58 процентов преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха, вызваны ишемической болезнью сердца и инсультом, по 18 процентов — хронической обструктивной болезнью легких и острыми инфекциями нижних дыхательных путей, 6 процентов — раком легких.

По данным глобальной платформы IQAir, агрегирующей данные с наземных станций мониторинга, Россия занимает 80 место в рейтинге стран с самым грязным воздухом. То есть воздух у нас чистый. Наши показатели — на уровне многих развитых стран (Франции, Германии и США). Страной с самым грязным воздухом IQ Air называет Бангладеш, где зафиксировано превышение норм ВОЗ в 15 раз. В Индии нормы превышены в 11 раз, в Китае — в 6,5 раза.

Однако, не все страны ведут мониторинг качества воздуха, поэтому IQAir по большей части опирается на показания частных станций, развертываемых коммерческими организациями и отдельными энтузиастами.

Современная система контроля качества воздуха развернута в Москве. Она состоит из 56 автоматических станций, ведущих непрерывные измерения. В режиме реального времени они мониторят более 20 параметров загрязнения атмосферы. С 2021 года московская система мониторинга начала расширяться на Подмосковье — новые автоматические станции появились на территории 12 городов региона.

Согласно последнему докладу о состоянии окружающей среды в Москве, в 2021 году среднегодовые концентрации основных атмосферных загрязнителей не превышали установленные нормативы.

О состоянии же воздуха в стране в целом можно судить по сводкам Росгидромета. Согласно данным ведомства, в 2021 году в России было выявлено 369 случаев высокого и 37 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха.

Существенно улучшить ситуацию с атмосферными загрязнениями в регионах должен федеральный проект «Чистый воздух», реализуемый в рамках нацпроекта «Экология». Цель этого проекта — к 2024 году на 20 процентов снизить загрязнение воздуха в 12 наиболее проблемных населенных пунктах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Для этого предполагается сократить выбросы 457 промышленных объектов.

Шум вреден для горожан

По мнению специалистов, шум является одним из главных опасностей для здоровья горожан. Шумовое, или акустическое, загрязнение возникло в XIX веке в эпоху индустриализации и урбанизации, когда в широких масштабах стали появляться крупные промышленные предприятия, развивалась железнодорожная сеть. При этом население городов стремительно росло, так как жители сельской местности переезжали туда в поисках работы на предприятиях.

О необходимости регулирования шумового загрязнения заговорили в 1930–1940 годах, когда началось активное развитие автомобилестроения. Соответствующая правовая база возникла намного позже. Стали появляться шумовые карты населенных пунктов с обозначением основных источников акустического загрязнения — аэродромов, автомагистралей, промышленных предприятий, также появились нормативы по допустимому уровню шума в разных помещениях и районах: в жилых домах и на придомовых территориях, в образовательных и медицинских учреждениях, в общественных местах.

Сегодня для самых крупных городов характерен уровень шума порядка 100 децибел. К примеру, в Мумбаи и Лондоне средний уровень шума за день может достигать 105 децибел, а в Токио и Чикаго — 95. Для сравнения: шепот человека — это 25 децибел, разговорная речь — 40, плач ребенка или крик взрослого — 80, шум будильника и городского транспорта — около 90. Сирена скорой помощи звучит с силой 120 децибел, а лопающийся надувной шарик — 154. При этом уровень шума свыше 140 децибел вызывает у людей физическую боль.

Согласно данным ВОЗ, шумовое загрязнение — один из наиболее опасных факторов окружающей среды, воздействующих на соматическое и психическое здоровье человека. Дело в том, что при уровне звука выше 50 децибел увеличивается частота дыхания и пульса, выше 60 — нарушается сон, а при 70 — сужаются кровеносные сосуды.

Регулярное воздействие шума может привести к нарушениям слуха, постоянным головным болям, заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной системы — вплоть до появления неврозов и депрессий. Повышенному риску подвержены дети: нервные расстройства, приобретенные в результате шумового воздействия, могут повлечь задержки в физическом и интеллектуальном развитии, снизить обучаемость и уменьшить концентрацию внимания.

Согласно данным Европейского агентства по окружающей среде, шумовое загрязнение на территории Европы ежегодно становится причиной 12 тысяч преждевременных смертей и 48 тысяч новых случаев ишемической болезни сердца. Из-за постоянного воздействия шума 22 миллиона европейцев страдают от хронического стресса, 6,5 миллиона — хроническими нарушениями сна, а 12,5 тысячи школьников испытывают проблемы в обучении. При этом ежегодный экономический ущерб шумового загрязнения в Европе составляет до 2 процентов ВВП региона.

В российском законодательстве насчитывается около 300 документов, регулирующих уровень шума. Так, в жилых домах и на придомовых территориях уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и 45 ночью, а, например, в медучреждениях норматив еще жестче: 40 и 30 децибел соответственно.

Световое загрязнение

Световое загрязнение, или «световой смог» — это засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. По оценкам специалистов, сейчас зона светового загрязнения охватывает 23 процента земной поверхности, где сконцентрировано 80 процентов мирового населения. Это вредит здоровью людей, нарушая биологические часы и становясь причиной хронической усталости, стресса, депрессии, ожирения, а также таких заболеваний, как рак и диабет.

Тревожной тенденцией стал постоянный рост площади искусственно освещенных поверхностей в мире примерно на 2 процента в год, который наблюдается с 2012 года. Причиной послужило распространение светодиодов — доступ энергоэффективной технологии дал возможность устанавливать значительно больше источников света.

Негативное влияние светового загрязнения на здоровье людей ежегодно обходится в 7 миллиардов долларов. Это небольшая цифра в масштабах планеты. Однако полноценных международных исследований в этом плане пока не проводилось. Вероятно, человечеству еще только предстоит оценить масштабы этой проблемы.

Пока что вопрос светового загрязнения не рассматривается всерьез на уровне правительств стран или межгосударственных организаций. И легкого решения у этой проблемы, похоже, не будет, ведь невозможно просто выключить свет в городах.

Однако активисты Международной ассоциации темного неба уже сформулировали ряд принципов, которым стоит следовать при организации освещения территорий. Эти принципы должны помочь снизить вред светового загрязнения. По мнению активистов, надо снизить до реально необходимого минимума площадь освещаемых территорий, использовать минимально необходимый уровень освещенности, применять датчики и таймеры для включения освещения только тогда, когда оно нужно, а также использовать более теплые оттенки, то есть ограничить коротковолновый сине-фиолетовый свет, поскольку он наиболее вреден для человека.

Эксперты считают, что властям городов и стран следует прислушаться к этим советам, пока искусственного света вокруг нас не стало столько, что игнорировать вред от него будет невозможно.

Источник: Климатическая платформ https://climate-change.moscow/article/sreda-za-cheloveka-i-protiv-cheloveka

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