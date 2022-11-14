Мастер создает часы причудливых форм из шестеренок

Москвич Виктор Тимофеев у себя в мастерской. Слева за его спиной находится первая поделка — настенные часы / Фото: Из личного архива Виктора Тимофеева

Москвич Виктор Тимофеев последние 10 лет занимается изготовлением разнообразных поделок в необычной стилистике кибер-, дизель и стимпанка. Уникальные работы мастера ценятся любителями экзотического искусства по всему свету.

Виктор Тимофеев по профессии — фотограф. Желание что-то смастерить своими руками долгое время преследовало москвича, но не было идей, как реализовать задуманное. Его привлекал стимпанк, то есть искусство, в котором механику и паровые двигатели возводят в превосходство. Перейти от размышлений к делу Виктору помог случай: по соседству с его рабочей студией открылась часовая мастерская.

— То, что для одного человека барахло, для другого может быть пуще любой драгоценности, — рассуждает Виктор. — Все ненужные запчасти в виде шестеренок и деталей от разобранных будильников часовщик стал передавать мне.

Виктор начал обрастать материалом, который впоследствии нашел воплощение в самых разнообразных видах.

— Раньше я увлекался написанием музыки, однако рождение ребенка вынудило на время отложить это занятие, — рассказывает Тимофеев. — Пришлось перейти на более «тихое» хобби.

Первой работой Виктора стали настенные часы, которые занимают почетное место в его мастерской. В латунной рамке формата А4 красуется подсвеченный голубым диодным светом часовой механизм. Он украшен шестеренками и используется не только как элемент декора — часы не сбоят спустя десятилетие. Изначально мужчина использовал «варварские» методы, из-за отсутствия опыта крепил детали на клей. Основные материалы в виде меди, бронзы и зачастую латуни от такого «соседства» ржавели и теряли изначальный вид.

— Инструменты по первости были «дедовские»: плоскогубцы, отвертки и шило, — продолжает Виктор. — Со временем я обзавелся всем необходимым, в том числе бормашиной, которая позволила отказаться от клея, пайки.

Сейчас все работы Виктора исключительно механические, в качестве креплений используются только винты и гайки. При желании поделки можно полностью разобрать. А вот собрать все это заново почти нереально. Виктор не приемлет чертежи, считает, что они лишь затягивают процесс и убивают творческое начало.

— Многие работы продаются не только в России, но и за границей, — делится мастер. — Так фигурка слона, исполненная в стилистике картины Сальвадора Дали, недавно отправилась в Индию.

Благодаря Виктору Россия начала экспортировать роботов в Японию. Пока что в единичном экземпляре. Добрый робот из мультфильма WALL-E получился даже аутентичней оригинала.

— Мой, конечно, не двигается самостоятельно, — смеется мужчина. — Однако модель выглядит просто прекрасно. И робот моментально покорил сердца покупателей из Страны восходящего солнца.

Вдохновение Виктор черпает из фильмов и литературы. Отправной точкой послужил просмотр киноленты «Дикий, дикий запад», которая представляет собой олицетворение стимпанка в чистом виде.

Возведенные в абсолют идеи паровой механики на стыке XIX и XX веков, а также приятная, «медная» эстетика влюбили в себя мужчину с первого взгляда.

— К слову, творчеством я занимаюсь на рабочем месте, но в свободное от основной занятости время, — продолжает Виктор. — Начальство не препятствует и даже помогает — выделило мне небольшое помещение для реализации самых разнообразных идей.

Увлечение Виктора приносит не только эстетическое наслаждение, но и утилитарную пользу. В благодарность часовщику, с которого все и началось, мужчина сконструировал уникальный аппарат для сверления баланса часовых механизмов. Устройство он оснастил микроскопом, ведь работа с мельчайшими деталями сродни ювелирной.

— Дома тоже все довольны, сын получает прототипы самых разнообразных технических сооружений из его любимых игр и фильмов, — делится мужчина. — Жена от наших мужских развлечений далека, однако довольна тому, что в доме всегда обновляется ремонт.

В качестве материала для работы Виктор Тимофеев использует любые механические устройства. Благодарные клиенты приносят Виктору старые дисковые приводы и печатные машинки для того, чтобы их содержимое обрело вторую жизнь. Всего за минувшее десятилетие на свет из-под инструментов мастера появилось более двухсот самых разнообразных поделок. Начиная от стилизованных наручных часов, кулонов и настенных светильников с увеличительным стеклом, заканчивая небывалыми роботами самых экзотических конструкций. Главной своей фишкой москвич называет уникальность, ведь все работы исполнены в единичном варианте.

СПРАВКА

Одним из жанров — основоположников ретрофутуристического панк-искусства стал киберпанк. Зародился он в 70-х годах прошлого столетия в США на фоне экономического кризиса. Ключевым аспектом стало появление дешевой, но высокотехнологичной японской электроники на фоне дорогих продуктов и «социалки». «Высокие технологии — низкое качество жизни» — слоган жанра киберпанк говорит сам за себя. Последовавший за ним стимпанк отражал видение будущего людьми начала XX века. Гипертрофированные механизмы, паровые двигатели и практически никакой электроники. Одним из визионеров стимпанка можно назвать писателя Жюля Верна. Дизельпанку же характерны упор на авиационную тематику, более мрачные тона, а также околовоенное состояние общества.