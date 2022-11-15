Диктант станет поводом лучше изучить историю

Юнармейцы Матвей Питеряков (в центре слева) и Николай Савельев решают Всероссийский военно-патриотический диктант на одной из столичных площадок Российского общества «Знание» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

15 ноября прошел первый Всероссийский военно-патриотический диктант, собравший более 100 тысяч участников. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на одной из столичных площадок.

Диктант на площадке Российского общества «Знание» начинается с приветственных слов от ведущих, и на экране в режиме реального времени появляются ребята из других городов. На связи и центр «Авангард», где собрался полный зал юнармейцев. Прямую трансляцию оттуда показывают на экране. Но и на второй столичной площадке много молодежи, особенно юнармейцев. Для них этот день — знаменательный. Ведь они войдут в историю как первые участники военно-патриотического диктанта.

Начинается обратный отчет. Все готовятся, проверяют ручки, чтобы не потерять драгоценное время. Три, два, один — и на экране появляется первый вопрос: «Воинская обязанность граждан РФ — это…»

Ребята начинают совещаться друг с другом — правилами это не запрещено. На выбор дается четыре варианта ответа. Правильное утверждение — «своевременно становиться на воинский учет, призыв и несение воинской службы, пребывание в запасе и прохождение военных сборов». Среди тех, кто верно и без затруднений ответил на этот вопрос, — 15-летний юнармеец Матвей Питеряков.

— В диктанте были несложные вопросы, на которые я сразу отвечал, но были и такие, над которыми надо было подумать. Очень хочется верить, что более чем на половину вопросов я ответил правильно, — говорит Матвей Питеряков. — Благодаря диктанту я узнал много нового и очень рад, что писал его вместе с такими же заинтересованными историей нашего государства ребятами.

Впрочем, даже если результаты не удовлетворят Матвея, он не сильно расстроится: это будет отличным поводом подтянуть свои знания по тем темам, которые «проседают».

За час ребятам предстояло ответить на 60 вопросов. Участники проверили свои знания о Первой мировой войне, например нужно было указать число стран — участниц конфликта, о видах повседневной деятельности древних славян, и даже пришлось подсчитать черные и оранжевые полосы на георгиевской ленте.

— Вопросы отобрали более чем из 3000 вариантов. Они отражают не только исторические факты, но и современную картину мира, которую мы сейчас вместе проживаем, — говорит директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова. — Несмотря на то, какие результаты получат участники, надеюсь, что они будут совершенствовать свои знания на протяжении всего года, чтобы в следующий раз превзойти себя.

Дарья Борисова добавила, что в следующий раз организаторы сделают диктант более интересным, с усложненными вопросами. Ведь главная цель такой акции заключается в развитии и углублении знаний о военной истории Отечества, великих полководцах и победоносных сражениях, о славе и доблести русского воина.

В диктанте приняли участие более чем 200 тысяч человек по всей России. А благодаря дистанционному формату подключиться к акции смогли люди из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В Москве ведущей диктанта в студии Российского общества «Знание» стала телеведущая Юлия Барановская, а в центре «Авангард» вопросы зачитывал российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин. Победителей объявят 9 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рыбальченко, генеральный директор российского общества «Знание»:

— Мы всегда стараемся поддержать качественные инициативы, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи. Когда-то было сложно представить, что будут «перекрашивать» исторических личностей, будет так много ошибок в истории, как проходили те или иные события. Здорово, что наконец-то на самом высоком уровне об этом позаботились и сейчас стараются все исправить и привести все в порядок.