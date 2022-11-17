Технологии позволяют медикам творить чудеса

Заведующая отделением для недоношенных детей Анна Карпова рядом с кувезом, где лежит новорожденная Ирина — малышка появилась на свет весом всего 590 граммов, в реанимации она находится уже полтора месяца / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

17 ноября, в Международный день недоношенных детей, в Перинатальном центре ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова «Вечерняя Москва» узнала, как спасают жизни младенцев.

В небольшом кувезе лежит малыш с крохотными ручками и ножками, к которым прикреплены разные датчики и приборы. Вокруг на экранах мигают десятки показателей, а стоит лишь одному выйти за пределы нормы — устройство начинает пищать. На звук моментально сбегаются врачи и медсестры. Так устроена реанимация для недоношенных детей в Перинатальном центре городской клинической больницы № 67. По словам заведующей этим отделением Анны Карповой, оснащение в больнице самое современное, закуплено оборудование экспертного класса.

— У нас есть такие кувезы, которые редко встретишь в других больницах мира. Эти боксы для новорожденных сами настраивают температуру внутри, чтобы ребенку было комфортно и тепло в зависимости от температуры тела малыша, — рассказала она.

Помимо этого, медики применяют инновационные методики выхаживания детей, родившихся раньше срока. Так, например, в перинатальном центре созданы специальные комнаты, где мама может расположиться на удобном кресле и взять ребенка на руки.

— Для выздоровления детей, родившихся раньше срока, очень важен контакт с матерью. Мамочки живут у нас по несколько месяцев, пока малыши не окрепнут, сами кормят их, меняют подгузники, следят за гигиеной, — добавила завотделением.

На днях из 67-й больницы с малышом выписалась москвичка Екатерина Смольникова. Ее дочка родилась на 29-й неделе беременности с весом всего 1280 граммов.

— Беременность проходила нормально. В тот день мы с мужем собирались за город отмечать его день рождения, но решили заехать в ближайший роддом, так как я почувствовала себя не очень хорошо. Хотели убедиться, что все в порядке, — поделилась она.

Отмечать праздник Екатерина уже осталась в перинатальном центре. Оказалось, что у нее начались преждевременные роды.

— После рождения дочку сразу перевели в реанимацию, где она пробыла несколько недель. Там работает, на мой взгляд, команда сильнейших врачей России. Это настоящее чудо и высший профессионализм! — отметила молодая мама, добавив, что в общей сложности в центре они пробыли два месяца.

А вот Наталье Козловой с дочкой Дариной выписка еще только предстоит. Девочка тоже родилась раньше срока, сейчас уже окрепла, дышит и ест без приборов.

Такие случаи — не редкость. В среднем в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы за год рождается около 6–7 тысяч детей раньше срока, что составляет 5,5–6 процентов всех новорожденных. Но за последние 10 лет в Москве значительно вырос показатель выживаемости недоношенных детей, и сегодня врачи выхаживают свыше 98 процентов детей, родившихся раньше срока. Причем показатель выживаемости детей с экстремально низкой массой тела за 10 лет увеличился в два раза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Горев, главный неонатолог Департамента здравоохранения Москвы:

— Была трансформирована структура медучреждений, объединены женские консультаций с роддомами, что обеспечило непрерывность лечебно-диагностического процесса и позволило грамотно выстраивать маршрутизацию пациентов. В столице постоянно расширяются возможности перинатальной диагностики, совершенствуется система дородового наблюдения.