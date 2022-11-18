Рафик Загрутдинов: Завершается возведение конструктива здания нового корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Практически завершены монолитные работы нового здания лучевой терапии для больницы в Коммунарке, конструкции готовы на 98 процентов, — сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Площадь шестиэтажного корпуса лучевой терапии составит 12,2 тысячи квадратных метров. В новом корпусе установят современное медицинское оборудование, оно позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию, которая воспринимает злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая соседние здоровые клетки.

В здании предусмотрено размещение отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневного стационара для оказания радиотерапевтического лечения, радиологического блока, блоков тонометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, также здесь будут административно-хозяйственные помещения.

В корпусе будет функционировать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией — ОФЭКТ), благодаря которой можно будет проводить на ранней стадии заболевания своевременную диагностику онкологических заболеваний.

— Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы. Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Напомним, что возводить больницу в Коммунарке начали в январе 2017 года. В декабре 2019-го завершили строительство первой очереди — четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр (родильный дом) в рамках второй очереди. Он стал первым акушерским стационаром в ТиНАО. Установили новейшую медицинскую технику, которая в том числе позволяет выхаживать тех, кто родился раньше срока или с экстремально низкой массой тела.

Как ранее отмечали в столичном департаменте строительства, в планах на этот год — достроить детский корпус на 180 коек, он уже готов на 75 процентов. Для детей и их родителей в стационаре создадут комфортные условия пребывания: одно- и двухместные палаты с большими светлыми окнами, высокими потолками. Предусмотрен широкий спектр диагностики и лечения, в том числе онкологических заболеваний с использованием современного оборудования и новейших разработок. На прилегающей территории разместятся детские площадки, строители уже приступили к благоустройству.