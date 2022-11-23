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Приметы и советы

Стоп простуде

Борис Орлов
Общество
Стоп простуде
Фото: shutterstock

Началась зима, а вместе с ней — и сезон простудных заболеваний. В это время действие холода на организм может серьезно подорвать здоровью. Как избежать неприятных симптомов, поясняет эксперт.

Почему зимой мы болеем чаще? Врачи утверждают, что при более низких температурах и высокой влажности вирусы, вызывающие болезни, живут дольше.

— Также риск заражения и заболевания увеличивается из-за того, что холодная погода заставляет людей дольше находиться в закрытых помещениях, — рассказывает терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Когда люди близко друг к другу, возникает более продолжительный контакт лицом к лицу.

Передача вирусов от человека к человеку происходит в так называемой зоне дыхания, когда люди находятся в 90–100 сантиметрах друг от друга.

— Причиной простудных заболеваний являются вирусы или бактерии, — пояснила Лариса Алексеева. — Желательно избегать контакта с теми, кто кашляет и чихает, и дезинфицировать используемые поверхности.

По мнению эксперта, имеет смысл использовать препараты, нейтрализующие вирусы на слизистых оболочках.

— Я бы советовала одеваться в морозные дни по погоде, придерживаться полноценного питания, богатого всеми необходимыми витаминами и минералами, пить достаточно жидкости, стараться избегать перенапряжения, как физического, так и психического, беречь себя, — отметила Лариса Алексеева. — Не следует забывать также о вакцинации. Если вы все же заболели — оставайтесь дома и вызовите врача, чтобы не заразить других людей, пояснила эксперт.

КСТАТИ

Недостаток солнечного света неблагоприятно влияет на иммунную систему человека. Зимой в Москве — это обычное дело. Так, например, в ноябре среднее количество ясных дней — всего три. В декабре — четыре. Это самые «темные» месяцы года. В январе — марте число солнечных дней уже от 8 до 10.

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