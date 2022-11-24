Осторожно, злая собака: надо ли вводить наказание за неправильный выгул домашних животных

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России хотят ввести новое наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак. Если на животных не будет ошейника и поводка, их владельцев обяжут заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала у депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова, нужно ли вводить такое наказание и что изменится для владельцев собак в столице.

Какие правила выгула собак действуют в России

В Госдуме планируют ввести законопроект «Об изменениях в КоАП РФ». Документ предлагает принять новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах». По словам авторов инициативы, на данный момент запрет на выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника действует только в некоторых субъектах России. Он регулируется на региональном или местном законодательном уровне. Более того, меры ответственности за нарушение запрета практически нигде не установлены.

В Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» говорится:

— Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

Однако в законе не прописаны возможные меры наказания, которые предусмотрены за его нарушение.

Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден Кабинетом министров РФ в 2019 году.

В него вошли 12 пород, среди них:

акбаш;

американский бандог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли Кутта;

бульдог алапахский чистокровный (отто);

бэндог;

волко-собачьи гибриды;

волкособ, гибрид волка;

гуль дог;

питбульмастиф;

северокавказская собака;

метисы указанных собак.

При это важно помнить, что хозяину может грозить уголовная ответственность за опасное поведение собаки. Она возникает в ситуациях, когда животное причинило тяжкий вред здоровью человека или смерть.

В случае если владелец не натравливал свою собаку, квалифицироваться деяние будет по ст. 118 УК РФ, которая предусматривает штраф от 80 тысяч рублей или в размере заработной платы до лишения свободы на 6 месяцев.

А по статье 109 УК РФ владелец животного получит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Если же это сделано намеренно, ответственность может наступить по статьям 105, 111, 112, 115 УК РФ.

Экспертное мнение

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов считает, что введение нового наказания за нарушение правил выгула опасных пород собак является бессмысленным.

— Я отношусь к данной инициативе неоднозначно. Опасных пород собак всего двенадцать. А всего в стране таких животных максимум несколько сотен. Принимать поправку в КоАП РФ ради ограниченного числа пород собак, которых практически никто не держит в домашних условиях, бессмысленно. Эти бойцовские собаки выведены для специальных задач. Часто их держат на службах в спецподразделениях. Такие породы редко становятся домашними любимцами, — заверил Бурматов.

Эксперт отметил, что он предложил ввести штрафы за натравливание и укусы собак для их владельцев. Административная ответственность будет касаться всех пород, а не только опасных:

— Владелец должен отвечать за свою собаку, если она кого-то покусала. В России участились случаи, когда собак разных пород натравливают на бездомных животных, на маленьких собак и на людей. Если хозяин допустил такое, то он должен заплатить до 200 тысяч рублей. Такой штраф будет, если не был нанесен тяжкий вред здоровью. Если человек погибнет от укусов, то хозяину грозит уголовная ответственность.

Собеседник «ВМ» подытожил, что не бывает опасных собак, а бывают опасные владельцы. Они должны нести наказание за деструктивное поведение своих животных.

Правила выгула собак в Москве

В столице ответственность устанавливается статьей 5.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. За нарушение правил выгула собак, в том числе появление в общественных местах без поводка, владельцу грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Кроме того, появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях также грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

Также в столичном регионе предусмотрены другие наказания за нарушения правил выгула домашних животных:

нападение на другое животное — от 4 до 5 тысяч рублей;

причинение домашним животным дикому животному увечья или гибели — от 4 до 5 тысяч рублей;

нападение животным на человека по неосторожности (исключение — ст. 118 УК РФ) — от 4 до 5 тысяч рублей;

натравливание на людей — от 2 до 5 тысяч рублей;

причинение ущерба имуществу — от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

В Московской области также действуют правила выгула домашних животных. Они регулируются КоАП МО и предусматривают ответственность по статье 3.1.3.