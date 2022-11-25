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Крепость на Гавайях, «отец Аляски» и «Моржероссия»: какие территории США раньше принадлежали русским

Илья Ашуров
Общество
Крепость на Гавайях, «отец Аляски» и «Моржероссия»: какие территории США раньше принадлежали русским
Фото: Unsplash

Более 150 лет назад Россия продала свое главное владение в Северной Америке — Аляску. Полуостров был частью империи почти полтора века. За это время на нем и вокруг него произошло много историй. О четырех самых увлекательных из них — в материале «Вечерней Москвы».

«Отец Аляски»

Русские исследователи открыли Аляску в 1732 году. Долгое время колоний-поселений на полуострове не было. И только к концу столетия Российско-американская компания (РАК), под управлением которой находилась Аляска, основала на ней первое поселение.

В 1799 году РАК возглавил Александр Баранов. Именно этот человек стал первым губернатором Русской Америки и занялся ее освоением и развитием. Баранов организовал добычу угля, построил школу и медеплавильный завод, наладил торговые связи с Калифорнией, Гавайскими островами и Китаем.

Однажды племя индейцев колошами захватило и разрушило русский форт на одном из островов близ Аляски. Узнав об этом, Баранов собрал военный отряд, выбил захватчиков с острова и основал на нем город Новоархангельск. Впоследствии этот город стал столицей Русской Америки (ныне он называется Ситка), а остров, на котором он расположен, до сих пор носит имя Баранова.

Русская Калифорния и Гавайи

В 1812 году на территории Северной Калифорния русские колонисты основали укрепленное поселение, получившее название Росс. Решение о его создании принял Александр Баранов для того, чтобы снабжать Аляску продуктами.

Земли, на которых основали Росс, находились во владении племени кашайа-помо. По легенде, для того чтобы получить ее в свое пользование, русские колонисты заплатили им выкуп — три пары штанов, три одеяла, три мотыги, два топора и несколько ниток бус.

Крепость Росс была самым южным русским поселением в Америке. Прилегающие к ней земли использовались колонистами в сельскохозяйственных целях. Именно здесь появились первые в Калифорнии фруктовые сады и виноградники. В 1841 году из-за убыточности крепость продали Штатами, американцы переименовали ее в Форт-Росс. Протекающая рядом с ней река до сих пор называется Рашен Ривер («Русская река»).

Еще одно южное поселение русские колонисты основали на острове Кауаи, входящем в состав Гавайского архипелага. Произошло это в 1816 году. Моряки РАК часто останавливались на острове. Местный король Каумуалии сдружился с ними и даже принял гражданство Российской империи.

На Кауаи построили крепость, названную Елизаветинской — в честь супруги Александра I. Еще немного, и весь остров бы вошел в состав империи. По крайней мере, так хотел сам Каумуалии. Но Гавайи находились в сфере влияние Штатов, и, чтобы не портить выстроенные с ними дружественные отношения, Россия решила покинуть крепость уже через год после ее основания.

Две причины, почему

Вокруг продажи Аляски существует много мифов и домыслов. Многие люди и вовсе ошибочно полагают, что Россия не продала полуостров, а всего лишь сдала его в аренду. На самом деле это не так: Аляска действительно была продана Соединенным Штатам в 1867 году.

На такой шаг Российской империи пришлось пойти по двум причинам. Первая — невозможность защитить территорию от притязаний США. На эту проблему почти за 15 лет до продажи Аляски обратил внимание генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьевым-Амурским. Вот что он писал по этому поводу императору Николаю I:

— Должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши.

Вторая причина, вынудившая Россию расстаться с полуостровом, связана с финансовыми трудностями. После поражения в Крымской войне (1853–1856 годы) казна империи остро нуждалась в деньгах, а колонии на Аляске значительных поступлений в бюджет не приносили. Именно «стесненным положением государственных финансов» оправдывал продажу полуострова главный сторонник сделки с США младший брат императора Александра II великий князь Константин Николаевич.

Крепость на Гавайях, «отец Аляски» и «Моржероссия»: какие территории США раньше принадлежали русским Подписание договора о продаже Аляски. Картина художника Эмануэля Лойце / Фото: public domain

Миф о пропавшем золоте

Каждый хотя бы раз слышал грустную историю о том, как корабль с уплаченным за Аляску золотом утонул в океане, так и не доплыв до России. На самом деле все было иначе, история — не более чем поздний вымысел.

Договор о продаже Аляски был заключен в Вашингтоне 30 марта 1867 года. По его условиям Россия отказывалась от всех своих владений в Северной Америке и передавала их в пользу Штатов. За это американцы должны были выплатить 7 200 000 долларов (чуть более 11 миллионов рублей по тем временам).

В следующем году Штаты выплатили оговоренные в соглашении деньги. Часть их них, 165 тысяч долларов, по заверениям российского посла в США Эдуарда Стекля, ушла на взятки американским чиновника. Остальные деньги поступили в распоряжении правительства Российской империи. Известно, что свыше 10 миллионов рублей из них были потрачены за границей на покупку оборудования для строительства железных дорог.

Миф об утонувшем золоте, вероятно, появился из-за того, что сумма сделки оказалась довольно незначительной. Для сравнения: в 1866 году в бюджет Российской империи поступило 226 миллионов рублей только от налогов.

«Моржероссия»

Сделка по продаже Аляски осуществлялась в условиях секретности. Сообщения о ее осуществлении поразили публику как в России, так и в Соединенных Штатах.

Российская пресса поначалу даже не поверила новостям о продаже полуострова. Например, газета «Народный голос» назвала ее «великолепной американской уткой». Недоумение у автора заметки вызывала сумма, которую американцы согласились выплатить за «несколько деревянных домишек».

В то же время патриотически настроенные издания выражали недоумение в связи с самим фактом продажи. Так, газета «Голос» написала, что вести о продаже Аляски «глубоко огорчают всех истинно русских людей».

В США новость о сделке также приняли с изумлением. В прессе приобретенную Америкой территорию назвали «сундуком со льдом», «зоопарком полярных медведей» и «Моржероссией». Однако впоследствии американцы осознали преимущества новых земель.

Источники: досье ТАСС // istmat.org

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