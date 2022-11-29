Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: Транспортный терминал должен быть простой, но впечатляющий

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Коллектив под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова спроектировал новый пассажирский терминал аэропорта Новосибирска Толмачево. Его планируют сдать к концу года. Концепция аэропорта такова, что функциональное назначение здания можно при необходимости изменить, сделав из него, к примеру, музей современного искусства. Сергей Кузнецов рассказал, почему такая конвертируемость сегодня наиболее актуальна.

— Сергей Олегович, какова была основная идея при создании проекта нового терминала в Новосибирске?

— У меня и у моей команды была задача — сделать такой аэропорт, который будет не просто символом города. Это должен быть аэропорт, который будет вызывать у людей желание постоянно возвращаться в Новосибирск. И уже сейчас можно точно сказать, что желание возвращаться в этот аэропорт будет. Может быть, прозвучит нескромно, но я считаю, что мы получим один из лучших, если не лучший аэропорт в России на сегодняшний день — с точки зрения архитектуры, элегантности, качества пространства и его технологических возможностей. Мы попытались придумать нечто, что было бы очень классическим. Идея в том, чтобы эта форма не старела, чтобы она могла жить как объект современного искусства, но при этом не была подвержена изменениям моды.

— Как архитектурные решения связаны непосредственно с Новосибирском?

— Во-первых, Новосибирск — очень молодой город, свежий. Даже для сибирских городов. Во-вторых, это город с известным мощным влиянием русского авангарда, город науки, технологий. Поэтому здесь захотелось сделать вещь авангардную, при этом вызывающую ассоциацию с вышеупомянутыми темами. Возникла идея современного Парфенона — объекта очень простой формы и с попыткой сделать совершенные пропорции. Мы видим четыре несущих элемента, на которых держится парящая, очень легкая кровля на легком остове из гигантских стекол.

— Эти самые несущие как раз стали одним из самых интересных элементов конструкции. С чем может ассоциироваться их форма?

— Здесь возникает пространство для воображения. Кто-то сравнивает их с деревьями, кто-то — с турбинами самолета. Для меня же это все равно опоры, которые несут кровлю. Это немного готический прием, когда конструктивные элементы замаскированы в некую тонкую структуру, не производящую впечатление, что она может что-то нести.

Основная идея фасадного решения: максимальное взаимопроникновение интерьера в экстерьер в темное время суток поддержано за счет отсутствия внешней подсветки, что позволяет полностью просматривать внутреннее освещенное пространство. Установленные светильники на ребрах декоративных колонн усиливают эффект прозрачности. Пространство кровли над каждой из опор перекрыто светопрозрачными куполами.

Мы видим, что это еще не законченное произведение, однако уже сейчас можно сказать, что мы далеко не ушли от первых эскизов.

— Для вас как для главного архитектора Москвы в чем была особенность работы над немосковским проектом?

— Что такое идеологически работа не в столице для меня — это подчеркивание и раскрытие плюсов «нецентра». Я горячий поклонник идеи, что в каждом месте есть собственный кайф. Часто бытует идея в нецентральных городах или даже в нецентральных районах Москвы: «Давайте сделаем как в центре. Может быть, получится похуже, зато будет немного более похоже на центр». Но в любом месте есть своя самобытность, и прокачивание некоего «кайфа места» — ключевая вещь для меня как для архитектора. Это то, что я пытаюсь донести до заказчика и всех причастных к проекту.

У нас недавно прошел конкурс в Прокшино (деревня в Новой Москве. — «ВМ»), выбрали классный новый проект, который как бы говорит, «я не центральный проект, но в этом мое преимущество». В Новосибирске мы старались сделать вещь самобытную, которая подчеркивает свежесть решений: тема современного искусства, тема того, что может подчеркнуть удаленность от Москвы, погруженность в удивительный, абсолютно иной сказочный мир Сибири с гигантской рекой, огромным водохранилищем, непостижимыми для московского глаза и ума пространствами.

— Архитектуру аэропорта дополнят арт-объекты. Сюда уже привезли поршневой самолет. Планируется открыть внутри филиал Новосибирского краеведческого музея. Получается, что это уже нечто большее, чем аэропорт с изящной архитектурой.

— Да, помимо этого, здесь установят еще очень авангардную скульптуру Ермака и другие артобъекты. Вообще арт-концепция — это всегда вещь живая, постоянное движение от итерации к итерации. По сути, все это пространство может быть трансформировано во что угодно. Через 50 лет вообще весь этот аэропорт может стать музеем современного искусства, а терминал в пять раз больше появится рядом. Здесь есть прекрасная возможность экспонировать что угодно. В качестве московского примера можно привести ГЭС-2. По задумке это тоже был не музей, но архитекторы создали пространство таким, которое легко конвертируется.

— Можно ли сказать, что такая конвертируемость может стать негласным правилом при проектировании крупных транспортных объектов?

— Сегодня мы можем наблюдать увеличение масштабов строительства, рост технологических возможностей, при этом удешевление стройки и сокращение сроков. Тема «строительства на века» существует в понимании XIX века. При строительстве условного вокзала возводили кирпичные стены и не представляли, что их нужно будет когда-то сносить. Люди не мыслили так далеко, а из опыта жизни они знали, что время идет не так быстро и вокзал так скоро не устареет.

Ни один архитектор, поверьте мне, не хочет видеть свое здание снесенным, но чтобы оно жило, ты должен придумывать его так, чтобы оно легко менялось. Я могу сказать, что новосибирский аэропорт — хороший пример того, что легко меняется. Это размышление о будущем архитектуры. Здание — это не просто стены, стекло и сталь. Это функциональное наполнение и смысл, который в него заложен. И все это должно быть гибким. Если ты сделаешь это негибким, то рискуешь увидеть при своей жизни снос здания, да еще и снос следующего, того, что появится на месте твоего здания, — такая сегодня скорость событий. Так как мы хотим создавать вещи, которые увидят потомки, есть такая идея «беседы с вечностью» — мы придумываем объекты такими, чтобы их можно было легко использовать как-то еще.

— У крупных транспортных объектов есть функциональная специфика — люди внутри все время спешат, торопятся. Очевидно, что человек «в теме» способен оценить архитектурно-дизайнерские решения. Человек, у которого просто есть свободное время, на это способен. Но сможет ли декодировать идею пассажир, который опаздывает на самолет или бежит к поезду?

— Я верю в то, что простые, «бронебойные» решения как раз и должны производить впечатление. Вам не нужно много времени, чтобы их считать. Условно, это эффект парящего моста в Зарядье. Не надо быть суперспециалистом в архитектуре, чтобы понять, что это нечто грандиозное и крутое. Думаю, что сфотографироваться на балконе в аэропорту Новосибирска на фоне этих штуковин захочет каждый, оказавшийся здесь. Не знаю, каким нужно быть человеком без сердца, чтобы этого не захотеть.

Когда нам поставили задачу, чтобы люди, попадая в этот аэропорт, запоминали его навсегда и хотели сюда вернуться, я понял, что мы должны найти очень простое решение, которое будет посылать очень четкий сигнал, что это нечто особенное. Не важно, сколько всего человек видел, в каких аэропортах он бывал, — попадая в этот аэропорт, он точно должен понять, что здесь что-то случилось. Этот отпечаток со знаком плюс должен быть глубоким.

В целом именно специфика аэропорта, модель поведения человека в аэропорту, когда он торопится, делает подобный дизайн актуальным.

Тебе не надо ни во что вникать, иметь много времени, ходить и размышлять. Нужен эффект, лежащий на поверхности, его не надо искать — он сам вас находит, потому что это главное, что здесь есть. Ты входишь и говоришь: «Обалдеть!» Я сам сегодня так сказал, когда вошел в это пространство, хотя я знал, что увижу.

— Получается какая-то сверхмиссия архитектора.

— Мы работаем прежде всего с ментальностью. Архитектор прежде всего имеет дело не с глазами человека, а с менталитетом. Хочется, чтобы человек при контакте с объектом чуть-чуть вырастал, чтобы у него вырастали крылья, появлялись позитивные эмоции и стремления. Я верю, что такие вещи создают правильное настроение, в том числе для внутреннего патриотизма. Люди будут говорить: «Посмотрите, у нас тут не какое-то захолустье. Это классное место, и другого такого больше нигде нет».

Я могу с уверенностью сказать, что ни один аэропорт Москвы не может конкурировать по качеству архитектуры с этим.

— То, что аэропорт выполнен в спокойных белых тонах, — это тоже часть задумки?

— Да, все не случайно так выглядит. В аэропорту всегда довольно много цветного. Люди носят цветную одежду, навигация тоже цветная. Для меня наполнение жизнью аэропорта — это уже само по себе некий арт-объект. Архитектура создает пропорции и основы, но не должна отвлекать от функции. Мне хотелось, чтобы пространство было в спокойной гамме.

— Когда откроется новый терминал?

— У нас были планы открыть его весной, потом — к 1 сентября. Жизнь вносит коррективы. Новости сыплются довольно неожиданно, и они влияют на этот процесс. Мы живем надеждой в этом году завершить строительство. Реализация технологически сложного проекта зависит от многих факторов: от поставок, технологий. Сейчас надеемся на конец года.

Есть также идеи по преобразованию площади перед терминалом. Сейчас благоустройство отсутствует, потому что пока идет стройка. Первое, с чего надо начинать развитие любого города, — это строительство аэропорта и дороги от аэропорта до города, известная такая фраза. С аэропортом мы уже почти справились, теперь надо сделать площадь, классную дорогу до города, и это будет уже очень важный вклад, инвестиция в будущее Новосибирска.

ДОСЬЕ

Сергей Кузнецов окончил факультет ЖОС (Жилищно-общественное строительство) Московского архитектурного института.

С 2001 по 2012 год занимал руководящие должности в архитектурных мастерских и объединениях. В 2012 году Сергей Кузнецов назначен на должность главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры, в 2013 году — председателем Архитектурного совета Москвы. По инициативе главного архитектора организованы десятки архитектурных конкурсов на проекты различных городских объектов. Сергей Кузнецов выступил руководителем авторского коллектива проектировщиков парка «Зарядье» и проекта реконструкции Большой спортивной арены «Лужники».

СПРАВКА

Международный аэропорт Новосибирска Толмачево имени Покрышкина работает с 1957 года и сегодня является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом России.

Его ввели в эксплуатацию в 1997 году, за 20 лет здание устарело и не отвечает требованиям. В 2020 году начались работы по реконструкции. В рамках первой очереди в юго-западной части существующей территории построили новый пассажирский терминал внутренних и международных авиалиний по проекту главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Площадь здания первой очереди — почти 56 тысяч квадратных метров.