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Молодежь Москвы сможет найти работу в рамках «Молодежного Цеха»

Марьяна Шевцова
Общество
Молодежь Москвы сможет найти работу в рамках «Молодежного Цеха»
Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы

С 28 ноября по 2 декабря проходит интерактивная программа «Молодежный Цех». Она познакомит молодых ребят города с основными направлениями деятельности Проектного офиса «Молодежь Москвы». Участники «Цеха» смогут решить различные кейсы, по результатам которых смогут получить возможность трудоустройства у партнеров мероприятия. Программа «Цеха» включает в себя ярмарку проектов, нетворкинг-сессии, карьерные консультации, которые будут организованы в сотрудничестве с департаментами Правительства города Москвы.

Поэтому в этом году Проектный офис «Молодежь Москвы» предложил провести «Молодежный Цех», на котором будут представлены наши проекты и программы. Те, кто еще не знает про Проектный офис, сможет подробнее познакомиться. Каждый найдет сферу для воплощения своих планов.

— «Молодежный Цех» нацелен на участников всероссийской форумной кампании, а также студентов средне-специальных образовательных учреждений и младших курсов вузов. Участниками станут более тысячи молодых и активных представителей московской молодежи. В рамках данного мероприятия молодые ребята прослушают лекции от спикеров и получат первичные компетенции из различных областей, которые в дальнейшем они смогут использовать на будущем месте работы, — рассказали в Комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

Ознакомиться с более подробной информацией можно в социальных сетях Проектного офиса «Молодежь Москвы».

Чтобы стать участником «Молодежного цеха» необходимо пройти регистрацию.

«Молодежный Цех» — это интерактивная площадка, рассчитанная на вовлечение молодежи в презентацию деятельности Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Особенностью мероприятия является то, что оно будет проводиться на ежеквартальной основе. В задачи «Цеха» входит обучение участников необходимым видам компетенций для трудоустройства, а также знакомство с проектами и программами, реализуемыми Комитетом общественных связей и молодежной политики.

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