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Когда и как отмечают День заказа подарков на Новый год и написания писем Деду Морозу в 2022 году

Ника Комкова

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Общество
День заказа подарков на Новый год и написания писем Деду Морозу в 2022 году
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

До Нового года меньше месяца. Пора погрузиться в приятную суету по подготовке к празднику. Всем, кто с нетерпением ждет заветной ночи, чтобы утром обнаружить подарки под елкой, ни в коем случае нельзя игнорировать этот важный день волшебной поры — День заказа подарков и написания писем Деду Морозу.

Когда, как и зачем отправлять послание хранителю зимы — в материале «Вечерней Москвы».

Когда нужно писать письма Деду Морозу

День заказа подарков и написания писем Деду Морозу традиционно отмечается 4 декабря. В этот день по всему миру почтовые службы начинают отправлять послания седовласому старцу-дарителю с просьбой о презентах. Кое-где даже под эти нужды выделяют целые почтовые отделения.

Дата праздника выбрана неслучайно: начало декабря — это время, когда на улицах городов устанавливают елки, на деревьях развешивают гирлянды, украшают витрины магазинов и кафе. Предвкушение долгих новогодних праздников еще только начинает зарождаться в душе после мрачного ноября. Самое время начать мечтать!

Кроме того, за месяц письма точно успеют доставить дедушке, и он успеет похлопотать, чтобы желания детишек и взрослых сбылись.

Как отправить письмо Деду Морозу

Ежегодно российский Дед Мороз получает миллионы рукописных и электронных писем. В его резиденции, что находится в городе Великий Устюг, есть целое хранилище для архива из посланий с заветными желаниями.

Отослать письмо Деду Морозу можно на адрес 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза (или воспользоваться электронной почтой: info@pochta-dm.ru).

Обязательно стоит написать и обратный адрес, чтобы получить ответ от помощников добряка. Сотрудники Сказочной почты стараются ответить каждому, кто направил весточку.

Все желающие также могут лично приехать в Великий Устюг в этот день и оставить письмо для волшебника, а если повезет, и вручить ему его лично.

День заказа подарков на Новый год и написания писем Деду Морозу в 2022 году Фото: Pexels

История праздника

Прообразом Мороза-дарителя является появившийся в фольклоре восточных славян царь зимних месяцев, дух холода. В древние времена его знали под именами Трескун, Морозко, Студенец. Тогда в деревнях было принято задабривать его перед Рождеством: «кормить» блинами, овсяным киселем, кутьей.

Традиции праздника

Написание писем волшебнику 4 декабря — прекрасная традиция, которую стоит завести в каждой семье. Родители просят ребенка письменно рассказать Дедушке о своих добрых делах за год, перечислить, что он желает найти под елочкой, или раскрыть чудо-старцу заветное желание.

Главное, чтобы мама и папа не ограничивали фантазию чада, не мешали ему быть искренним и писать от всего сердца. Часто детишки вкладывают в письмо свои рисунки или аппликации, чтобы задобрить сурового, но справедливого Деда. После можно вместе сходить на почту, чтобы малыш самостоятельно опустил конверт в ящик.

Отличной идеей станет совместить написание письма с приятными делами по украшению дома и елки: вырезать снежинки, печь печенье в виде зайчат, развешивать гирлянды и мишуру.

Интересные факты

  • Прообраз Деда Мороза — опасный и жестокий дух зимы, который мог обращаться в медведя-шатуна и уносить детишек в мешке.
  • В эпоху большевизма с 1927 по 1935 год Дед Мороз и новогодняя елка были под запретом.
  • Изначально у Деда Мороза была белая шуба. Первые упоминания о красной шубе старца появились в текстах после Первой мировой войны как отсылка к Красной армии.
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