Почему не стоит бояться онлайн-психологов: семь фактов в пользу дистанционной терапии

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Концепция онлайн-терапии не новая, она существовала и до пандемии, однако именно в этот период приобрела свою актуальность. Сейчас дистанционный формат ментальной помощи становится все более востребован. И все же, в нашем обществе даже обычная терапия может вызывать сомнения, а ее переход в онлайн-пространство и вовсе может показаться чем-то несерьезным. Эксперт платформы DoTherary при Московском институте психоанализа Екатерина Сурат в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, когда онлайн-терапия может быть полезна, эффективна и почему ее не стоит бояться.

Экономим время

Время — наш главный ресурс, который невозможно переоценить. Поэтому иметь возможность сократить время на дорогу, чтобы попасть к надежному и рекомендованному специалисту, — идеальная возможность для современного человека.

Онлайн-терапия — тот формат ментальной помощи, к которому можно прибегнуть, не выходя из дома или даже офиса. Такие встречи со специалистами могут гибко встраиваться в ваш график, даже если времени катастрофически не хватает «на себя».

Не привязываемся к месту

Еще одна важнейшая в наше время вещь, помимо гибкого графика, — гибкость в локации. Онлайн-терапия делает возможным получить экспертную помощь, где бы вы ни были.

Внезапный переезд, путешествие, отъезд к бабушке на дачу, болезнь или же привязанность к дому/офису — все это теперь не будет отговоркой, чтобы не обратиться к профессионалу.

Также, если у вас уже есть специалист, с которым вы регулярно встречаетесь на сеансах, вы сможете продолжать терапию, будучи с ним на связи в онлайне.

Будем уверены в экспертизе

Онлайн-формат, несмотря на предрассудки, может легко быть проверен на качество. Но здесь важно будет обратить внимание на тот сервис/платформу, где вы подбираете психолога или психотерапевта.

В обилии предложений сейчас бывает сложно выделить то, что действительно нужно. Однако существуют платформы, которые подтверждают профессионализм своих экспертов (можно найти подробную информацию об их опыте и методах работы, высшем образовании и профессиональной подготовки и т. д.). Или же платформа, например, базируется при высших образовательных организациях, таких как Институт психоанализа.

Подбираем «своего человека»

Специалист, с которым мы будем делиться своими переживаниями, тайнами и беспокойствами, так или иначе станет близок как врач. А близких людей мы выбираем по схожему духу. Конечно, не нужно, чтобы у вас совпадал музыкальный вкус с вашим психологом, но важно, чтобы специалист мог понять и услышать вас. А то о чем он говорит, было понятно и близко вам. Только так вы сможете открыться и довериться.

Онлайн-психотерапия дает возможность по критериям подобрать эксперта. Можно указать предпочтение в поле человека, его опыте в решении конкретных проблем (будь то карьерные или семейные трудности), в его методике работы (какие слова и техники использует специалист) и т. д.

Сохраняем конфиденциальность

Безусловно, в таком деликатном деле, как встреча с психологом, важна конфиденциальность. При онлайн-формате вы более обезопасены с этой стороны: вы никуда не выходите, не пересекаетесь с другими клиентами, можете даже не называть свое настоящее имя и место работы. При этом использую платформы, Вы должны убедиться в том, что специалистом используются надежные технологические решения.

При особенно тяжелых ситуациях можно сохранить на первых сеансах и визуальную анонимность. Но, конечно, в дальнейшем для качественной работы придется все же открыться.

Используем технологические преимущества

Онлайн-консультации — это также техническая фиксация вашего расписания со специалистом, возможность его синхронизировать с обычным календарем, удобный выбор времени и даты в онлайне. А также служба поддержки, которая всегда на связи с клиентами и готова сделать ваши встречи со специалистами наиболее комфортными.

Вариация цен

Ожидание, что онлайн-консультация психолога должна быть дешевле, ошибочно. Помощь профессионала не может быть совсем дешевой. Если вы хотите работать с опытным и надежным специалистом, формат встречи не влияет на цену. Но выбор и доступность таких специалистов, к которым можно попасть дистанционно, значительно выше.

Если вы хотите действительно проработать проблемы, чтобы в дальнейшем быть в гармонии с собой и окружающими, придется заплатить. Тем не менее онлайн-формат в силу своей гибкости не только для клиента, но и для специалиста позволяет делать помощь более доступной.