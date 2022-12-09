Рафик Загрутдинов: Началось строительство двух жилых корпусов по программе реновации в Царицыне

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Царицыно на улице Севанской, з/у 60, зона 38.1, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройка будет расположена недалеко от двух зеленых зон района: Аршиновского парка и парка «Сосенки». В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод здания в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из двух корпусов переменной этажности, их возведут по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют бетонной плиткой бежевых цветов. На них установят металлические корзины для кондиционеров. В здании будет 234 квартиры (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 174, трехкомнатных — 30). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. В вестибюле жилой части будут расположены комната для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят два лифта грузоподъемностью 630 и 1000 кг, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд дома. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом будут установлены детская площадка с покрытием из резиновой крошки и спортивная площадка, а также площадка для отдыха взрослых.