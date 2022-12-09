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Около 18 тысяч московских школьников написали пробные ЕГЭ по биологии, истории и литературе

Павел Гриднев
Общество
Около 18 тысяч московских школьников написали пробные ЕГЭ по биологии, истории и литературе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Участие в контрольных работах в формате ЕГЭ приняли те выпускники, которые зарегистрировались на экзамены по этим направлениям.

Около 18 тысяч столичных одиннадцатиклассников приняли участие в пробных ЕГЭ — общегородских контрольных работах в формате единого государственного экзамена по биологии, истории и литературе. Они прошли в школах 8 декабря в рамках нового столичного подхода по подготовке к выпускным экзаменам и поступлению в вуз.

В контрольных работах по биологии приняли участие около семи тысяч школьников, по истории — около шести тысяч, по литературе — чуть больше пяти тысяч.

— В контрольных работах в формате ЕГЭ по биологии, истории и литературе принимают участие те выпускники, которые зарегистрировались на единый госэкзамен по данным предметам. Свои результаты участники узнают не позднее 21 декабря в личном кабинете на mos.ru, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

ЕГЭ по истории и литературе выбирают в основном выпускники, которые планируют поступать в гуманитарные вузы. Биология же нужна при поступлении на факультеты, связанные с медициной и здоровьем, психологией, педагогикой или химико-биологическими науками.

Пробные ЕГЭ помогают школьникам почувствовать атмосферу экзамена, проверить свои знания по предмету и познакомиться с особенностями государственной итоговой аттестации. Ранее более 66 тысяч ребят написали работы по русскому языку и 35 тысяч — по математике профильного уровня. Следующие контрольные работы в формате ЕГЭ по химии и обществознанию одиннадцатиклассники напишут 13 декабря.

В этом учебном году пробные ЕГЭ впервые проходят по всем предметам в пунктах проведения экзаменов и в школах. В предыдущие годы одиннадцатиклассники могли попробовать свои силы лишь на пробных экзаменах по русскому языку, математике и предметам со сложной организацией. Например, для сдачи которых необходима устная часть или использование компьютера. Такие контрольные работы проводились ближе к датам настоящих экзаменов. Поэтому у школьников было меньше времени, чтобы проанализировать результаты и подтянуть знания по темам, которые вызывают затруднения.

На основе результатов пробных ЕГЭ, независимых диагностик и успеваемости, школы смогут рекомендовать одиннадцатиклассникам основную или продвинутую группу для подготовки к экзаменам на практикумах. С помощью этих рекомендаций одиннадцатиклассники выберут свою группу, где будут готовиться к экзаменам вместе с ребятами со схожим уровнем знаний. Практикумы по предметам, которые дети будут сдавать на ЕГЭ, начнутся для них во втором учебном полугодии. Подробнее о новом формате подготовки к ЕГЭ в столичных школах можно узнать на сайте «Школа.Москва».

Расписание городских контрольных работ в формате ЕГЭ и подробную информацию о них можно найти на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Тренировочные мероприятия». По всем интересующим вопросам можно обратиться информационно-консультационный центр РЦОИ по телефону: +7 (499) 653-94-50.

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