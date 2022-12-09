Московские школьники и студенты колледжей поздравили Героев страны

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Инициаторами акции выступили сами ребята.

Московские школьники и студенты колледжей поздравили Героев России, Героев Советского Союза, Героев Труда. В преддверии праздника ребята сделали открытки с теплыми пожеланиями. В акции приняли участие ученики из образовательных организаций всех округов столицы.

— В этом году в преддверии Дня Героев Отечества наши школьники и студенты колледжей провели поздравительную акцию: сделали открытки с теплыми пожеланиями. Эта инициатива показывает, что они гордятся историей своей великой Родины и уважают тех, кто внес неоценимый вклад в ее будущее, совершил подвиг. Мы поддерживаем такие идеи и помогаем ребятам реализовать задуманное. Сотрудники Московского центра «Патриот.Спорт» совместно с Российской Ассоциацией Героев уже вручили открытки адресатам, — отметил Марат Кучушев, директор Московского центра «Патриот.Спорт».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Ребята подготовили открытки для героев, среди которых дважды Герои Советского Союза Владимир Аксенов, Светлана Савицкая, Владимир Коваленок, Виктор Савиных; Герои Советского Союза и Российской Федерации Сергей Крикалев, Артур Чилингаров, Герои Российской Федерации Владимир Алимов, Виктор Бондарев и многие другие.