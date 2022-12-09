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День рождественской открытки: как в столичном колледже учат художников миниатюрной живописи

Павел Гриднев
Общество
День рождественской открытки: как в столичном колледже учат художников миниатюрной живописи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Студенты Первого Московского образовательного комплекса рассказали о празднике — Дне рождественской открытки и о том, как с ним связана их специальность.

В декабре не только россияне, но и весь мир готовится к особенным праздникам — Новому году и Рождеству. Неотъемлемой частью этого времени являются праздничные открытки. Традиционно День рождественской открытки отмечают каждый год 9 декабря, и художники миниатюрной живописи имеют к этому празднику непосредственное отношение. Именно специалисты этой профессии делают открытки яркими и особенными.

Профессию «Художник миниатюрной живописи», можно получить в столичном колледже «Первый Московский Образовательный Комплекс».

— Важно отметить, что специалисты этой профессии занимаются не только росписью рождественских открыток, но и работают с изделиями из фарфора, металла, дерева, стекла, ткани. Их востребованность не зависит от времени года и праздников. Это уникальная и очень нужная профессия: выпускники колледжа занимаются в том числе реставрацией художественных изделий, задействованы в частных и городских проектах, — отметила заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Ирина Швец.

Студентка Первого Московского образовательного комплекса Лилия Сатридинова рассказала, что именно рождественские открытки вдохновили ее выбрать эту специальность.

— Мне нравится учиться миниатюрной живописи. Раньше я всегда рассматривала картинки, искала интересные детали. Чаще всего это были рождественские открытки: они так искусно выполнены, что оторваться невозможно. Удивительно, как тесно связана моя будущая профессия с открытыми письмами — именно так раньше называли открытки. Получается, что своим праздником День рождественской открытки могут считать все художники миниатюрной живописи, ведь именно мы оформляем самую яркую сторону карточек, которые наполняются теплыми пожеланиями и разлетаются по почте по всей нашей стране, — поделилась Лилия.

Программа обучения по этой профессии в Первом Московском образовательном комплексе начинается для студентов после 11 класса и проходит очно. Срок обучения на базе среднего общего образования — 10 месяцев. За это время студенты учатся рисовать орнаменты, натюрморты, портреты, создавать оригинальные коллекционные изделия.

— Прежде всего это рабочая профессия. Чтобы стать художником миниатюрной живописи, необходимо иметь художественные навыки и способности, аккуратность и терпение. Наши студенты изучают различные дисциплины, которые помогают им понять особенности различных техник и оттачивают мастерство. Студенты проходят практику в Москве, они очень востребованы в реставрационных мастерских города, — рассказал Борис Лыс, заведующий отделениями «Художественные ремесла» и «Культура и искусство».

Студенты колледжа этого направления изучают разработку эскизов орнаментального оформления изделий миниатюрной живописи, технику художественной росписи изделий миниатюрной живописи, основы дизайна и композиции, рисунок, живопись. Студенты могут пройти стажировку и практику в Московском монетном дворе «Гознак», в ООО «Вель», в Галерее авторского оружия «Русские Палаты», в Союзе Дизайнеров России.

Выпускники колледжа работают в реставрационных мастерских, музеях — в их числе Пушкинский музей и Третьяковская галерея, на предприятиях ООО «Витраж» и «Художественная гравюра». Многие также работают с различными типографиями и готовят макеты рождественских открыток для россиян к новогодним праздникам.

После получения профессии «Художник миниатюрной живописи», студенты Первого Московского образовательного комплекса могут продолжить свое обучение в колледже по направлению «Миниатюрная живопись». Миниатюрной живописи они обучаются 3 года и 10 месяцев и изучают более развернутую программу.

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