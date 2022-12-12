Расстояние дружбе не помеха: «Вечерняя Москва» и Черноморский флот провели совместное мероприятие

Севастополь. Курсанты Черноморского высшего военного училища имени П. С. Нахимова изучают репринтный выпуск «Вечерней Москвы» от 13 декабря 1941 года / Фото: Пресс-служба ДОФ Севастополя

В воскресенье, 11 декабря, в Севастополе много говорили о Москве, причем именно о «Вечерней Москве»! Мы не раз писали о том, что нашу газету связывает дружба с моряками Черноморского флота, и вот еще одно подтверждение этому: в рамках мероприятия «Вечерняя Москва» — наш век» севастопольцы узнали о том, как газета освещала героическую оборону столицы в декабре 1941 года, и состоялась передача подарков морякам, Дому офицеров флота и Морской библиотеке.

Добрые отношения редакции газеты «Вечерняя Москва» и Черноморского флота России начались давно, развивались постепенно и переродились в настоящую дружбу. Расстояние между Севастополем и Москвой мы окончательно перестали ощущать с того момента, когда редакция взяла «шефство» над флагманом флота — крейсером «Москва». Мы не просто писали о крейсере и тех замечательных ребятах, которые на нем служили, но и поддерживали постоянную связь с его командованием. А потом — горько переживали случившуюся с флагманом трагедию. Но наши отношения это горе не прервало, а, напротив, укрепило еще больше.

Декабрьский Севастополь, где цветут розы и хризантемы, а градусник упрямо показывает 17 градусов тепла, — чудо для москвичей, испытавших все прелести неожиданно сурового ноября. Мы застали «город русских моряков» то шелестящим опавшей листвой, то умывающимся нехолодным дождем, пахнущим осенним морем и зеленой травой. А приехали мы в легендарное для севастопольцев место — Дом офицеров флота, где было запланировано совместное с «Вечерней Москвой» крупное мероприятие. Сразу скажем — масштаб его для нас оказался неожиданным. А теперь — обо всем по порядку. …Вход в Дом офицеров флота украшен афишами. Количеству мероприятий, проходящих тут, стоит позавидовать даже столичным клубам! Да, у севастопольцев есть чему поучиться: по указке, без искреннего желания так много завлекательного и креативного не придумать никогда. Называемый местными коротко ДОФ, Дом офицеров флота — культовое место не только для моряков-черноморцев. Тут работают кружки, проводятся выставки и встречи, на которые приходит море — что актуально в Севастополе! — людей. Кстати, и возглавляет ДОФ человек уникальный — Владимир Владимирович Пискайкин. При огромном обаянии он строг, так что во вверенном ему ДОФе царит порядок и жизнь бьет ключом. Награжденный многими наградами, человек с уникальной биографией (служил на Тихоокеанском флоте с 1982 по 2015 год, завершил службу в должности заместителя командира дивизии ракетных кораблей) Владимир Владимирович, ко всему прочему, еще и лауреат ряда фестивалей авторской песни и бард-фестивалей, так что креативит он и по долгу службы, и по велению души.

— Недавно заведующий радиоузлом Дома офицеров Владимир Корзюк принес мне номер «Вечерней Москвы» от 13 декабря 1941 года. Я тогда не знал, что «Вечерка» уже дружит с Черноморским флотом. Вручил со словами: «Может, пригодится?» — рассказывает Владимир Пискайкин. — Сначала я газету просто пробежал глазами, потом начал читать внимательно и понял, что очень важно, чтобы ее прочли и другие жители Севастополя, и моряки Черноморского флота, чтобы еще раз понять, почему фашизм должен исчезнуть из жизни человечества навсегда. Изучив газету, я придумал историю, которая разворачивалась во время начала контрнаступления под Москвой, а завершалась 12 мая 1944 года…

Маленькое отступление. Это — знаковая для севастопольцев дата. В этот день враг окончательно был выбит с этой земли. А «Вечерка», кстати, писала о Севастополе не раз. Так, например, 4 июля 1942 года в «Вечерней Москве» было размещено горькое сообщение Совинформбюро об оставлении нашими войсками Севастополя, где было отмечено, что «железная стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших пресловутое «весеннее выступление» немцев». А 12 мая 1944 года «Вечерняя Москва» аж в двух заметках — «По-черноморски» и «Будем достойны героев Севастополя» — ликовала, празднуя освобождение города от захватчиков. 13 же мая газета опубликовала итоговую сводку «Разгром немецких войск в Крыму». И любовь москвичей к этому уникальному городу и прекрасным людям, живущих в нем, неизбывна. Крым любят все, но Севастополь — особое для россиян место. Тут все — память на земле, изведавшей столько боли и многократно политой кровью.

Мы приехали в ДОФ задолго до начала концерта и не пожалели. Во-первых, смогли пообщаться с Владимиром Пискайкиным — в такой день у него все минуты расписаны, но все же! А вовторых, мы посмотрели выставку финалистов IX конкурса городской фотографии «Планета Москва», организованную Департаментом градостроительной политики города Москвы совместно с редакцией «Вечерней Москвы», привезенную и смонтированную в Севастополе. Среди них, похвастаемся, есть и работа Пелагеи Замятиной — фотокорреспондента «ВМ».

А Зал адмирала Ф. Ушакова тем временем заполнялся — ребята-чернофлотцы и жители города рассаживались по местам и изучали репринтную «Вечерку», с нетерпением поглядывая на сцену, оформленную в духе военного времени: снарядные ящики, пулемет, подобие фронтового костра… Перед началом концерта всех приветствовал Владимир Пискайкин, а затем на сцену вышел главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

— Еще царь говорил, что у России нет других друзей, кроме армии и флота, — сказал он. — И сегодня это очевидно. Дружба «Вечерней Москвы» и Черноморского флота действительно началась давно и подвела к этому важному мероприятию. Огромное спасибо Дому офицеров и лично Владимиру Пискайкину. Времена мы переживаем непростые. В душе моей с детства живут паруса — я сын капитана. И времена меняются, но паруса, корабли, флотский порядок остаются с нами и незыблемы. Спасибо Севастополю, оплоту нашему. И я желаю всем нам и вам, молодые моряки, будущие флотоводцы, Победы и счастья.

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов (справа) и начальник Севастопольского Дома офицеров, капитан I ранга Владимир Пискайкин (слева) перед началом Общефлотского урока истории «По следам газеты «Вечерняя Москва» / Фото: Пресс-служба ДОФ Севастополя

И вот уже отзвучала «Рио-Рита», промелькнули кадры хроники, на которых Константин Симонов читает свои стихи… А дальше…

Поверьте, это было чудо. Да, Севастополь умеет удивлять. Это был не просто концерт, а фантастическое по проникновенности действие, в котором история переплеталась с песнями и стихами, монологами и музыкальными композициями. И люди в зале не стеснялись своих слез. Да и сдержать их было невозможно.

Что же сделали севастопольцы? Они буквально до букв разобрали номер газеты. И проследили судьбы тех, о ком было написано в том выпуске от 13 декабря... И судьбы эти сложились по-разному. Чтение хроники перемежалось исполнением легендарных песен. «Темную ночь» исполнил Федор Марченко, «Землянку» — Валерий Казачий, «Севастополь» и «Я сегодня до зари встану» — Роман Щеголь, «Синий платочек» — Людмила Комарова, «Огонек» и «Ах, рио-рита» — Анна Масорина, «У деревни Крюково» — Артем Федоров… А уж как звучали «Песня о Москве» и «Боль моя» в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота — и не рассказать… И дело не только в золотых, волшебных голосах исполнителей. Дело — в их хрустальной искренности.

— Я просто потрясен, — признался после концерта Александр Куприянов, — мы стали свидетелями невероятного по эмоциональному накалу высокопрофессионального концерта. Но меня, как главного редактора, поразила и та скрупулезность, с которой велась подготовка к концерту, те настоящие расследования, которые провели наши друзья-севастопольцы.

На самом деле, конечно, это и был не совсем концерт. Просто так, ярко и креативно, оформили севастопольцы Общефлотский урок истории «По страницам газеты «Вечерняя Москва». Поданный именно таким образом, он останется в памяти навсегда: и скупые строчки хроники, и человеческие истории, скрытые за информационными сообщениями. А как замер зал, когда со сцены зачитывали строки из воспоминаний одного из пехотинцев 111-й немецкой дивизии… Или когда мы услышали описание жесточайших боев под Москвой словами человека из вражеской армии, той, что самонадеянно называла себя непобедимой: «Не спрашивай, какие подарки я привезу тебе из Москвы, — писал он супруге. — Я погибаю…» Исторически знаковое контрнаступление под Москвой практически совпало с очередным днем рождения «Вечерки»: в год начала войны ей стукнуло 18. Примерно столько же лет было многим защитникам страны, ушедшим в небо молодыми.

Ну а еще мы привезли в Крым подарки. Вручать их всегда приятно, но на этот раз еще и почетно. Дому офицеров, теперь для нас такому родному, мы вручили сервиз. Надеясь, конечно, что когда-нибудь посидим за чаепитием вместе! Ну а еще одним подарком стали книги, которые мы передали в дар Морской библиотеке имени адмирала М. П. Лазарева севастопольского Дома офицеров. В июне этого года уникальная библиотека отметила свое 200-летие!

Есть люди-легенды. Есть города-легенды. А есть — библиотека-легенда. Инициаторами создания библиотеки стали два века назад офицеры Черноморского флота, они же передавали деньги на ее содержание, добровольно перечисляя на нужды своего детища по копейке с каждого рубля жалования. В создании библиотеки принимали участие такие легендарные адмиралы, как Лазарев, Нахимов и Корнилов. Книги поначалу хранились в казенных помещениях — тогда южный форпост России был крошечным городком с несколькими домами... При Михаиле Лазареве, вставшем во главе Черноморского флота, для библиотеки начали строить отдельное здание. За два века библиотека испытала многое: пожар, войны, эвакуацию и несколько переездов, но каждый раз возрождалась, умудряясь сохранять бесценные богатства.

Заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» по общим вопросам Владимир Манжула передал в дар Морской библиотеке книги от Академии Вооруженных сил имени Фрунзе (ныне это Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменная, ордена Суворова академия Вооруженных сил РФ»). Книги — редкие, как раз такие, какие любит Морская библиотека!

—Для меня было удивительно узнать, что фотография первых выпускников академии была в свое время напечатана именно в «Вечерней Москве», — рассказал он.

А главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов передал в дар библиотеке вышедшие из-под его пера книги, не раз отмеченные литературными премиями. Кроме того, Александр Иванович вручил офицерам и нестандартный подарок. Как известно многим читателям «Вечерки», у нас в газете прошла акция: мы предложили людям оказать помощь фронту, передав солдатам связанные собственноручно носки. И нас просто, без преувеличения, завалили ими. Передача этого дара носила и практический, и символический характер: мы правда хотим, чтобы нашим защитникам было тепло.

Ну а завершающим аккордом праздника стал изумительный голубой огонек «Огни «Вечерней Москвы», что прошел в красивейшем зале ДОФа — Екатерининском. Он также был подготовлен силами севастопольского Дома офицеров. Это была взаимная волна тепла и дружбы, доказывающая, что Москва и Севастополь совсем не так далеки друг от друга, как может показаться.

Об этом говорил, в частности, генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий:

— Мы неоднократно бывали в Севастополе и любим его. Знали, что и нас тут любят, но такого искреннего события со столь глубокой проработкой деталей я не ожидал. Это был сюрприз, поразивший всех. Газета выходит каждый день. И после того номера, что вышел в свет 13 декабря 1941 года, редакция начала готовить следующий выпуск. А севастопольцы спустя годы оживили этот номер, разобрали его, проследили судьбы героев, проанализировали, как ковался характер героев от победы к победе, как молодые солдаты начинали совершать свои подвиги и приходили к концу войны героями. Это было и эмоционально, и поучительно. Я рад, что в год столетия газеты, который только стартовал 6 декабря, мы уже 11 декабря получили такой грандиозный подарок от наших друзей, и считаю, что это событие задаст тренд всему празднованию столетия «Вечерки». Как уже говорил Александр Иванович Куприянов, мы будем работать над тем, чтобы столетие газеты встретить в Москве, и непременно с нашими друзьями-моряками. Мы получили огромный заряд бодрости и оптимизма на весь год.

А в день концерта в Севастополе проглянуло солнце. И стало еще теплее. Это добрый знак. Победа будет за нами!

Москва — Севастополь — Москва

«Вечерняя Москва» выражает благодарность заместителю командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота по военно-политической работе, капитану 2-го ранга Алексею Бугорскому за помощь в организации мероприятия

ИСТОРИЯ

Основанный 24 апреля 1921 года севастопольский Дом офицеров за годы своей жизни не раз менял название и известен разным поколениям севастопольцев как Клуб красных моряков Черноморского флота, Центральный показательный Клуб красных моряков им. Шмидта, Севастопольский дом Военно-морского флота, Дом офицеров Черноморского флота. Но, как бы ни менялись названия ДОФа, его роль оставалась неизменной — он был, есть и будет центральным учреждением культуры и досуга Черноморского флота и важнейшим культурным учреждением для гражданского населения. Поистине легендарный ДОФ — единственное место, где офицерский состав собирается для проведения совещаний с командованием флота и с высшим руководством России и Вооруженных сил, в ДОФе постоянно проходят музыкальные и поэтические встречи, тематические выставки, концерты, работают различные кружки. Руководит ДОФом капитан 1-го ранга ВМФ РФ, председатель Морского собрания Севастополя, поэт Владимир Пискайкин.

КСТАТИ

Морская библиотека имени М. П. Лазарева имеет полное право называться библиотекой-героем. Дело не только в самой истории библиотеки, но и в ее военной биографии. К моменту начала Великой Отечественной войны в библиотеке был собран бесценный фонд — тут хранились более 100 тысяч томов на разных языках, в том числе русская литература XVII–XIX веков.

Богатство решено было спасти, и фонд эвакуировали: сначала вывозили по железной дороге, затем кораблями Черноморского флота. Но библиотека продолжала жить всю оборону Севастополя! До ноября 1941 года она работала как публичная, и в день за книгами в библиотеку приходили до двух сотен человек, а ее сотрудники выезжали на фронт с лекциями.