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Письмо от мамы и любимой обязательно найдет солдата

Иван Кудря
Общество
Письмо от мамы и любимой обязательно найдет солдата
Бойцы Вооруженных сил России пишут письма родным. Для того чтобы весточки с фронта доходили до адресатов, Минобороны РФ организовало работу по доставке почтовых отправлений военнослужащим, участвующим в СВО / Фото: Z.MILL.RU

Работа по доставке писем участникам спецоперации полностью отлажена. Теперь весточку из дома может получить каждый боец, сообщили в понедельник, 12 декабря, в Минобороны России.

В группировках войск на линии фронта развернуты обменные пункты, а в военных комиссариатах доводят всю необходимую информацию по порядку работы с родственниками, которые хотят отправить почтовую корреспонденцию бойцам.

— Родные и близкие военнослужащих, принимающих участие в СВО, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в отделение почтовой связи «Почты России».

Поступившие почтовые отправления сортируются по направлениям и отправляются по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону СВО, — отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что наши солдаты засекли две ракеты «Точка-У» в Херсонской области, которые выпустили ВСУ.

— Перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области. Также уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Площанка, Меловатка, Попасное Луганской Народной Республики, Терны Харьковской области и города Донецка, — сказал он.

Также Конашенков отметил, что, по его данным, в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области была поражена боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч» ВСУ.

А в ЛНР сообщили о том, что боевики киевского режима перебросили дополнительные силы под Сватово, чтобы противостоять ВС РФ.

— В районе населенного пункта Стельмаховка, что северо-западнее Сватова, выявлена дополнительная переброска сил и средств противника. Усиление позиций связано с успехами наших войск в данном направлении, — сказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Также он отметил, что в зону военной операции стягивается все больше врачей из Западной Украины.

— В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из Западной Украины.

Данная переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь, которые несут вооруженные формирования Украины на Донбассе, — сказал он.

Также за время эскалации из украинского плена удалось освободить 150 военнослужащих ЛНР.

— Каждый из них засвидетельствовал нам, что в отношении них применялось нечеловеческое обращение. Более 100 из них заявили о применении к ним мер физического насилия, — сказала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что наши войска дают отпор врагу, освобождая все больше территорий.

— Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали. Кроме того, налажено тыловое обеспечение армии. Другими словами, наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, — сообщил Кадыров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Рогов, Председатель движения «Мы вместе с Россией», член Главного Совета военно-гражданской администрации Запорожской области:

— Удар 10 декабря по туристической базе в Мелитополе, помимо попытки нанести как можно больше урона, был совершен с целью показать, что у ВСУ с РСЗО все хорошо. Мы знаем, что режим президента Украины Владимира Зеленского — это прежде всего пиар, несмотря на полтора десятка уничтоженных РСЗО.

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