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Атомная станция в Запорожье продолжает подвергаться обстрелам. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По словам директора ЗАЭС, из-за военных действий штат работников значительно уменьшился. При этом постоянно на станции трудятся две с половиной тысячи человек.

— Последние данные, которые у меня есть, — порядка 50 процентов персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет, — сказал Черничук.

Он добавил, что 18 июня Запорожская атомная электростанция была впервые обстреляна, а 11 сентября полностью отключена от электросистемы и не производит электричество, а только потребляет энергию для собственных нужд.

— Мы пытались станцию несколько раз реанимировать, но происходило много событий, обстрелы, — отметил Юрий Черничук. — Станция в настоящее время находится на линии разграничения воюющих сторон, и небезопасно, если она станет работать. Тем более у нее большая территория: длиной примерно семь километров и шириной — два километра.

При этом руководство Запорожской атомной станции, по словам ее директора, всегда открыто для сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Юрий Черничук отметил, что работники ЗАЭС находятся на территории объекта вторые сутки, вся информация в их распоряжении.

— В первую очередь в этом заинтересованы мы, потому что вокруг станции много разных слухов и домыслов, но больше, чем я и мои коллеги, об этой станции не знает никто, — заявил Черничук.

Руководитель ЗАЭС опроверг слухи о размещении «Градов» на территории атомной электростанции.

— «Градов» ни я, ни мой персонал на территории станции не видели, — сказал Черничук.

Политолог, член Совета по межнациональным вопросам при президенте Богдан Беспалько отмечает, что словам руководителя ЗАЭС можно верить.

— На станции максимум находятся войска Росгвардии, которые обеспечивают безопасность работы ЗАЭС, — считает Беспалько. — Украинская сторона утверждает о наличии там «Градов», чтобы оправдать свои обстрелы. Но при этом они наносят удары по Энергодару. Обстрелы националистов фактически идут по мирному населению и опасной инфраструктуре.