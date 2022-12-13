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Приметы и советы

В московских магазинах «Пятерочка» пройдет марафон «Корзина доброты»

Михаил Петров
Общество
В московских магазинах «Пятерочка» пройдет марафон «Корзина доброты»
Фото: ТС «Пятерочка»

Российская розничная торговая компания X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды «Русь» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы проведут в столице общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты». Все собранные продукты передадут нуждающимся семьям с детьми и пенсионерам в девяти регионах страны.

Принять участие в марафоне и оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно будет 17 декабря с 10:00 до 18:00 в любом магазине торговой сети «Пятерочка» в пределах МКАД. Для этого нужно всего лишь приобрести хотя бы один продукт из рекомендованного списка и передать волонтеру банка еды «Русь» в закассовой зоне или оставить в специальной корзине. Принимаются продукты, которые можно хранить долго: крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты, орехи, печенье и другие.

После подведения итогов марафона розничная торговая компания увеличит сбор на 30 процентов и добавит в каждый набор недостающие продукты, чтобы каждый нуждающийся получил все необходимые для полноценного питания продукты. Кроме того, компания «Бондюэль» пожертвует более четырех тонн консервов с горошком и кукурузой Bonduelle и GLOBUS, которые пригодятся для новогоднего стола.

Вечером 17 декабря собранные продукты отвезут на подмосковный склад компании RosLogistics. Там волонтеры разложат продукты по наборам. Их затем доставят нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам, проживающим в Москве и Подмосковье, а также в Вологодской, Рязанской, Липецкой, во Владимирской, в Костромской, Тульской и Воронежской областях.

Марафон регулярно поддерживают волонтеры некоммерческих организаций и социальных служб. Для многих из них участие в марафоне стало семейной традицией. В этот раз организаторы планируют привлечь более 2000 волонтеров. Записаться в волонтеры можно на сайте банкеды.рф.

— Предновогодний московский марафон уже стал традиционным, он ежегодно привлекает тысячи неравнодушных покупателей, желающих поделиться частичкой добра перед Новым годом. Этот формат благотворительности доступен каждому и позволяет помочь нуждающимся людям, не отвлекаясь от повседневных забот, — рассказала менеджер по благотворительным программам Х5 Group Ирина Кузьмина.

По словам Ирины Кузьминой, в прошлом году в рамках московского марафона было собрано 40 тонн продовольственной помощи. В этом году организаторы надеются достичь не менее успешных результатов.

— Продовольственный марафон привлекает самых разных людей: студентов с активной жизненной позицией, взрослых и представителей старшего поколения, желающих быть полезными. Участие в таких проектах часто становится семейной традицией, благодаря которой родители учат детей труду и милосердию. Продовольственный марафон объединяет людей, развивает благотворительность и добровольчество. Неслучайно этот проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, — отметила президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова.

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