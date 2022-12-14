Президент «Международного альянса профессиональных кулинаров» Валентин Лобачев (в центре) вместе с участниками перед дегустацией салата на фестивале «Селедка под шубой» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москве прошел гастрономический фестиваль «Селедка под шубой». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у поваров, как разнообразить традиционный рецепт, которому скоро исполнится 105 лет.

У каждого участника фестиваля знаменитый новогодний салат отличается от того, что сделали их коллеги. На столах выложены рулетики из свеклы, буханка черного хлеба, имитирующая салатницу, и свекольные котлеты-«ежики ». Есть чем вдохновиться, чтобы удивить своих гостей на Новый год.

Одна из участниц, Елена Красовская, в последние минуты собирает свою кулинарную композицию на белой тарелочке. Ее салат похож на шарик мороженого, который украшают листья петрушки. И все это выложено на гренке из черного хлеба.

— Мой салат исполнен в классическом варианте, но я решила сделать оригинальную подачу в виде елочного шарика, — говорит участница Елена Красовская. — А еще я дополнила сервировку соусом из яиц и оливкового масла. Он подкрашен в зеленые, желтые и розовые цвета с помощью натуральных ингредиентов, — сказала Красовская.

Но самая необычная версия «селедки под шубой» получилась у столичного студента Филиппа Богданова: его новогодний салат жюри оценило на золотую медаль.

— Мой секретный ингредиент — запеченные овощи. Они придают блюду очень необычный вкус, — говорит Богданов. — И селедка была законсервирована в красном вине вместе с луком.

А вот итальянский повар Чезаре Куи решил приготовить салат на свой манер. Он выложил блюдо в виде карты Италии и окрасил в цвета ее флага.

На фестивале «Селедка под шубой» проходило сразу два конкурса — шефский и студенческий. Участников оценивали члены высшего кулинарного совета Международного альянса профессиональных кулинаров.

Отдельное блюдо посвятили грядущему 105-летию рецепта. В честь «полукруглой» даты участники презентовали блюдо из 105 килограммов «селедки под шубой».

— На каждую часть было задействовано пять поваров. Чтобы салат не успел развалиться до дегустации под собственным весом, лишнюю влагу из овощей высушивали, — говорит президент «Международного альянса профессиональных кулинаров» Валентин Лобачев.

Фестиваль проводится пятый год. За это время удалось собрать 500 разных рецептов «селедки под шубой». Используя опыт участников фестиваля, можно удивлять домашних новым вариантом блюда хоть целый год.