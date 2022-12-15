«Поражает за 12 часов»: названы смертельно опасные ошибки при лечении гриппа

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За последние дни в России увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина раскрыла главные ошибки при лечении вируса, которые могут стать причиной серьезных осложнений.

Опаздывают с лечением

Принципиально важную роль в скорости восстановления организма, по словам врача, играет факт своевременного лечения.

— Против гриппа сейчас разработано множество эффективных лекарств, но их действенность зависит от скорости назначения противовирусной терапии, — пояснила Мескина.

Медик подчеркнула, что грипп, в отличие от других вирусных инфекций, быстрее прогрессирует:

— Буквально за 12 часов он может поразить все респираторные пути. Даже последние штаммы коронавируса развиваются медленнее. Поэтому важно быстро начать лечение препаратами, чтобы не допустить осложнений.

Принимают салицилаты

Врач рассказала, что для эффективной борьбы с заболеванием важно в первые двое суток назначить противовирусный препарат. Но не все лекарства одинаково хороши в борьбе с гриппом:

— Категорически нельзя принимать салицилаты и любые другие препараты, которые содержат салициловую кислоту, например, аспирин или другие комбинированные препараты от ОРВИ. Это опасно, потому что у некоторых пациентов это вещество может вызвать серьезные осложнения печени, — объяснила инфекционист.

Переносят болезнь на ногах

Еще один важный аспект, который отметила инфекционист, — заразность гриппа и скорость его распространения.

— Человек, который в таком состоянии продолжает вести привычный образ жизни, подвергает риску не только собственное здоровье, но и других людей. Потому что трудно предугадать, как перенесет болезнь тот или иной человек. Один может с легкостью выздороветь, а у другого начнутся серьезные проблемы со здоровьем, — объяснила врач.

Если у человека повышена температура, а он продолжает ходить на работу и заниматься привычными повседневными делами — это может спровоцировать серьезные осложнения, которые могут стать причиной смерти, предупредила специалист.

— Если человек чувствует недомогания: ломоту в теле, головную и мышечную боль, лихорадку, лучше отменить все рабочие задачи и остаться дома, — порекомендовала Мескина.

Вирус гриппа, как рассказала Мескина, распространяется быстро, и начало осложнений для человека зачастую незаметно, поэтому он продолжает заниматься повседневными делами. Особенно опасны при гриппе осложнения, связанные с болезнями сердца:

— Например, миокардиты (воспаления сердечной мышцы) протекают незаметно, и человек замечает их уже на поздней стадии, когда происходит поражение сердца.

Не исключают физические нагрузки

Физическая нагрузка в таком состоянии, по словам специалиста, также противопоказана:

— Различные упражнения требуют больше кислорода, что приводит к поражениям мышц при гриппе.

Не делают прививки

По мнению инфекциониста, прививка от гриппа — не самая эффективная профилактика, потому что человек все равно может заболеть гриппом, однако она помогает избежать тяжелых последствий.

— Но ее смысл в том, что вероятность тяжелого течения заболевания значительно снижается, потому что вакцина защищает от тяжелой пневмонии, — пояснила Мескина.

Специалист обратила внимание, что тяжелая форма пневмонии провоцирует фиброз легких (состояние, когда легочную ткань заменяет соединительная):

— Болезнь не лечится, поэтому приводит к пожизненной легочной недостаточности. Этот дефект заставляет человека ощущать нехватку кислорода при физических нагрузках.

Также инфекционист рассказала о причинах высокой смертности от гриппа. По ее словам, к летальному исходу приводят осложнения, которые возникают в ходе болезни.