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Первые лауреаты премии имени Дугиной получили заслуженные медали

Александр Зосимов
Общество
Первые лауреаты премии имени Дугиной получили заслуженные медали
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В четверг, 15 декабря, в Общественной палате России состоялась памятная конференция, посвященная 30-летию со дня рождения журналистки и философа Дарьи Дугиной, трагически погибшей 20 августа этого года в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.

Посредством своих публикаций журналистка Дарья Дугина отстаивала концепцию «русского мира». На конференции ее мама, Наталия Мелентьева, напомнила слушателям основные тезисы, которых придерживалась дочь в своих материалах и публичных выступлениях.

— Она сражалась за то, чтобы наши граждане научились обращать внимание не на что-то приземленное, как это сейчас делают страны коллективного Запада, а на вечные ценности, которые мы со временем, к сожалению, потеряли, — рассказывает Наталия Мелентьева. — Все ее усилия были направлены на то, чтобы восстановить их.

В свою очередь глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада отметила особый вклад Дарьи Дугиной в сохранение традиционных ценностей российского общества.

— Она — патриот, герой современности, который успешно формировал идеологию российской молодежи. Ее качества лидера и харизма открывали двери в большую политику, в которой она, разумеется, могла бы быстро реализоваться, — говорит Мира Тэрада. — Благодаря ее великолепному знанию английского и французского языков она распространяла идеи «русского мира» далеко за пределами нашей страны.

Мира Тэрада также анонсировала медаль имени Дарьи Дугиной «За верность русскому миру и традиционным ценностям». Награда будет ежегодной. Медаль получат люди, внесшие значительный вклад в сохранение и поддержание «русского мира», а также в укрепление его идентичности на основе традиционных ценностей страны.

В Общественной палате первыми обладателями медалей стали военный корреспондент и музыкант Аким Апачев, а также венгерская журналистка, автор фильма «Дети Донбасса» Майя Ногради.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий и коммуникаций:

— Уверена, что в голове у Даши было еще много планов, которые она хотела осуществить в жизни. За короткие 29 лет она проделала непосильный объем работы, поэтому стала примером для подражания для российской молодежи. Раньше у нас было принято критиковать подрастающее поколение. Однако Дугина доказала, что это несправедливо. Ведь многие представители молодежи порой делают то, на что не способны люди старшего возраста. И нам очень важно поддерживать их духовное и профессиональное развитие, чтобы они были лучше не только сегодня, но и завтра.

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