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Новогодние премьеры: что посмотреть в кинотеатрах на каникулах

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Новогодние премьеры: что посмотреть в кинотеатрах на каникулах
Фото: shutterstock

Почти у каждого человека новогодние праздники не обходятся без просмотра фильмов в кинотеатрах. Все ждут в прокате продолжения уже полюбившихся фильмов или мультиков, а также новинок кино. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов о главных премьерах, которые можно будет увидеть на больших экранах на каникулах.

Новогодние премьеры

Как рассказал кинокритик и исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов, в праздничные выходные дни зрители смогут увидеть много премьер.

  • Иван Царевич и Серый Волк — 5

В новой части все жители Тридевятого царства, кроме Ивана и Волка, потеряют память. Даже Василиса не вспомнит, как зовут ее мужа. Главному герою предстоит заново добиться расположения принцессы, а помогать в этом ему будет Серый Волк.

— Конечно, те, кто любит эту историю, получат удовольствие от просмотра, — заметил Двоеглазов.

Премьера в России: 29 декабря 2022 г.

Жанр: приключения, семейный мультфильм.

  • Чебурашка

Известного всем героя ждут приключения в приморском городке, где он должен будет обрести имя, дом и друзей.

— Комедийный фильм будет идти в новогодние праздники. Я думаю, что авторы новой картины отошли от первоисточника и создали новое кино, — предположил критик.

Жанр: семейный комедийный фильм.

Премьера в России: 1 января 2023 г.

  • Елки-9

Как и принято в «Елках», судьбы людей из разных уголков страны неожиданно переплетутся, чтобы подарить ощущение настоящего волшебства героям.

— Это, наверное, одна из традиционных премьер года, — сказал Двоеглазов. — В этой части уже не будет полюбившихся всем актеров, но зато в картине примут участие Федор Добронравов, Евгений Кулик, Ян Цапник и Елена Валюшкина.

Жанр: комедия.

Премьера в России: 1 декабря 2022 г.

  • Елки-иголки

По сюжету главная героиня Катя в канун Нового года соглашается встретить дядю своего соседа из аэропорта. Чуть позже выяснится, что она встретит не того человека, и ей придется скрываться от преследования бандитов.

Жанр: комедия.

Премьера в России: 29 декабря.

  • Новая игрушка

История разворачивается вокруг богатого маленького мальчика, который видит в магазине игрушек сторожа и предлагает ему пожить несколько дней у него дома. В процессе их общения выясняется, что маленький мальчик совсем не избалован, а просто одинок и хочет общения.

— Это очередной ремейк французского фильма «Игрушка», где главную роль сыграл Пьер Ришар, — вспомнил Двоеглазов.

Жанр: комедия.

Премьера в России: 22 декабря 2022 г.

  • Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

По сюжету состоятельный разведчик получает очередное задание. Ему нужно предотвратить распространение смертельного оружия. Так как одному это сделать очень сложно, ему потребуется помощь лучших оперативников и актера кино, который станет прикрытием для их команды.

— Я обязательно пойду на премьеру. Все, что касается Гая Ричи, я советую смотреть на большом экране, — рекомендовал эксперт.

Жанр: боевик, триллер, комедия.

Премьера в России: 12 января 2023 г.

То, чего все ждут больше всего

В свою очередь кинокритик Сергей Сычев рассказал, что все зрители с нетерпением ждут выхода фильма «Аватар-2».

— Это главный блокбастер года, а возможно, и десятилетия, — заявил он. — В некоторых кинотеатрах России он появится уже перед новогодними праздниками.

По предположению кинокритика, на больших экранах покажут копию фильма в хорошем качестве.

— Она выйдет прямо к новогодним праздникам. После каникул фильм могут взять в прокат и те кинотеатры, которые не покажут его до этого, — рассказал он.

Этот фильм, по мнению Сычева, и станет главной новогодней премьерой года не только в России, но и во всем мире.

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