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Время чудес: врачи рассказали о самых необычных случаях из практики в новогодний период

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Время чудес: врачи рассказали о самых необычных случаях из практики в новогодний период
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Для кого-то новогодние праздники — это период веселья и кутежа, кому-то же приходится сохранять ясность ума, чтобы успеть своевременно оказать помощь тем, чья жизнь оказалась под угрозой. И хоть под это описание может подойти деятельность любого сотрудника экстренных служб, но сегодня речь пойдет о медицинских работниках, которые даже в новогоднюю ночь продолжают оказывать помощь пациентам. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачами и узнала о самых забавных случаях в ночь с 31 декабря на 1 января.

Спасение в творчестве

Накануне праздничной ночи с врачом терапевтом-пульмонологом Олегом Абакумовым произошел случай, который никак иначе, кроме как чудом не назовешь. В тот период медик уже третий год работал в «красной зоне» с тяжелыми пациентами. Несмотря на трудную, выматывающую работу и многочасовые смены, врачи старались каждому пациенту уделять внимание и подбадривать.

— Как-то раз я заметил, что один из пациентов — милый дедушка, который уже шел на поправку, что-то активно чертит в своем блокноте, — вспомнил Абакумов. — Я попросил посмотреть на его творчество, а там хроники всего нашего ковидного отделения. Дедушке было 75 лет, и он обладал фотографической памятью. Рисовал он врачей, пациентов, и каждая картина — сгусток эмоций, надежды и веры в то, что мы непременно победим болезнь.

Все картины, по словам врача, были сделаны от руки простым карандашом, при этом иллюстрации получились настолько живыми, что у медперсонала дух захватило, сказал Абакумов.

— Эти рисунки не просто карандаш на бумаге. Они как будто дышат и живут — настоящие шедевры со смыслом. В тот момент я писал свою четвертую книгу под названием «Мне только спросить» и понял, что именно эти рисунки должны быть в ней. Это просто чудо, что я встретил невероятный талант в больничной палате накануне Нового года.

Рождение чуда

Совсем недавно у врача состоялась презентация книги, и, конечно же, талантливый дедушка на ней тоже был. Все рисунки пациента стали иллюстрациями для книги врача, оживив буквально каждую страничку издания и наполнив его особыми смыслами.

Доктора психологических наук международного уровня Юлию Хадарцеву чудеса в Новый год тоже не обошли стороной. Как она рассказала «ВМ», именно в период самого сказочного времени года ей удалось воплотить главную мечту ее пациентки, которая на протяжении многих лет не могла стать мамой.

— Ко мне обратилась девушка с очень деликатной проблемой: она не могла забеременеть более двух лет, — акцентировала Хадарцева. — Девушка обошла всевозможных врачей, которые ей не смогли ничем помочь. И методика системно-семейных расстановок по Хеллингеру стала фактически последним шансом для нее.

По словам врача, к этой методике часто обращаются в минуты отчаяния, когда врачи и классические психотерапевты разводят руками. Расстановки позволяют найти «ключики» к решению проблемы в своей родовой системе: в тех, кто стоит за вашей спиной. Это мама с папой, бабушки и дедушки, а также прародители. Вы можете не знать ничего об их жизни, но на бессознательном уровне опыт ваших предков оставляет сильный отпечаток, уточнил собеседница «ВМ».

— В итоге это прошлое мешает вашему настоящему, что и произошло с моей клиенткой, — продолжила доктор. — В процессе расстановок выяснилось, что ее бабушка во время родов седьмого ребенка (ее отца) умерла. Девушка впитала в себя этот сценарий и заблокировала деторождение. На расстановочной сессии мы помогли ей получить благословение от бабушки. Мы растождествили их судьбы, и спустя две недели, как раз под Новый год, девушка чудесным образом забеременела.

Специалист назвала этот случай одним из самых невероятных из всей своей врачебной практики. Благодаря расстановкам и самому волшебному времени в году заветная мечта клиентки Юлии — стать мамой — исполнилась.

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