«Рожденный под бой курантов»: новогодние истории из жизни врачей

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Новый год — это не только праздник, но и «горячее» время для тех, кто не может покинуть свой пост. Речь идет, прежде всего, о врачах, которые даже в новогоднюю ночь продолжают оказывать помощь пациентам. Оказавшись на смене широко отпраздновать не получится, так как нужно сохранять ясный ум. Зато сколько интересных и смешных историй происходит с врачами в этот период. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями медицинского сообщества из разных уголков России и узнала о самых забавных случаях в ночь — с 31 декабря на 1 января.

Спасли, несмотря ни на что

Этот удивительный случай, который произошел в одном из хантыйских поселков, поразил не только самих врачей, но и людей, которые оказались в нужное время в нужном месте. Врач-хирург Вера Огнева, которая сейчас проживает в Сочи, в тот вечер дежурила на смене, как вдруг поступила телефонограмма:

— Помню около 18 часов пришло сообщение о том, что в хантыйском поселке человек получил ножевое ранение. Добираться на место из больницы можно было только на вертолете, лететь туда — минут сорок. Поскольку я торакальный хирург, эта задача была возложена на меня. Пострадавшим оказался мужчина, ранение было в грудь или где-то рядом. О самочувствии пациента ничего не сообщалось.

Перед выездом коллеги порекомендовали Ольге не задерживаться:

— Сказали мне: «Если пациент окажется транспортабельным — в вертолет его и сюда. На месте разберемся». Но полетела на всякий случай полная бригада: хирург, анестезиолог, анестезистка и операционная сестра.

Когда прилетели, с момента ранения прошло уже три часа, потому что не могли найти трезвого пилота, в итоге обратились в санавиацию, чтобы выдали нам специалиста.

Прибыв на место, врачи осмотрели пациента и определились с диагнозом: двойное колото–резаное торакоабдоминальное ранение слева.

— Крови в плевральной полости немного и не сворачивается. Я кое-как нашла точку, чтобы задренировать. Давление держалось на 110. И тут анестезиолог сообщает, что оно падает — нам пациента просто не довезти. В итоге сдвинули два письменных стола, развернули операционную. Двум хантыйским леди выдали по настольной лампе. Они были пьяненькими, а держали, как вкопанные. Только изредка с ноги на ногу переминались. И понеслось: лапаротомия, остановка кровотечения (артериальная ветка в брыжейке), дренирование и ушивание. На все про все ушло не более сорока минут. И ровно за полчаса до боя курантов мы ввалились в приемник родной больницы. С живым пациентом.

Собеседница «ВМ» отметила, что этот случай до сих пор один из самых запоминающихся в ее медицинской практике.

Новогодний малыш

Анестезиолог-реаниматолог Владимир Шпинев из Белгорода впервые на свой «первый больничный Новый год» попал во времена обучения на интерна. Медперсонал, осознавая, что им не удастся и минуты посидеть без работы, решил нарядиться в новогодние костюмы, чтобы хоть как-то создать атмосферу праздника:

— Это было в реанимационном отделении для новорожденных. Медработники нарядились, и я получил чудесный красный носик и колпак. Стол накрыт, время 23:00, пора провожать старый год. Все расселись, стали вспоминать события уходящего года, я открыл бутылку лимонада и тут звонок. Кесарево сечение. Ну что ж, работа есть работа. С симпатичной коллегой, также с колпачком на голове, мы двинулись в операционную. Новогодние наряды снимать не стали, захотелось порадовать коллег по цеху. Операционную уже полностью развернули, женщину обложили полотенцами, ждали нас. И тут мы появляемся — нарядные, новогодние… Лица коллег расплылись в добрых улыбках. У повернувшейся в нашу сторону роженицы широко раскрылись глаза от удивления. Мы–то думали, что кесарево будет под общей анестезией, а это была эпидуральная! Легкий шок пациентки сменила улыбка, и анестезиолог дал отмашку.

Спустя три минуты врачи «достали ребенка, кричащего от недовольства, но розового, с высоким баллом по шкале Апгар». Вот так родился новогодний малыш, почти под самый бой курантов, поделился Владимир.

Спасибо ухабам и колдобинам

Ирине Нестеровой, врачу скорой помощи из Москвы запомнился случай в новогоднюю смену, когда помощь медиков и вовсе пациенту не понадобилась:

— Поступило сообщение: мужчина с почечной коликой жаловался на сильную боль, мы его забрали с новогоднего корпоратива. Пока везли по ухабам и колдобинам от вибрации камень в почках проскочил ниже, и боль полностью прошла.

После небольшого обследования, как призналась Нестерова, врачи отпустили пациента праздновать дальше Новый год.

Верность традициям

Ольга Фролова и ее супруг трудятся в одном медучреждении. Семейная пара врачей давно для себя взяла привычку проводить новогоднюю ночь вместе, даже если у кого-то дежурство 31 декабря:

— Еще до свадьбы договорились, что новогоднюю ночь всегда проводим вместе. Если дежурит он, я к нему выезжаю с оливье. Если дежурю я — он ко мне с салатом.

И так уже 40 лет влюбленные неразрывно проводят праздник вместе.