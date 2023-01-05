Зимний футбол, гонки и «Пушкин»: топ-5 безопасных зимних развлечений для ребенка на улице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В длинные новогодние праздники многие родители задумываются над тем, чем можно занять и развлечь ребенка. Традиционные зимние забавы, такие как катание на коньках или лыжах, могут не вызывать восторга у детей и быть для них скучными. «Вечерняя Москва» поговорила с детским аниматором Татьяной Вариной и собрала топ-5 безопасных и интересных зимних развлечений для малышей на улице.

— Безусловно, одними из самых популярных семейных развлечений зимой являются различные виды спорта. Однако без инвентаря можно весело провести с ребенком время во дворе дома. Например, поиграть в снежки, слепить снеговика, нарисовать любимых героев мультиков красками на снегу, построить снежный замок или залить ледяную горку. Главное, чтобы родители включили фантазию и вспомнили свое детство! — сказала Варина.

Зимний футбол

Любимые летние виды спорта можно с легкостью адаптировать к зиме. Многие мальчишки любят играть в футбол и скучают без привычной дворовой игры, когда наступают холода. Однако можно нарисовать ворота на снегу, разделиться на две команды и гонять мяч по снегу.

Правила игры можно упростить, так как на снегу играть гораздо сложнее. Например, отменить вратарей и не наказывать за случайную игру руками. Важно помнить о защите коленей, локтей и головы, чтобы не упасть и не получить травму.

«Пушкин»

Вдвоем можно устроить настоящий дуэль снежками. Два соперника встают друг напротив друга на расстоянии 10 метров. Вокруг каждого из них чертится круг. Секундант (например, мама или папа) выбирает, кому принадлежит право на первым бросок.

По сигналу выбранный игрок лепит снежный ком и бросает его в противника. И так по очереди. Можно наклоняться и уворачиваться любыми способами. Однако нельзя выходить за границы круга. Дуэль можно продолжать до определенного количества очков, которое выберет секундант. Через несколько раундов можно будет определить победителя (Дантеса) и проигравшего (Пушкина).

«Зима пришла»

Дети должны выбрать водящего, разбежаться по заранее выбранному пространству и спрятаться за укрытиями. Это могут быть качели, деревья и горки на детской площадке. Водящий произносит фразу: «Сегодня тепло, солнышко светит, идите гулять!». В этот момент дети выбегают из укрытий и могут спокойно перемещаться, куда захотят, по выбранной зоне.

Однако когда водящий говорит: «Зима пришла! Скорее домой!» — игроки снова убегают в укрытие. А водящий ловит их, пока они не успели спрятаться. Те, кого поймали, выбывают из игры.

Гонки на санках

Дети могут устроить соревнования на санках. Управлять зимним средством передвижения можно только с помощью ног, не используя руки. Для этого необходимо найти свободную площадку и разметить на ней стартовую и финишную линии.

Также экипаж может состоять не только из одного ребенка, а из двух. Также можно устроить гонки, чтобы один вез, а другой ехал и помогал ногами. В роли рулевых могут выступить родители. Более того, детей в экипаже можно посадить спинами друг к другу, чтобы усложнить процесс и сделать его веселее.

Ледяная гонка

Если во дворе есть ледяная дорожка, то можно устроить игру для троих детей. Двое встают с разных сторон дорожки и держат в руках длинную веревку. Третий игрок стоит на льду и держится за нее. Игроки по бокам дают ему задания, которую он должен выполнить до конца льда. Например, доехать сидя или на одной ноге и не упасть. Дети выполняют задания по очереди, и побеждает тот, кто справился лучше остальных.