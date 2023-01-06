Зыбкая грань: чем опасно одиночество и личные границы

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Нам внушают, что нужно оберегать свое пространство от вторжения и вмешательства извне, устанавливая границы, заборы и дистанции. Становимся ли мы от этого ближе или, напротив, обрекаем себя на одиночество и разобщенность?

Любую теорию легко перевернуть с ног на голову, опутав сложностью терминологий, парадоксальными выводами и абсурдными предположениями. Мало кто знает, что такое проксемика. Если коротко, то это область психологических исследований, касающихся условий общения и пространственных параметров, на него влияющих. В «народ» из нее пришло понятие «личное пространство», ставшее в последнее время весьма модной темой псевдонаучных измышлизмов о человеческих отношениях. Тут уж закопать истину под тоннами историй, случаев и версий легче легкого. Что, собственно, и произошло: общность интересов начала терять значимость на фоне банального эгоцентризма.

— Ценность собственного «я» прочно вклинилась в сознание масс на рубеже веков, даже об эгоизме стало модно говорить в превосходной степени, во многом благодаря появлению в интернете переводных статей, научных трудов и разнообразных мировоззрений, суть которых в преимуществах индивидуального подхода к существованию в социуме, — говорит кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — Для нас, привыкших к постулату, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя, все это было в новинку. Оказалось — можно и нужно! Главное, не позволить себя разрушить, не впустить в свое личное пространство чужака, не дать растоптать твое эго… Обывателю ценность личности преподносится именно под таким, я бы сказал, извращенным соусом, причем часто не слишком грамотными и сведущими «знатоками» человеческих душ. Изучать себя стало занятно, самосовершенствоваться — престижно, быть лучше других хоть в чем-то — приоритетно. Все это подогревалось, в том числе и виртуальным общением, в котором реальная личность легко трансформировалась в идеальный, с точки зрения пользователя, профиль. На мой взгляд, современное общество чрезмерно увлеклось рефлексией, то есть повышенным вниманием к своему внутреннему «я». Ничего дурного в этом нет. Но, удовлетворяя исключительно собственные желания, добиться внутренней гармонии не удастся. Личная свобода возможна только в том случае, когда ваша индивидуальность учитывает потребности других, иной путь аморален и эгоистичен.

В начале декабря интернет запестрил очередной тревожной сенсацией: «Почти четверти россиян не хватает личного пространства». На информационный повод, особо не разбираясь, откуда он попал в топ новостей, тут же, как коршуны, набросились всевозможные блогеры, консультанты, эксперты всех мастей, разумеется — коучеры, лжепсихологи и даже ведьмы. Желающему понять, что же все-таки такое, это личное пространство, и почему жить без него опасно, все объясняется четко, без обиняков. «Это зона комфорта, нарушение которой посторонним человеком расценивается как проявление неуважения и угрозы»; «Любое вторжение в личную зону комфорта приводит к раздражению и агрессии»; «Нужно определить границы, чтобы обезопасить себя как на психологическом, так и на физическом уровне»; «Проникая на вашу территорию, человек получает временную власть над вами. Этим пользуются манипуляторы, беззастенчиво достигающие своих целей за ваш счет». То есть по-любому нужно защищаться: в том числе детям — от родителей, любимым — от своей второй половинки, друзьям — от приятелей… Сочинители страшилок о всевозможных вторжениях и нарушениях душевного равновесия на эмоционально окрашенную лексику не скупятся. В одном небольшом тексте автору удалось семь раз использовать слово «угроза», пять — «вторжение». «Насилие над личностью», «подавление воли» и прочее. Захотелось забиться в угол и перестать вообще с кем бы то ни было общаться. А то мало ли… Вот другой эксперт и «тренер» красноречиво описывает перспективы семейной жизни: «Когда мы вместе — мы все равно хоть чуть-чуть, но не мы. Мы оберегаем другого, стараемся, заботимся о его комфорте, что-то терпим, пропускаем мимо ушей, носим «маску». В такие моменты «мы» занимает все наше пространство, и наше «я» вынуждено потесниться. И чем больше наше «я» растворяется в «мы» — можно и забыть, как это — быть собой отдельно от другого. Наше «я» перестает дышать… потом может перестать дышать «я» другого, а «мы» без «я» + «я» дышать не способно. И отношения умирают».

Красиво… жаль, финал печальный. Да и вообще как-то все грустно: «Мы всегда отдаем часть чего-то личного, чтобы быть с кем-то, — утверждается в уже другой, безымянной статье. — И уже не можем жить, спать, работать, как хочется. Нам приходится подстраиваться под другого, отдавая ему часть своего пространства, своей свободы. По сути — это плата за возможность быть вместе. Но если ваше «я» отдаст все, что у него есть (время, свободу, пространство) — оно закончится. Значит, и вы как личность тоже закончитесь».

Такого взгляда на семейную жизнь и любовь двоих, честно говоря, нигде раньше не встречала. И вот эта «плата» за право на личное счастье припечатала, как приговор. Для тех, кто хочет научиться выстраивать личное пространство, знахарка и парапсихолог в одном лице, Лана Чуланова предлагает выполнить упражнение «Домик» по ее авторскому видеоуроку. Начинается он завораживающе: «Прикрой глаза, представь себя, — говорит «целительница душ человеческих». — Из центра груди, из сердечной чакры, мысленно протяни оси координат во все стороны… На концах лучиков выстраивая стеночки. Ты находишься в центре своего домика, не на полу, а висишь и удерживаешь стены». Никаких дырок и окон в «домике» быть не должно, предупреждает автор метода. Я честно пыталась! Но серьезно отнестись к этой забаве так и не смогла. А вот, судя по откликам, кому-то выстроить стены удалось. «Одинаковое расстояние не получается представить, но дымохода и окон не было», — пишет Натали Гусаковская.

Марина Виндерская тоже делится впечатлениями: «Получилось создать шар, и я его удерживала, только стены кто-то пытался помять». Вы серьезно?!

Мог ли представить живший в конце прошлого века американский психолог Эдвард Холл, что из разработанной им теории дистанций общения, той самой проксемики, накрутят подобную бесовщину, мне не ведомо. Но и «научный» подход к вопросу о личном пространстве шокирует не меньше. Призывая к защите своего незабвенного «я», сразу в нескольких материалах авторы в качестве аргумента упоминают некоего этолога Лоренца Конрада, почившего задолго до рождения идеи дистанционного общения. Он якобы утверждал, что представление о личной территории связано с животным миром. «Например, скворцы рассаживаются на проводах с промежутками, — объясняет эту версию на одном из сайтов опять же безымянный автор. — Дистанция между ними равна их возможности достать друг до друга клювом. Если животное не агрессивно, то в личном пространстве оно не нуждается».

— Слушайте, так и хочется воскликнуть: «Все смешалось в доме Облонских!» — комментирует психолог Людмила Федотова. — Да, есть теория, что в зависимости от степени близости люди общаются на разных дистанциях. Ясное дело, при интиме или разговоре с родными вы находитесь территориально ближе, нежели во время беседы с деловым партнером. Правда, теория эта несколько раз корректировалась. У каждого из нас свой темперамент, привычки, ощущения. Одному комфортно и с посторонним говорить, приближаясь чуть ли не в плотную, другому легче вести диалог на расстоянии вытянутой руки. Но когда речь идет о психологическом личном пространстве, на мой взгляд, чаще всего начинаются спекуляции терминологией и подмена понятий. Конечно, все мы, особенно жители больших городов, устаем быть все время на людях, толкаться локтями в метро.

И дома можно устать от шумных детей. Хочется побыть одному в тишине и покое, особенно тем, кто был весь день на виду и в силу обстоятельств общался с огромным количеством народа. Это вполне нормально. Но совсем не обязательно из-за этого строить виртуальные стены от всего окружающего тебя мира, и уж тем более подозревать своих близких бог знает в чем. Ведь устаем мы от общения, а не от отношений. Это нужно очень четко понимать. А что касается всяких там угроз вторжений… Знаете, есть хорошая детская книжка — «Мальчик со шпагой» Владислава Крапивина. В ней главный герой говорит просто и ясно: «Неприлично читать чужие письма». Простая истина, известная с детства. Как и другие нормы морали, правила поведения. Вместо того чтобы запугивать людей, логичнее просто напоминать, что любое общение должно опираться на взаимное уважение. Если вы создали семью, выстроив отношения двоих под знаком «мы», не стоит забывать о доверии к близким людям. И уж точно нельзя видеть в них потенциального врага. Замкнувшись каждый в своем домике, вы рискуете так и не стать единым целым. И только самодостаточные личности, каждая из которых понимает ценность внутреннего мира другого, не захлопывая дверь «личного домика» перед носом своих, способны сохранить собственное «я».

Кому и зачем приспичило расшатывать лодку человеческих взаимоотношений, теперь уж точно не докопаешься. Но факт налицо: по статистике, число разводов в нашей стране, к сожалению, растет. А нам по-прежнему почему-то вдалбливают про необходимость защищать личные границы, думать прежде всего о себе любимом, а уже потом об окружающих — тех, кто за забором «вашего внутреннего, неприкосновенного мира».

Кстати, в период пандемии, когда во многих странах мира уже начали трубить о резком скачке разводов, Россия демонстрировала совсем иную статистику. Так, по данным Росстата, в период самоизоляции число разводов в нашей стране, наоборот, снизилось. Потом, правда, снова начался рост бракоразводных процессов, однако показатели не поднялись выше среднего в доковидный период. В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения респонденты среди наиболее распространенных причин для развода тогда назвали финансовые трудности, измену второй половины, бытовые проблемы и пьянство. Взаимное непонимание упомянули единицы. Однако эксперты, комментируя увеличение числа разводов, почему-то единодушно твердили, что браки распадаются из-за того, что во время самоизоляции люди слишком много времени проводили вместе и при постоянном общении стали невыносимыми друг другу. И о повсеместном нарушении личных границ тоже, естественно, не раз упоминали.

— Интерпретация — одна из серьезных проблем современности, — полагает философ Андрей Чагоровский. — А ведь от нее во многом зависит формирование общественного мнения. Информационное поле сегодня очень нестабильно, и касается это не только множества фейков на политические темы. Российский менталитет в свете глобальных вызовов тоже ведь испытывается на прочность. В том числе и в части приверженности традициям и устоям наших личностных отношений.

…Вспомнив об опросе, в котором говорится, что россиянам якобы остро не хватает личного пространства, решила поинтересоваться первоисточником. Провел это исследование, как оказалось, один из мебельных ретейлеров, видимо, с целью саморекламы. И что бы вы думали? В нем говорится: «70 процентов опрошенных россиян ответили, что у них дома нет проблем с личным пространством, у каждого члена семьи есть свой уголок». Ни о каких внутренних стенах и вторжениях в безобидном опросе о том, как часто россияне проводят время дома, не говорится. Напротив, авторами исследования уточняется, что подавляющее большинство респондентов (82 процента) заявили, что предпочитают проводить время дома в кругу своих членов семьи и друзей. А вот одиночество в качестве отдыха от всех и вся приветствуют единицы.

Получается, несмотря на всевозможные внушения, тренинги и новомодные западные тренды,мы попрежнему остаемся друг для другу не чужими. Мы — свои. И даже если когда-то хочется спрятаться в уютную норку, побыть наедине с самим собой, отдохнув и приведя чувства в порядок, понимаем главное: быть свободным, дышать полной грудью, преодолевая дистанцию под названием «жизнь», легче вместе, а не в одиночестве.

А У НИХ ТАК

Экспрессивные французы, итальянцы и испанцы предпочитают держать собеседника очень близко — поцелуи и объятия у них считаются обязательными атрибутами любого приветствия. А вот закаленные северными ветрами граждане Норвегии и Швеции весьма аккуратно относятся к чужому личному пространству: в этих странах даже до пандемии коронавируса считалось неприличным приблизиться к незнакомцу на автобусной остановке более чем на полтора метра. Американцы в свою очередь, четко разделяют людей, впуская в персональную зону комфорта только самых близких людей, выдерживая с приятелями и знакомыми дистанцию.