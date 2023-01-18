Иконы расскажут историю страны

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

18 января в Музее-заповеднике «Коломенское» открылся выставочный проект «Святые земли русской». Главный хранитель музея Ольга Полякова рассказала «Вечерней Москве» о памятниках иконописи, которые там покажут.

Экспонаты тщательно отбирались из обширной коллекции музея, которая насчитывает более 2000 экземпляров. Из них отобрали 24 образа, которые будут менять каждые две недели. Открывает проект икона «Святые князья Владимир, Борис и Глеб».

— Их очередность подобрана таким образом, чтобы выставочное время той или иной иконы совпадало с днем почитания святого, изображенного на ней, — говорит Ольга. — В ходе проекта будут представлены не только святые хранители земли русской — великие князья. Мы также подготовили иконы с изображениями известных митрополитов, церковных писателей, основателей монастырей, которые сделали огромный вклад в развитие русской государственности.

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся музей на заре своего формирования, собранные экспонаты удалось не просто сохранить, а даже приумножить.

— Главная особенность проекта состоит в том, что экспонаты собирали в 1920 и 1930-е годы, когда повсеместно закрывались для богослужения храмы и монастыри. Памятникам церковного искусства грозило физическое уничтожение, — объяснила Полякова.

Но благодаря усилиям музейных сотрудников эти произведения русской истории были спасены, отреставрированы и вошли в сокровищницу отечественной и мировой культуры.

— Каждая икона, которая вошла в проект, прошла тщательную реставрацию усилиями наших же сотрудников, — продолжает Полякова. — Помимо самоценности образов, выставка предлагает посетителям к обозрению высочайший уровень научной реставрации.

Чтобы посетители выставки смогли более детально узнать о каждой из представленных икон, экспонаты будут сопровождаться подробными аннотациями.

— В них можно будет прочитать сюжеты икон и истории изображенных святых, — говорит Ольга Полякова. — Таким образом, мы дадим гостям краткий экскурс еще и в историю церкви и нашего Отечества.

Проектом «Святые земли русской» сотрудники учреждения запускают масштабное празднование грядущего 100-летия музея, которое отмечается в 2023 году.

Также главный хранитель музея добавила, что, например, в мае в «Коломенском» пройдет большая научная конференция, посвященная столетию музея.

Выставочный проект «Святые земли русской» завершится в январе 2024 года.