Как работают пункты переработки новогодних елей

Инженер отдела благоустройства и содержания природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» Анатолий Абрамов отправляет елку на переработку / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все деревья, собранные в рамках акции «Елочный круговорот», попадают в пункты переработки. В одном из них, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», побывала «Вечерняя Москва».

Деревья, которые в новогодние праздники радовали москвичей, везут на переработку КамАЗами со всего города. Водитель одного из грузовиков Александр Воробьев выгружает 120 елей от жителей района Сокол. Большинство деревьев еще зеленые, но есть и такие, от которых остался только остов — ствол с голыми ветками. На заднем дворе экоцентра природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» уже выросла целая гора из елей, сосен и пихт, но это ненадолго. Здесь перерабатывают до 4 тысяч деревьев в день, отчего в воздухе висит густой аромат хвои.

Анатолий Абрамов, инженер отдела благоустройства и содержания природно-исторического парка, берет из кучи очередное дерево. Проверяет, чтобы на нем случайно не осталась мишура или елочная игрушка, и отправляет его в дробилку. Она тут же перемалывает древесину в щепу, которой заполняют прицеп трактора.

— Мы потом эту щепу либо увозим в вольеры, где живут животные, либо используем в парке как удобрение или материал для отсыпки дорожек, — рассказал Абрамов.

Иногда на пункт переработки попадают деревья в кадках. Если они не успели высохнуть, их откладывают в сторону. До весны за ними будут ухаживать, а потом высадят где-нибудь в парке. Велика вероятность, что они приживутся и продолжат расти.

Сдать на переработку елку и другие новогодние деревья, а также хвойные ветки можно до 26 февраля. По всей Москве работают около 600 пунктов приема. Найти ближайший к дому поможет сайт елочный-круговорот.москва.

— Если просто выкинуть елку в мусорный бак, то она попадет на полигон, где будет очень долго разлагаться, поэтому лучше сделать доброе дело и принести ее в пункт приема или сразу в пункт переработки, — отметила заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.