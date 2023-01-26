КНР открывает границы: что важно знать об условиях въезда и визах в Китай в 2023 году

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Китай с 6 февраля отменяет антиковидные ограничения и открывает свои границы для путешественников. Это означает, что вскоре россияне смогут снова путешествовать в Поднебесную, посещать Великую китайскую стену и гулять по улицам Шанхая и Пекина. «Вечерняя Москва» узнала, какие будут требования при посещении КНР, в какую цену обойдется авиаперелет и какие условия для получения визы.

Что с визами

Россиянам для поездки в КНР необходима виза. С начала пандемии туристические визы не оформляли. В своем недавнем обращении посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Поднебесная открыла туристические визы, для их оформления никаких ограничений уже нет.

Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» турагент и директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, пока туристические визы не открывались, в первую очередь это связано с пандемийными ограничениями, которые все еще действуют в стране. Кроме того, далеко не все консульства Китая в РФ возобновили свою работу.

— Возможно, с 6 февраля ситуация начнет меняться, туристические визы начнут снова оформлять, — предположил спикер. — Но у нас с КНР есть соглашение по безвизовому групповому обмену. И россиянам, которые будут путешествовать в Поднебесную в составе туристической группы, виза не понадобится.

Есть и второй вариант посещения Китая без оформления визы, но касается он лишь тех граждан, которые проживают в регионах, делящих границу с КНР:

Приморском край;

Амурской область;

Иркутская область;

Хабаровский край;

Забайкальский край.

Если гражданин РФ живет в одном из этих населенных пунктов, то для прохождения погранконтроля с КНР ему понадобится приглашение в Китай, оформленное китайской стороной, загранпаспорт и документ, в котором указано, где он прописан. Лишь имея эти документы на руках, человек получает разрешение на посещение приграничных городов Китая. Срок нахождения в КНР для таких россиян варьируется от 15 до 180 дней.

Всем остальным россиянам, которых можно отнести в категорию самостоятельных путешественников, придется оформлять туристическую визу, чтобы посетить города КНР. Однако, как сказано на официальном портале посольства КНР в РФ, в настоящее время россиянам выдают лишь рабочие, деловые и учебные визы, а также визы иных категорий, не для туристических целей.

Условия посещения

Неизменным требованием для посещения Поднебесной является наличие сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Признаются абсолютно все виды вакцин, которые имеются в РФ. Есть вероятность, что при пересечении китайской границы от туристов потребуют соответствующий документ.

Более того, для туристов понадобится также ПЦР-тест, сданный максимум за 48 часов до вылета. Его следует обязательно распечатать на бумажный носитель, так как электронная версия не будет приниматься. Россиянам также необходимо заполнить онлайн-декларацию о здоровье на сайте.

Подобные требования действуют в отношение тех, кто посещает КНР для учебы и работы. Есть вероятность, что и для туристов с 6 февраля их тоже внедрят.

Перелет

Сегодня из Москвы в города Китая доступны прямые рейсы, их осуществляют шесть авиакомпаний:

Air China в Пекин (5 дней в неделю, рейс CA910);

China Eastern Airlines в Сиань (1 день в неделю, рейс MU5010), в Санья (3 дня в неделю, рейс MU592), в Шанхай (3 дня в неделю, рейс MU592);

China Southern Airlines в Ухань (3 дня в неделю, рейс CZ356), в Гуанчжоу (3 дня в неделю, рейс CZ6002), в Урумчи (4 дня в неделю, рейс CZ6002);

Hainan Airlines в Пекин (2 дня в неделю, рейс HU7986);

Аэрофлот в Гуанчжоу (5 дней в неделю, рейс SU220), в Шанхай (6 дней в неделю, рейс SU208), в Пекин (ежедневно, рейс SU200);

Уральские авиалинии в Харбин (1 день в неделю, рейс U6855).

Стоимость билетов в зависимости от маршрута и авиакомпании в среднем варьируется в пределах 40–80 тысяч рублей «туда — обратно».

Места размещения

В крупных сетевых гостиницах международного уровня «4 звезды» суточное проживание обойдется в среднем от 4700 до 6000 рублей. Стоимость пяти звезд стартует от 7500 рублей до 13 тысяч. Ночь в небольших отелях туристу обойдется в 2–3 тысячи рублей.

Банковские карты

Эксперт напомнил, что российские банковские карты не работают на территории КНР. «Мир», Visa и MasterCard, выданные на территории РФ, абсолютно бесполезны в Китае. Единственный вариант платить безналичным способом — обзавестись платежной системой UnionPay.

— По опыту использования китайской платежной системы знаю, что не везде она срабатывает, поэтому не лишним будет прихватить с собой наличку в юанях.

Эксперт напомнил, что в банках РФ производится обмен рублей на китайскую национальную валюту.