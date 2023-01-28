Караул, квартиру украли: мошенники стали похищать жилье уехавших из города москвичей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичная Ассоциация риелторов сообщила, что в начале 2023 года в Москве участились случаи мошенничества с квартирами граждан, которые уехали из города. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях.

Москвичка Ольга Хорош узнала, что лишилась жилья по приезде в Москву из-за границы. Какое-то время 67-летняя женщина жила на Кипре и в Великобритании, а в конце января вернулась в столицу, но попасть домой не смогла. Когда собственница открыла квартиру, то увидела двоих человек. Мать и сын заявили, что приобрели жилплощадь по объявлению в интернете. От имени собственницы квартиры выступала женщина по имени Инга. Она показала покупателям генеральную доверенность от хозяйки квартиры и все необходимые документы. Сделка прошла быстро. Ольга Хорош обратилась в полицию.

Как рассказали «Вечерней Москве» в московской Ассоциации риелторов, до последнего времени лишь около пяти процентов квартир в столице продавались по доверенности. Но после начала мобилизации доля таких продаж выросла в несколько раз, потому что хозяева жилья уехали за границу. Доверенности продавцов заверяются как российскими, так и зарубежными нотариусами и консульскими отделами наших посольств за границей.

— Проблема в том, что подлинность этих доверенностей не проверить, — пояснил «ВМ» член московской Ассоциации риелторов Сергей Левин. — Мошенники используют две основные схемы. Первая — открывают фальшивое агентство недвижимости. Лицензии на это не требуется. Затем забирают у клиента оригиналы документов, стряпают поддельную доверенность на продажу, а затем, используя связи в госорганах, оформляют незаконную сделку купли-продажи.

Совершив преступление, быстро из офиса съезжают. Потом открываются по другому адресу.

— Второй способ: жулики ищут квартиры, где давно никто не живет, и продают их без доверенности, подделав паспорт владельца — как будто он сам заключает сделку, — рассказал Сергей Юрьевич.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно хотя бы раз в квартал заходить на портал ЕГРН — Единого государственного реестра недвижимости — и проверять, ваша сейчас квартира или нет. Если хозяин сменился, тут же обращайтесь в полицию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Апрелев, вице-президент российской Гильдии риелторов:

— Если снимаете или собираетесь купить квартиру и вам предлагают внести задаток или аванс, проверьте все документы по квартире. Обратите внимание на документы о собственности. Важно лично увидеть собственника, проверить его паспорт и прописку. Если собственник передал право на совершение сделки третьему лицу, нужно понять, что это за третье лицо и почему ему собственник передал право на заключение сделки.

ЦИФРА

17 процентов всех продаваемых квартир в Москве реализуются по доверенности.

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