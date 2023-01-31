Иван Бобров: Москва почти избавилась от самостроя

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

За год в Москве ликвидировано свыше 2,7 тысячи незаконных построек общей площадью 575 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Контрольное ведомство в течение десяти лет выявляет и ликвидирует незаконные постройки. Освобожденные общегородские пространства благоустраиваются: на месте самостроя появляются прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, озелененные территории.

— Самострой — это потенциально опасный объект, так как незаконные постройки возводятся с нарушениями норм и требований градостроительного и земельного законодательства. Госинспекция выявляет такие объекты во всех административных округах столицы, — отметил он. — В результате за 2022 год было демонтировано свыше 2,7 тысячи нелегальных построек общей площадью 575 тысяч квадратных метров. Большая часть из них ликвидирована добровольно силами владельцев. Затраченные городом средства возвращаются после судебных разбирательств.

По словам Боброва, столица практически избавилась от самостроя — нынешний год станет последним для его рекордного сноса. Это обусловлено исполнением ряда судебных решений и завершением большой работы по выявлению нелегальных строений в Москве. При этом более половины объектов самостроя выявлено квадрокоптерами.

— Мы широко применяем цифровые технологии, повышая долю участия объектов такого контроля, — сказал Иван Бобров.

Годовой объем накопленных с дронов материалов составляет 45 терабайт. Каждый год этот показатель растет. В перспективе благодаря современным технологиям, в том числе искусственному интеллекту до 90 процентов нарушений смогут выявлять автоматически.

— Внедрен риск-ориентированный подход к контролю за недвижимостью, — отметил Иван Бобров, — в том числе онлайн-регуляторы риска. Так, правообладатели могут получить набор брошюр, в которых рассказаны способы использования объектов. Кроме того, за год проведено почти 40 тысяч камеральных проверок, в ходе которых цифровые алгоритмы могут просчитать риски возможных нарушений.

Среди инновационных проектов Госинспекции по недвижимости: определение высоты зданий и сооружений, применение автокомплексов, контроль за гостиницами и апартаментами. Все параметры учтут и проверят благодаря цифровым сервисам и различным передовым агрегатам.

Помимо этого, в прошедшем году Госинспекция усилила работу по профилактике нарушений: ведомство приостановило проверки и практически на четверть увеличило количество информационно-разьяснительных мероприятий. В прошлом году Госинспекция провела более 20 тысяч встреч и консультаций.

Начальник ведомства отметил, что в нынешнем году работа по профилактике нарушений и недопущению возведения новых объектов самостроя будет продолжена.

По его словам, профилактика имеет несколько форматов: вебинары для бизнеса, точечные консультации, направлений рекомендаций по устранению замечаний и недопущению появлений самостроя в городе.

— На этот год запланировано открытие информационно-консультационного центра, спикерами которого станут представители Госинспекции по недвижимости, Росреестра, столичного Стройкомплекса и профильных ведомств, — рассказал глава ведомства. — Мероприятия пройдут в онлайн и очном форматах. Расскажем об использовании земельных участков и городских объектов нежилого фонда. Заработает центр к середине года.

Среди инструментов общественного контроля — чат-бот «Свободный доступ». Цель сервиса — борьба с незаконными парковками и захватом общественных пространств. За 2022-й от москвичей поступило свыше 1300 обращений, около 150 из них подтвердились.

Еще один доступный горожанам сервис — телеграм-бот «самострой.net», который позволяет проверять объекты недвижимости на наличие или отсутствие признаков самовольного строительства. За прошлый год сервисом воспользовались более семи тысяч человек. Из их запросов 550 объектов были с признаками самостроя.

Еще один чат-бот запустят в нынешнем году. Сервис проверит законность апартаментов, в том числе возможность временного проживания в них.

В планах на этот год демонтировать 3,2 тысячи незаконных построек общей площадью свыше 716 тысяч квадратных метров. При этом более половины из них ликвидируют сами собственники.

— В этот году планируем завершить весь анализ городской недвижимости на предмет нарушений, — заявил Иван Бобров, добавив, что прогноз по выявлению объектов, возведенных с нарушениями, составит порядка трех тысяч построек.

Помимо ликвидации незаконных построек и профилактики нарушений, ведомство также занимается выявлением ветхих и аварийных построек для дальнейшего их приведения в порядок или сноса. В прошлом году в Москве было восстановлено 297 ветхих построек, еще 436 аварийных объектов демонтировано.

В планах на 2023-й взять на контроль 645 объектов, а снять с такового — более полутора тысяч ветхих строений.

— Не всегда правообладатели готовы взаимодействовать с инспекторами, порой у них нет средств на то, чтобы привести в порядок собственность, выведя его из аварийного состояния, — пояснил Иван Бобров. — В таком случае к работе подключаются профильные ведомства, в том числе Департамент городского имущества.

В работе и проблемные долгострои. За прошедший год таких в фокусе внимания Госинспекции по недвижимости было 405, при этом снято с контроля — 218 незавершенных построек. В прошлом году 32 объекта были достроены или демонтированы.

У Госинспекции по недвижимости есть и сектор волонтерской работы. И здесь большая работа ведется с префектурами и управами. Один из таких проектов — «Доброволец ГИН», когда сами москвичи могут участвовать в выявлении объектов самостроя.