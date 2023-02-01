Законы, вступающие в силу в феврале

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 1 февраля 2023 года в России вступают в силу новые законы. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

Социальные выплаты

С 1 февраля проведут ежегодную индексацию выплат, пособий и компенсаций, часть из них увеличится на 11,9 процента. К примеру, на столько вырастут материнский капитал, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата.

— Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи больше, чем в 2022 году, — сообщили в Минтруде РФ.

Биометрия на госуслугах

Пользователи «Госуслуг» с 1 февраля смогут войти на портал с помощью биометрии. Сейчас такую идентификацию проводят банки, фотографируя и записывая голоса клиентов.

Желающие пользоваться новой системой аутентификации должны зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на использование сервиса. Впоследствии услуга будет доступна в МФЦ и мобильных приложениях.

Контроль охоты

С 3 февраля вступают в силу изменения в законе об охоте. Государственные охотничьи инспекторы смогут проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу.

— Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей, — сообщили в пресс-службе Госдумы РФ, подчеркнув, что изменения направлены на борьбу с браконьерами.

Поддержка культуры

С 3 февраля профессиональные и любительские коллективы смогут получить государственную поддержку в сфере культуры. Некоммерческим организациям будут предоставлять гранты. Средства можно будет направить на создание новых программ, гастроли, проведение мастер-классов и семинаров как в России, так и за рубежом. Получателями грантов станут бюджетные и автономные народные и фольклорные коллективы, учреждения культуры, в составе которых действуют такие коллективы.

Получить грант каждая организация может не чаще одного раза в три года, общее количество заявок в текущем году — от 15 до 25. Получателей определит Министерство культуры РФ по результатам конкурса.

Выплаты мобилизованным

В феврале вступает в силу порядок осуществления ежемесячной соцвыплаты мобилизованным гражданам. Будет урегулирован процесс осуществления выплаты — со дня назначения на воинскую должность до дня освобождения от нее. Выплата устанавливается на основе приказов командиров воинских частей, руководителей организаций Вооруженных сил РФ, в которых проходят службу мобилизованные.

В случае если выплата не поступила вовремя или ее размер меньше установленного, мобилизованный может получить ее за весь период, в течение которого выплата ему полагалась, но не более чем за три года, предшествовавшие обращению за ее получением.

Плата за проезд

Для грузовиков массой более 12 тонн плата за проезд по федеральным дорогам вырастет на 30 копеек. Изначально планировалось увеличить ее на 44 копейки.

— В соответствии с постановлением правительства от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2023 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,84 рубля за один километр пробега. Текущий размер платы — 2,54 рубля за один километр пробега, — сообщили в Росавтодоре.

Качественные услуги

С 1 февраля вступают в силу поправки в Административный кодекс РФ, согласно которым за неисполнение требований по обеспечению устойчивой, безопасной и целостной работы интернета и сети связи общего пользования операторы связи будет наказываться штрафом.

Уведомления о налогах

Также с завтрашнего дня вступает в силу приказ Федеральной налоговой службы об утверждении формы заявления, согласно которой граждане смогут получать бумажные налоговые уведомления, независимо от наличия регистрации на официальном сайте ФНС.

Начислять пени будут по-старому

Порядок расчета пеней по долгам за жилое помещение и коммунальные услуги продлили на 2023 год.

Подход к выбору ставки для расчета пеней определен постановлением правительства РФ от 23 сентября 2022 года. Он касается пеней по долгам за жилое помещение, коммунальные услуги, взносы за капремонт, платежи по договорам энергоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Если ставка ЦБ выше 9,5 процента, то используется 9,5 процента, если ниже, то исполнитель услуг выбирает ставку на день фактической оплаты.

— Согласно Жилищному кодексу РФ, размер пеней за неполное и несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги и взносов за капремонт рассчитывается по ключевой ставке ЦБ на день оплаты. Но до конца 2023 года будет использоваться минимальная ставка, — рассказал заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Пени начинают начислять с 31-го дня просрочки. Размер их — 1/300 ключевой ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня их размер увеличивается и составляет 1/130 ставки ЦБ.

Напомним также, что тарифы на коммунальные услуги в России проиндексировали 1 декабря 2022 года, на жилищные — 1 января 2023 года. Согласно постановлению правительства РФ, в следующий раз повышение тарифов произойдет лишь через полтора года — 1 июля 2024 года.

Более раннюю индексацию в Минэкономразвития обосновали необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства по всей стране и сохранить качество ЖКУ для населения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации:

— В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 процента будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и других мер социальной поддержки.

КСТАТИ

С февраля власти субъектов РФ смогут передать другим очередникам (ветеранам боевых действий, инвалидам и прочим) жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им.