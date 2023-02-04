Нужны критики, а не блогеры: генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая — о современных фильмах и доверии зрителей

Фото: Из личного архива Натальи Мокрицкой

4 февраля продюсер, киновед и генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая отмечает день рождения. Мы встретились с ней, чтобы узнать планы по дальнейшему развитию и поддержанию деятельности столичной киносети. Также обсудили итоги первого кинофестиваля «Зимний». Поговорили про кинообразование и доверие зрителей к критикам. Коснулись создания образа Москвы на экране. Узнали, где и как можно бесплатно посмотреть интересное кино.

В прошлом году сети городских кинотеатров «Москино» исполнилось 90 лет. С октября 2020 года этой организацией руководит Наталья Мокрицкая. «Вечерняя Москва» расспросила ее про реализуемые проекты и планы на 2023 год. Разговор начался с обсуждения объектов материальных.

— Наталья Витальевна, расскажите, какие пространства входят в сеть «Москино».

— «Московское кино» объединяет 13 кинотеатров и три открытые площадки, которые размещаются в московских парках: «Москино Фили», «Москино Сокольники» и «Москино Музеон» в Парке Горького. Эти три площадки работают только в летний период, с мая по сентябрь. Люди с удовольствием посещают их, смотрят фильмы, участвуют в различных программах. Ведь в Москве лето короткое, и москвичи стараются использовать его полностью. Эти пространства нас буквально спасают и теперь, и в пандемийное лето.

Что касается городских кинотеатров, нашим флагманом является «Москино Космос» — большой киноконцертный зал, где мы не только устраиваем премьеры, но и организуем концерты. Недавно провели выступление, посвященное столетию Советского Союза, приурочив к нему подведение итогов кинофорума «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». В концерте участвовал Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки, и весь он смог разместиться на сцене.

Там же мы запустили новый проект, совместный с «НАШЕ радио». В нем участвуют рок-группы, чьи композиции транслируются на этой радиоволне. Музыканты выбирают любимый российский фильм, рассказывают о нем, затем играют живой концерт, после чего мы показываем саму ленту. С успехом уже прошли три мероприятия. На открытии играла группа «Анимация », показывали фильм «Брат». Этот проект мы придумали специально для поддержки российских кинотеатров в нынешнее непростое время. Билеты на него дешевые, посетить за такую сумму концерт рок-группы и сходить посмотреть фильм просто невозможно. Кроме «Космоса» у нас есть еще 12 кинотеатров, три из которых пока закрыты на капитальный ремонт.

— Расскажите подробней, пожалуйста.

— Речь идет про кинотеатры «Факел», «Юность» и «Звезда». Последний — наш любимый кинотеатр возле станции метро «Курская». Город вкладывает большие средства в реконструкцию, ремонт, переоборудование этих пространств. Мы надеемся, что «Факел» начнет работать уже весной, а «Юность» и «Звезду» планируем открывать в сентябре в новом киносезоне.

— Какие специальные программы и мероприятия запланированы на текущий год?

— В этом году планируем кинонедели, представленные дружественными странами. Только что провели фестиваль китайского кино «Встреча с Россией», где показали образцы современного китайского кинематографа разных жанров и направлений: фантастический триллер «Блуждающая Земля», драму «Я и моя родина», остросюжетный боевик «Над обрывом», анимационный фильм «Нэчжа» и документальный фильм «Луна в твоих руках». Планируем также провести фестивали кино стран Латинской Америки, Индии.

Эту работу мы начали в прошлом году, показали несколько программ в рамках Всероссийской акции «Ночь кино», теперь ее продолжаем. Кстати, в прошлом году за «Ночь кино» в Москве мы провели 360 мероприятий на более чем 120 городских площадках, которые посетили свыше 22 000 человек.

Еще будем отмечать юбилеи наших выдающихся режиссеров: столетие Леонида Гайдая, девяностолетие Марка Захарова и другие события. Планируем и дальше проводить киноконцерты. Задумок у нас много.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

— Среди них и специальный курс в рамках «Московского долголетия», верно?

— Да, мы продолжаем работу в этом направлении, которую начали в 2022 году. «Московское долголетие» — это очень серьезная общегородская программа, одна из самых востребованных в Москве. Но кинотеатры в нее никогда раньше не входили, хотя она включала в себя события в парках, библиотеках, музеях. Мы же добились того, чтобы кино тоже включили в программу, потому что считаем, что люди серебряного возраста хорошо знают его и любят. Ведь эти люди как раз привыкли ходить в кинотеатры, и не следует лишать их этого. Для них мы подготовили обширную программу киноклубов, в которых будет рассматриваться история как российского, так и зарубежного кино. В середине января стартовал новый курс, в который войдут фильмы: «Пять вечеров», «Стиляги», «Новые времена», «Франкофония», «В огне брода нет», «Шербурские зонтики» и другие. Каждый такой фильм представляет киновед, читает лекцию.

Эта программа у нас уже пользуется большим успехом. Кроме того, считаю, что пожилые люди необязательно должны постоянно ездить в центр города. Они могут смотреть кино там, где живут. А так как мы являемся сетью городских кинотеатров и находимся во всех районах Москвы, то с удовольствием предоставляем им такую возможность.

— Существуют ли схожие программы для школьников?

— Конечно! Это программа «Московское кино в школах». Там мы выступаем экспертами в их активностях, готовим для ребят программы, консультируем по выбору фильмов. Сами участники проекта потом проводят голосование, выбирая, что показать им на экране, устраивают игры, конкурсы. Мы же предоставляем залы с возможностью смотреть качественные фильмы. За прошлые 4 сезона в проекте поучаствовали более 85 000 обучающихся из 357 учебных заведений.

— Верно ли, что «Москино» больше ориентировано на популяризацию искусства, чем на получение прибыли?

— В основном да. Наша сеть благодаря городу и его руководству имеет возможность показывать не только коммерческое кино. Мы можем заниматься кинопросвещением, сложными, специальными, старыми фильмами. Киносеть «Москино» является единственной, которая сохранила оборудование для показа 35-миллиметровых пленочных фильмов. Также у нас есть свой фонд таких лент, второй по размеру после «Госфильмофонда». В него входит почти5000 кинокартин. Показывать их людям является значимой составляющей нашей работы. «Москино» — это культурная институция, которая дает возможность людям быть не одинокими в большом городе.

— Если говорить о кинопросвещении, как сейчас обстоят дела с кинокритикой? Старается ли «Москино » повлиять на ситуацию?

— Действительно, что касается кинокритики, в этой сфере сейчас наблюдается кризис не только в России, но и во всем мире. Он связан в том числе с развитием интернета. Сейчас мнение блогеров и их ролики стали куда более популярны и востребованы, чем сложные аналитические тексты кинокритиков. В жизни все упрощается. Этот кризис происходит уже много лет. Молодые люди доверяют мнению своих однокурсников, одноклассников, одногодников. При этом киноведческое образование продолжает готовить и выпускать специалистов — и ВГИК, и ГИТИС, и Московская школа нового кино.

Что касается нашей поддержки, мы на фестивале «Зимний», который впервые прошел в декабре прошлого года, сделали конкурс рецензий и наградили лучших. Десять человек из 46, которые проявили себя ярче других, сформируют костяк нового клуба кинообозревателей, с которым мы стартуем в «Факеле», когда тот откроется. На базе нового кинотеатра мы будем уже подготовленных людей учить писать короткие аннотации, рецензии, продвигать российское кино и так далее. Будем давать возможность этим людям зарабатывать — читать лекции в наших кинотеатрах, разрабатывать для нас программы. Такая работа для нас очень важна, и мы будем ею заниматься.

— Для чего вы провели на фестивале «Зимний» Форум московских киношкол?

— Это связано с деятельностью Московской кинокомиссии. Мы работаем со всеми московскими киношколами, которых гораздо больше десяти. Но на фестивале «Зимний» представили лучшие восемь. Сделали своеобразный день открытых дверей, чтобы молодой человек, который хочет учиться и развиваться в этом направлении, имел возможность выбирать.

Мы продолжаем работу по поддержке киношкол. На базе кинотеатра «Салют» проводим киноклуб «Первый сеанс», где на постоянной основе раз или два в месяц даем возможность выпускникам киношкол показывать свои дипломные короткометражные фильмы на большом экране, и они этим с удовольствием пользуются. Мы активно работаем со студенчеством, поддерживаем их.

— Как бы вы в целом оценили итоги открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний », программным директором которого являетесь?

— Я очень довольна итогами, он оказался востребованным. Это был первый подобный фестиваль. Мы поняли, что мероприятий такого формата не хватает даже в самой Москве. Когда мы его делали здесь, думали о возможности куда-то переехать в дальнейшем, как, например, «Кинотавр» проводили в Сочи. Но сейчас поменяли свои планы и решили, что это будет московский фестиваль, потому что он действительно нужен здесь, закрывает сезон, демонстрирует лучшие образцы авторского кинематографа за год. И то, каким успехом пользовались мероприятия, как люди почти штурмом брали кинотеатры, доказывает, что нужно расширять и географию площадок, и тематику программ. Так что в декабре 2023 года милости просим в кинотеатр «Художественный», кинотеатры сети «Москино» на фестиваль «Зимний».

— Расскажите, пожалуйста, про Московскую кинокомиссию и гранты.

— «Москино» также курирует и работу Московской кинокомиссии, существующей с 2018 года, которая помогает киносъемочным группам снимать в столице. Они обращаются в кинокомиссию, которая работает по принципу «службы одного окна», помогая урегулировать все необходимые вопросы.

Также через кинокомиссию проходят гранты мэра, которые выделяются уже после завершения производства фильмов, где был создан яркий образ Москвы. В начале года уже начался прием заявок на такую финансовую поддержку от правительства Москвы в 2023-м. Он продлится до 31 марта. Гранты предоставят кинематографистам, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы. При этом эпизоды, где показан город, должны составить не менее 10 процентов от общего хронометража фильма.

Добавлю, также существуют и гранты мэра для киношкол. А еще через Московскую кинокомиссию идут гранты мэра на студентов — выбраны пять лучших московских киношкол, в которых ежегодно за счет города оплачивают по две стипендии самым талантливым молодым авторам. Это приличные деньги, ведь кинообразование сегодня дорогое, насколько я знаю, может доходить до миллиона в год.

— Киноспециальности востребованы на рынке труда?

— Сейчас у киноиндустрии есть запрос на большое количество профессионалов, кадры очень нужны, и их готовят все больше. Хотя сегодня, чтобы снимать авторское кино, необязательно быть выпускником ВГИКа или ВКСР, в него стали приходить люди из совершенно других сфер.

Индустрии требуется гораздо больше специалистов, чем есть. Возможно, это связано с тем, что западное кино ушло, и теперь нам надо снимать, скажем, по 300 картин в год, чтобы обеспечивать собственную киносеть.

— Есть ли такая возможность?

— Материально да, а вот с идеями сложно. Но я уверена, что государство делает все, чтобы обеспечить кинопроизводство. Считаю, что с финансовой точки зрения это возможно, а с точки зрения творческой слабее — никогда хорошего не бывает много.

— Как вам самой удается находить талантливых режиссеров вроде Ивана И. Твердовского, Семена Серзина?

— Я живу полной творческой жизнью, хожу в театры, слушаю музыку и смотрю кино, в том числе короткий метр. С Семеном Серзиным я познакомилась, когда посмотрела его спектакль в Ярославском театре имени Волкова. Нет какого-то специального места, где можно познакомиться с талантливыми авторами. Надо просто смотреть по сторонам и понимать, твой это человек или не твой. Конечно, большой талант появляется редко.

— Фильм Серзина «Похожий человек», который вы продюсировали, в прошлом году участвовал в Московском кинофестивале в конкурсной программе «Русские премьеры». Что вы думаете об этом нововведении в ММКФ?

— Я считаю, что программа «Русские премьеры» очень нужна, и прекрасно, что она появилась. Все крупнейшие фестивали делают программу собственной кинематографии, и только ММКФ этого не делал. Слава богу, дошли до нее руки. Считаю, это очень вовремя и очень правильно.

— Другой фильм, над которым вы работали, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, получил семь номинаций на «Золотой орел». Что вы испытываете по этому поводу? Как вообще относитесь к наградам?

— К премиям я отношусь очень хорошо, мы неоднократно их получали. Премия — это знак качества, признание профессионалов, коллег. «Золотой орел» — очень престижная премия, я очень благодарна, что нашу картину выдвинули сразу на семь номинаций. Фильм «Первый Оскар» посвящен фронтовым операторам, это кино про кино. Лента посвящена нашим вгиковским учителям, она рассказывает о тонкостях профессии кинооператора, кинорежиссера, об истории создания фильма «Разгром немецких войск под Москвой». По-моему, с точки зрения истории кино это очень интересный и яркий проект, и я рада, что его оценило профессиональное сообщество.

ДОСЬЕ

Наталья Мокрицкая родилась 4 февраля 1969 года в Кишиневе. Окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, мастерскую Громова и Маматовой в 1992-м. Руководила пресс-центром кинофестивалей «Орленок», «Открытый российский фестиваль анимационного кино», «КРОК», возглавляла отдел фестивальных программ МАО «Киноцентр», выступала пиар-директором компаний «Вест», «Парадиз», телеканала Fashion-TV. В 2005 году основала кинокомпанию «Новые люди».

В ее продюсерской фильмографии 24 киноленты, среди которых: «Изображая жертву» (2006), «Кино про Алексеева» (2014), «Класс коррекции» (2014), «Битва за Севастополь» (2015), «Первый Оскар» (2022), «Похожий человек» (2022) и другие. С 1 октября 2020-го является генеральным директором «Москино». Программный директор открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний».

ЦИФРЫ

13 городских кинотеатров входят в «Москино», где проводят показы фильмов и образовательные проекты.

КИНОТЕАТРЫ МОСКИНО

Работающие:

«Березка» ул. Мартеновская, 25;

«Вымпел» ул. Коминтерна, 8;

«Искра» ул. Костякова, 10;

«Космос» пр-т Мира, 109;

«Молодежный» ул. Люблинская, 11;

«Салют» ул. Кедрова, 14, корп. 3;

«Сатурн» ул. Снежная, 18;

«Спутник» ул. Солдатская, 15;

«Тула» ул. Кухмистерова, 4;

На реконструкции:

«Факел» ш. Энтузиастов, 15/16;

«Юность» ул. Маршала Рыбалко, 1;

«Звезда» ул. Земляной Вал, 18/22

Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет Наталью Мокрицкую с днем рождения.