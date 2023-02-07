Укротил металл, поразил фараона: модельер Пако Рабан был революционером от мира моды

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18 февраля французскому дизайнеру Пако Рабану исполнилось бы 89 лет, но он ушел из жизни за 2 недели до знаменательной даты. «Вечерняя Москва» вспоминает яркие работы художника.

По завету матери, главной портнихи в ателье знаменитого модельера Кристобаля Баленсиаги, Франсиско Рабанеда (настоящее имя художника) старался создавать такую моду для женщин, чтобы они «всегда оставались привлекательными и оптимистичными». Однако его дебютная (1964 год) коллекция удивила парижский бомонд.

Она называлась «Манифест: 12 непригодных для носки платьев из современных материалов» и действительно не годилась для носки, поскольку была создана из металла, пластиковых дисков и бумаги. В итоге творчество Рабана приняли: его пластмассовые наряды стали продавать в самых модных магазинах США. Сидеть в платьях было невозможно.

Стеганое платье

С традиционными тканями художник тоже, конечно, работал. Однако и в классическом русле он оставался большим оригиналом. В осенне-зимней коллекции 1979/80 Рабан вывел на подиум стеганый свадебный костюм в бело-серебристую клетку, состоящий из платья до колена с пышной юбкой и... коротких брюк.

Алюминиевое болеро

Еще одно футуристическое творение Пако — короткий жилет из алюминия.

Стиль: кольчуга

Именно Рабан придумал облачить женщину в доспехи, вернее — в их облегченный вариант, кольчугу. В металлических платьях-кольчугах от Рабана было что-то космическое и воинственное. И в то же время металлические пластины удобно распределялись по фигуре, выгодно подчеркивая ее достоинства.

И сумка

Однажды художник создал оригинальную сумку Le 1969, вдохновившись… фартуками мясников. Рабан сделал прямоугольник из металлических пластин, а в качестве ручки приспособил цепочку от унитаза. Изделие выпускается до сих пор, и на нем нет логотипа.

ЦИФРА

10 миллионов долларов стоило платье, созданное Пако Рабаном в 1968 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Влад Лисовец, стилист, знаток истории моды:

— Пако Рабан — единственный дизайнер, который стал создавать из металла именно одежду, а не украшения-аксессуары. Все его последователи просто повторяли его идеи. Он был одним из самых смелых дизайнеров-революционеров. И по сей день его наряды актуальны, теперь уже трансформированные в пластик, так как технологии поменялись. Но идея крупных пайеток, платьев из цепей принадлежит именно Пако Рабану. Мало того, что Пако создавал очень открытую одежду, так металл еще и усиливал эффект соблазнительности женского тела. Фотографии его нарядов и в ХХI веке выглядят очень дерзко и необычно.

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