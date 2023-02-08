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Начальная школа дает мощный стимул к изучению наук

Марьяна Шевцова
Общество
Начальная школа дает мощный стимул к изучению наук
Сотрудник Курчатовского института Андрей Емельянов держит в руках прототип нейроморфного процессора, который работает по принципу мозга человека. За эту разработку молодой ученый удостоился премии мэра Москвы в 2022 году / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

8 февраля отмечается День российской науки. Накануне праздника «Вечерняя Москва» встретилась с молодым ученым, получившим премию мэра Москвы, и узнала, как город способствует развитию научного сообщества.

Андрей Емельянов в прошлом году стал лауреатом премии мэра Москвы молодым ученым в номинации «Информационно-коммуникационные технологии». 33-летний сотрудник Курчатовского института вместе с командой работает над созданием нейроморфного процессора.

— Нейроморфные вычислительные системы отличаются от традиционных процессоров архитектурой — у вторых память и вычислительные элементы разнесены физически, что замедляет проведение операций в системе. В нейроморфных системах все находится в одном месте, что экономит энергию и позволяет проводить все вычисления значительно быстрее — устройство можно сравнить по принципам функционирования с работой человеческого мозга, — пояснил он.

Сейчас Андрей с командой других ученых Курчатовского института создали прототип такого процессора будущего.

— Мы продолжаем работать над проектом, сейчас выходим на этап сотрудничества с промышленными предприятиями, — добавил он.

Премия мэра Москвы, которую получил Андрей, придала ему еще больше сил и уверенности в том, что он двигается в верном направлении.

— Мне, как и любому ученому, приятно осознавать, что изобретение, над которым работаю, столь высоко оценено на уровне правительства Москвы, — поделился он.

К слову, стать ученым Андрей Емельянов решил в студенческие годы в университете. В школе он хорошо учился, но таких возможностей попробовать себя в науке, какие есть у сегодняшних московских школьников, в его время не было.

— Мне очень нравятся проекты предпрофессионального образования в школах. Это отличная возможность для ребят познакомиться с разными профессиями и сделать осознанный выбор, — считает молодой ученый.

В свою очередь, замглавы Департамента образования и науки Москвы Александр Тверской отметил, что город старается поддерживать интерес к науке у детей с самого раннего возраста.

— В начальной школе ребята могут принять участие в ежегодном московском чемпионате профмастерства среди учеников младших классов «Мастерята». В рамках чемпионата школьники погружаются в одну из специальностей и получают свои первые профессиональные навыки, — рассказал он.

Активно в столичных школах развивается проект предпрофессионального образования. Обучаясь в академических, инженерных, медицинских, ИТ-классах, ученики ставят опыты и эксперименты в различных областях знаний, используя современное лабораторное оборудование.

— Свои полезные для города и страны разработки школьники представляют на научных конференциях и еще во время учебы могут реализовать их, — добавил Александр Тверской.

Уже состоявшимся ученым правительство столицы оказывает всестороннюю поддержку. Создан Московский инновационный кластер, который помогает компаниям в разработке и внедрении инновационных технологий, обеспечении научно-технической и производственной кооперации, а также способствует эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосистемы Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Богомолова, исполняющая обязанности генерального директора Агентства инноваций Москвы:

Поддержкой технологического бизнеса занимается в том числе наше агентство. Наш флагманский проект — программа пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность компаниям испытать свою разработку на базе городских объектов или крупного бизнеса. А определить свойства продукции на соответствие стандартам помогает наш Центр испытаний, сертификации и стандартизации.

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