Эффект «Вагнера»: как в России появились частные военные компании

Фото: Минобороны РФ

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как в России появились подобные организации, кто привлекается к службе в их рядах, почему сегодня бойцы ЧВК конкурируют с регулярной армией страны и чем от нее отличаются.

Особенности

По словам вице-президента Российской ассоциации политических консультантов Андрея Максимова, частные военные компании — явление совсем не новое.

— С 1960-х по 1990-е годы подавляющее количество военных конфликтов в Африке вели именно ЧВК, особенно европейские и американские. Даже Северная Корея поставляла на южный континент своих бойцов из элитных спецподразделений, которые помогали в борьбе с иностранными вторжениями и не допускали военных переворотов, — рассказал Максимов. — Те же войны в Ираке и Иране велись с помощью ЧВК. Это стало стандартной историей, когда ветераны боевых действий хотят подзаработать и идут «работать» в подобные компании.

Постепенно ЧВК появились и в России. Самый яркий пример — компания «Вагнер». В ней тоже собраны ветераны боевых действий. Однако частично организация функционирует как современный штрафбат, давая возможность осужденным пройти реабилитацию на поле боя взамен на уменьшение своего срока.

— Во всем мире всегда существовали люди, имеющие склонность к насилию, — отметил Максимов. — Поэтому, на мой взгляд, хорошо, если они находят применение своим навыкам в рядах профессиональной армии. Часто эти люди не успевали поступить на службу — совершали преступления раньше и попадали в тюрьму. Но даже при вербовке заключенных и отправке их в зону проведения спецоперации говорить о полной реабилитации сидельцев перед возвращением на свободу нельзя. Целесообразнее, если бы они продолжали служить в рядах ЧВК, могли бы получать необходимую дозу адреналина и не приносить вреда гражданскому обществу.

На данный момент ЧВК «Вагнер» стала политической силой в России и страшилкой для стран Запада, которые используют образ «жутких русских» с отчасти полупиратской символикой и знаменами для демонизации нашей страны. Однако новому времени нужны новые герои.

Секрет успеха

Как отметил Андрей Максимов, если раньше государство сдерживало сообщения о том, что благодаря ЧВК были достигнуты какие-либо успехи на фронте, то сейчас это становится частым явлением и скорее предметом гордости, а не стыда.

— Несмотря на то что существование таких организаций может быть удобно, большинство стран мира не особо рады этому факту. Дело в том, что они не всегда управляемые и часто не признают существующую вертикаль власти, — отметил Андрей Максимов. — Однако руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сумел держать баланс, потому что его бойцам нужно современное оружие. Его предоставляют государственные структуры. Это причина, чтобы поддерживать с властью нормальные отношения. В результате ЧВК «Вагнер» сегодня — это хорошо обученная, лишенная страха потерь военная организация, которая бульдожьей хваткой впивается в оборону противника и добивается своих целей.

Андрей Максимов также добавил, что в ряды организации отбирают людей с особенно стойким психотипом. Бойцы ЧВК «Вагнер» имеют качества прирожденных воинов, на фронтах спецоперации они сражаются, пока их ранения не окажутся смертельными.

— При этом у данной организации командный подход к ведению боевых действий. Так же воюет, например, армия Израиля, в которой любой сержант может в критической ситуации выходить на связь с высшим командованием, докладывать оперативную информацию и предлагать варианты выхода из ситуации. Благодаря высокой скорости принятия решений армии Израиля удавалось воевать с превосходящими арабскими войсками, где никто не смел нарушать субординацию. Если бойцы на линии фронта не имеют возможности проявить инициативу и повлиять на принятие решений командованием, то они становятся пушечным мясом, — сказал Андрей Максимов.

Успехи бойцов ЧВК «Вагнер» сейчас стали видны всем и каждому. И есть один важный пункт, который отличает их действия от подразделений Минобороны России.

— Это, конечно же, наличие у бойцов частной военной компании боевого опыта. По сути, сегодня это одна из самых опытных армий в мире, костяк которой сформирован более 10 лет назад, — рассказал военный эксперт Руслан Сергеев. — Кроме того, «Вагнер» — это одна из самых больших ЧВК в мире. По неофициальным данным, численность бойцов, участвующих в спецоперации, составляет порядка 10–15 тысяч человек. По сути, это общевойсковая армия со своей авиацией, в частности штурмовиками СУ-15. У бойцов ЧВК «Вагнер» есть системы РСЗО всех видов, свое ПВО, танки и БМП-3, причем с новейшими образцами по типу Т-90М.

Руслан Сергеев отметил, что еще один из факторов успеха «вагнеровцев» — это их тактика ведения боя.

— Они применяют штурмовые группы вместо классических батальонно-тактических, которые использует Минобороны РФ. Даже западные СМИ, ссылающиеся на данные украинской разведки, отмечают, что подразделения компании продолжают атаку до тех пор, пока цель не будет достигнута. А если штурм проваливается, то отступление разрешено только ночью, — отметил Сергеев. — ЧВК «Вагнер» использует мобильные группы до 10 человек, разбитые на боевые двойки или тройки. В такой группе всегда есть пулеметчик, гранатометчик и снайпер. И они получают разведданные в режиме онлайн с помощью БПЛА.

Эксперт отметил, что бойцы «Вагнера», как правило, наступают волнами: в первой идут мобильные подразделения, а затем — тяжело вооруженные, использующие тепловизоры, противотанковые установки и другую технику.

— Эту тактику сейчас принимают на вооружение и подразделения Минобороны. Однако еще один аспект успеха ЧВК заключается в их идеально отработанной системе управления подразделениями и связью, благодаря которой штабы получают оперативную информацию об обстановке на фронте и быстро принимают стратегические решения, — заявил Сергеев. — Скорость реакции ошеломительная, противник не успевает опомниться. Отмечу, что обстановка при штурме населенных пунктов и городов очень важна. Минобороны в этом плане имеет сложную структуру, не позволяющую принять настолько же быстрые решения.

Еще одним секретом успеха частной военной компании Сергеев выделил коллективный метод обсуждения стратегии боя. В ЧВК каждый высказывает свое мнение, после чего в бою подразделения действуют как единый механизм. При этом любой «вагнеровец», вплоть до самого основателя компании Евгения Пригожина, заинтересован в результате своей работы, ведь от него зависят репутация компании и ее востребованность.

Популярный бренд

При этом, по словам Руслана Сергеева, ЧВК «Вагнер» успела за последние 10 лет стать узнаваемым успешным российским брендом.

— Однако не стоит забывать, что «вагнеровцы» — это такие же русские солдаты, которые на Украине сражаются плечом к плечу с российскими вооруженными силами за свою родину. Ребята выполняют одну и ту же задачу, — отметил Сергеев. — Нужно понимать, что если бы не было подразделений Минобороны, то ЧВК «Вагнер» бы никогда не взяла тот же Соледар. Понятно, что, освобождая очередной населенный пункт, каждый хочет поднять над ним свое знамя, однако в этом случае показательным было то, что в начале спецоперации наши войска всегда поднимали общее красное Знамя Победы.

ИСТОРИЯ

Первая серьезная попытка занять новый рынок предпринята лишь в 2013 году — тогда была сформирована первая «официальная» российская ЧВК «Славянский корпус». Так как законодательство РФ запрещает наемничество, фирму зарегистрировали в Гонконге. Первым контрактом компании стала охрана нефтяных месторождений в Сирии, где к тому времени уже два года шла война. Для выполнения задачи было сформировано подразделение из двух рот общей численностью чуть меньше 300 человек. Но в результате непродуманной логистики и откровенной халатности командования первое же боестолкновение «Славянского корпуса» оказалось для него последним — колонна подверглась обстрелу и вынуждена была отступить на аэродром, откуда в срочном порядке эвакуировалась в Россию.

ФАКТЫ

■ США признали ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией». Этот статус, присвоенный американским минфином, ставит русскую военную компанию в один список с уже находящимися там итальянской каморрой, японской якудзой, сальвадорской MS-13 и другими криминальными группировками.

■ После 2003 года личный состав частных военных компаний США принимает участие в войне в Ираке. В 2003 году численность «контрактников» составляла 10 процентов от общего количества военных США. В общей сложности с 2003 по 2010 год в Ираке действовали до 200 тысяч сотрудников 400 американских частных охранных и военных компаний.

■ Самые известные ЧВК в мире — американские Triple Canopy, L-3 MPRI, Custer Battles и Academi (до 2010 года Xe Services, а до этого известная как Blackwater); британская Aegis Defence Services. В России, помимо «Вагнера», в разные годы действовали ЧВК «Славянский корпус», «Мар», «Ястреб».

Мотивированность приводит к результату

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея Войск ПВО ЧВК:

— «Вагнер» еще до спецоперации доказала свою эффективность в Сирии. Уровень подготовки солдат этой компании очень достойный. Мне случалось видеть в 1980-е годы, как ведется максимально эффективная подготовка бойцов в странах Востока палестинскими инструкторами. И если наши мобилизованные солдаты сейчас спокойно проползают под колючей проволокой на полигоне, значит, в свое время в процессе военной подготовки инструктор стрелял рядом с бойцом, но не ранил его. В итоге еще до боя человек уже психологически был готов к обстрелу, поэтому мог быть эффективным в первом же столкновении с врагом. Эту же тактику преодоления своих страхов используют при подготовке своих солдат инструкторы ЧВК «Вагнер». Компания имеет своих артиллеристов, танкистов, летчиков и других военных специалистов. И это интересный подход, ведь возникает альтернативная армия. Появление в России ЧВК ведет к конкуренции между силовыми структурами и всегда привносит позитивную тенденцию, направленную на постоянное развитие военной подготовки.

На мой взгляд, стоит изменить законодательство и легализовать частные военные компании. Конкуренция армии будет только на пользу. На данный момент взятие Соледара и бои за Артемовск в том числе доказывают эффективность солдат ЧВК «Вагнер», ведь их бросают на сложные участки столкновения, где приходится штурмовать позиции противника практически в лоб. Надо отметить, что в подобные организации, в отличие от ЧВК других стран мира, люди приходят идеологически мотивированными и сражаются против врага за свою страну. Зарубежные же компании не имеют этой черты, поэтому их результаты на порядок ниже. Думаю, в будущем будет написана отдельная история о вкладе этих отважных бойцов в победу над украинским национализмом.

Грозную силу нужно контролировать

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем, политолог:

— На мой взгляд, ЧВК «Вагнер» — это скорее политическая организация, которая в один момент теоретически может предъявить претензии на государственную власть в стране. Вероятность такая есть, ведь это частная компания, работающая в интересах бизнеса. Пользу она может принести, только пока будет находиться под жестким контролем государства. Пока на рынке есть одна такая компания, она будет сотрудничать, никуда не денется. Увеличивать же масштаб такой структуры или создавать новые можно, однако необходимо иметь гарантии, что они будут лояльны власти и не постараются установить свое собственное руководство в стране, как это было в 1990-е годы.

ЧВК могут стать ударной силой на фронте, и не только на Украине, потому что у них есть ресурс. Но надо учитывать, что это не аккуратный скальпель, а большой молот, удары которого следует контролировать. «Вагнер» способен приблизиться по масштабам своего влияния даже к органам госвласти. В таком случае, надо полагать, возникнут сложности, ведь в стране будет две власти. С государственной армией «вагнеровцы» никогда не сравнятся по количеству, однако могут взять качеством. На данный момент эта компания создает свою самостоятельную военно-экономическую структуру. Нужно ограничивать ее деятельность рамками имеющегося законодательства. После спецоперации будет важно, в каком состоянии из этой ситуации выйдет Россия.

Если она будет достаточно крепкой, то ЧВК «Вагнер» не будет опасна, однако если страна будет сильно измотана и ослаблена, могут возникнуть риски. Контролировать данную организацию надо всегда, ведь в современном государстве по определению не может и не должно быть самостоятельной военной силы, кроме государственной, способной что-то решать.