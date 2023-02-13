Как выбрать няню для ребенка

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Многие современные родители прибегают к помощи няни для воспитания детей. Как найти помощника по уходу за ребенком в Москве и на что обратить внимание при выборе — в материале «Вечерней Москвы».

Как лучше искать

Директор агентства по подбору домашнего персонала Анна Жукова рассказала, что есть два способа поиска кандидатуры — самостоятельный отбор или помощь агентства:

— Однозначного ответа здесь нет. Агентство берет за свою работу комиссию в размере среднемесячного оклада работника. Не каждая семья может позволить себе эту трату. Однако если человек имеет такую возможность, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Эксперт объяснила, что сотрудники сделают за родителей самую «черную» работу. Они изучат все резюме, пообщаются с кандидатами, которые подходят по тем требованиям, необходимым заказчикам:

— Сотрудники агентства смогут учесть неуловимые тонкие нюансы. Но самое главное, что они проверят формальные данные и проведут основной отсев. Самостоятельно это тоже можно сделать, но будет более трудоемко.

Однако Жукова предупредила, что даже если вы обращаетесь в агентство, то с вас ответственность в подборе это не снимает. Нужно будет провести личные собеседования с предварительно отобранными кандидатами.

Какие документы нужно проверить

Специалист уверена, что важно посмотреть рекомендации с предыдущих мест работы, правда, будущая няня может легко их подделать:

— Агентство решает за кандидата, какие документы нужно спросить. Однако если человек решил сам заняться выбором няни, то нужно проверить паспорт, рекомендации с предыдущих мест работы. Но их нужно уметь «пробить». К сожалению, большое число кандидатов подделывают рекомендации и сами себе пишут хвалебные отзывы. Там должен быть телефон реального работодателя, с которым можно пообщаться.

По словам Жуковой, также важны медицинские документы, которые говорят о здоровье человека:

— Стандартные справки от психологов и наркологов не имеют важного веса. Хотя в дополнение можно и их спросить. Чем больше моментов обезопасят родителей с точки зрения психологического комфорта, тем лучше.

На что обратить особое внимание

Как объяснила эксперт, если родители выбирают няню через агентство, то они дают конкретную задачу сотрудникам. А если выбирают сами, то после проверки документов и формальных данных, нужно внимательно послушать, как она говорит о своей работе:

— Это позволит понять, насколько она любит детей, с которыми взаимодействует, как она о них отзывается. Всегда можно почувствовать эмоциональную вовлеченность няни в свою деятельность. На это очень важно обратить внимание.

Также Жукова отметила, что нужно узнать, почему няня ушла с предыдущего места работы, ведь это тоже очень важный пункт.

Какого возраста лучше брать няню

Эксперт уверена, что возраст няни может сильно влиять на качество ее работы как в положительную, так и в отрицательную сторону:

— Физически это очень тяжелая работа. Это можно сравнить с рождением ребенка. Например, когда женщина родила первенца в 25 и 45 — разница очевидна. Но важно смотреть не столько на возраст, сколько на физическое здоровье кандидата. Женщина и в 60 лет может быть бодра и вынослива. Этот момент нужно для себя решить.

Каждая семья сама должна определить, что для нее важно, ведь родителей свои представления о няне. В целом лучше брать кандидата среднего возраста как для грудничка, так и для ребенка постарше, убеждена Жукова:

— С любым ребенком няню ждет большая физическая и эмоциональная нагрузка. Ее нужно уметь выдерживать.

Нужно ли периодически ее менять

Директор агентства по подбору домашнего персонала подчеркнула, что очень важно, чтобы ребенок до трех лет привык и сформировал с няней эмоциональную связь:

— При работе с маленькими детьми няня должна контролировать эмоции со своей стороны. Но если малыш не привыкнет к ней, то он будет чувствовать себя с ней некомфортно. Поэтому лучше выбирать одну няню на всю жизнь, если она с ним с рождения.

Однако если родители нанимают няню для более взрослого ребенка или подростка, то она будет выполнять еще и роль воспитателя. По мере взросления лучше менять няню, чтобы она соответствовала профессиональным требованиям, отметила Жукова.

Как понять, что няня подходит ребенку

Жукова также объяснила, как понять, что няня подходит ребенку:

— Если вы пришли с работы и к вам бежит радостный ребенок, который рассказывает, как здорово провел с ней день, то она ему подходит. А если ребенок вас встречает грустный, плачет, вы по его состоянию видите, что ему тяжело и некомфортно, то с такой няней лучше попрощаться.

Какими качествами должна обладать няня

По мнению детского и семейного психолога Натальи Наумовой, идеальная няня должна быть ответственной и пунктуальной:

— Также очень важно, чтобы она соблюдала личные границы с ребенком и его родителями. Няня должна быть надежной и уметь быстро реагировать в экстренных ситуациях. При этом она не должна ни при каких обстоятельствах подвергать ребенка опасности, а напротив, должна оберегать его.

Также, по словам психолога, няня должна быть нежной и внимательной к ребенку, но придерживалась четких правил. Она не может ставить себя на место родителей. Кроме того, няня не должна быть излишне строгой — ребенок не должен ее бояться, заключила Наумова.