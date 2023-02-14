Свадебные традиции в XIX веке

Фото: Эдмунд Лейтон, «Регистрация брака», 1920 год

Современные свадебные ритуалы в России сохранили множество традиций дворян и купцов XIX века, несмотря на то что минуло два столетия. Какие традиции навсегда прижились, а что, возможно, стоит вспомнить и возродить — в материале «Вечерней Москвы».

Женское счастье

Замужество в XIX веке было главной целью в жизни каждой женщины. Возраст невест того времени — 17–18 лет. В этот период юные прелестницы должны были готовиться стать идеальными женами и матерями, в совершенстве владеть этикетом и умением вести домашнее хозяйство. Представители мужского пола, напротив, не спешили определяться с выбором спутницы и могли спокойно наслаждаться холостяцкой жизнью до 30 лет.

Ярмарка невест

Популярным мероприятием для поиска пары в Москве XIX века были балы — так называемые ярмарки невест, где происходили судьбоносные знакомства. Для этих целей люди прибывали в столицу со всех уголков России. Чтобы произвести лучшее впечатление, задолго до события шились роскошные наряды, в день самого бала парикмахеры делали участникам прически по последней моде. Порою семья тратила последние деньги, чтобы подготовить дочерей к балу и повысить шансы «отхватить» хорошую партию. Ведь это была чуть ли не единственная возможность знакомства с противоположным полом.

Бал в Вене, 1900 год / Фото: public domain

Свахи

Кроме того, одним из способов поиска хорошего партнера было обращение к свахам. В их обязанности входил поиск достойной партии по требованию, а также сбор информации о происхождении и финансовом положении юноши или девушки.

Фото: В. Тетмайер, «Сватовство», 1895 год

Сватовство

Сам ритуал сватовства тогда походил на деловые переговоры: жених проводил беседы с родителями невесты. Иногда процедура затягивалась на годы. Если родители давали добро на брачный союз, мужчине предоставляли право на частые посещения дома будущей жены и возможность проводить время с избранницей. Девушка получала новый статус, визиты иных претендентов на ее руку осуждались обществом. Отказ жениха от встреч с семьей и невестой мог стать поводом для скандала, так как подобное поведение мужчины считалось оскорбительным.

Формально в родительском одобрении для вступления в брак уже не было необходимости с XVIII века: уже тогда Петр I запретил принуждать кого-либо к браку. Однако перечить родителям все равно осмеливались немногие — влюбленные старались, чтобы отец и мать благословили союз.

В семьях, где было несколько девушек на выданье, нужно было соблюдать очередность: младшая дочь не могла опередить в замужестве старшую.

Однако уже во второй половине века традицию, согласно которой родители решали судьбу детей, начали считать пережитком прошлого.

Мальчишники и девичники

Перед свадьбой традиционно закатывали мальчишники и девичники. Мужчины ходили по кабакам, к цыганам, пели песни под гитару и веселились. Девушки собирались в банях, а после также ели, пили, пели и плясали.

Фото: А. И. Корзухин, «Девичник», 1889 год

Платье и фата

Белое свадебное платье и фата стали обязательными к середине XIX века. Согласно поверью, в туфли невесте клали золотые монетки под пятки — это сулило семье богатство. Женихи наряжались в праздничный костюм. Представители светского общества облачались в черные фраки, повязывали белые галстуки, на руки надевали перчатки, военные были в парадной униформе.

Фото: К. Е. Маковский, «Под венец», 1884 год

День свадьбы

Праздничный день состоял из двух важных этапов.

Венчание

Венчание проводилось в храме в присутствии свидетелей и гостей, оно закрепляло союз юридически. Головы брачующихся покрывали церковными венцами, в завершение обряда священнослужитель надевал кольца, которые заранее доставлял в церковь жених.

Торжественный обед

Свадебное пиршество проходило дома. Молодых после венчания встречали хлебом-солью. Трапеза в зажиточных семействах всегда была очень роскошной, состояла из множества изысканных блюд. Гостей развлекали живой музыкой и театральными представлениями. Завершал ужин сладкий пирог или торт, который резали молодожены и раздавали куски гостям. Устроить роскошное пиршество старались и небогатые люди.

Фото: К. Е. Маковский, «Свадебный пир в боярской семье XVII столетия», 1883 год

Путешествие

После праздника новоявленные супруги уезжали в путешествие. На рубеже XIX–XX веков на острие моды были туры молодоженов по городам Италии или Франции. Небогатые люди уезжали отдыхать за город.