Почему пропаганда здорового образа жизни проигрывает культу еды

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Министерство здравоохранения забило тревогу: российских школьников с ожирением за последние 20 лет стало в шесть раз больше. А среди взрослых этой болезнью сегодня страдают каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина страны. При этом эксперты утверждают, что избыточный вес — проблема не только медицинская, но и социальная: ее появление во многом обусловлено культом еды.

Что нужно, чтобы быть стройным и физически крепким? Ответ на этот вопрос, кажется, знают все: правильное, рациональное и дробное, питание плюс физическая активность вкупе с отказом от вредных привычек. Государство изо всех сил старается создать населению условия для здорового образа жизни (ЗОЖ) и занятий спортом. Бизнес тоже не отстает, выкладывая на прилавки все больше товаров с маркировкой «правильные продукты». Но упрямая статистика утверждает: общество наше, как и во всем мире, все больше ест, мало двигается и катастрофически зарастает жиром. По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, распространенность ожирения в нашей стране достигла 30 процентов, то есть напрямую эта проблема касается около 40 миллионов человек. По прогнозам, к 2030 году в группе риска окажется в 1,5 раза больше людей. Директор Национального медицинского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева предупреждает: такой рост повышает смертность населения. «Задумайтесь: лишний вес отнимает 9 лет жизни у женщины, а у мужчины — 12 лет», — говорит она.

Теорию освоили

Если судить по данным соцопросов, пропаганда ЗОЖ отлично «подковала» общество в том, как и почему нужно правильно питаться. Исследование Роспотребнадзора показывает, что 79 процентов граждан страны положительно относятся к здоровому питанию и высоко оценивают его роль в благополучии человека. А Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) результатами опроса демонстрирует осведомленность населения об опасности ожирения. «Респонденты в подавляющем большинстве называют ожирение серьезной угрозой здоровью», — говорится в исследовании. Однако парадокс: 62 процента россиян при этом заявляют, что совершенно не озабочены лишним весом своего тела, и утверждают, что таковых проблем нет у их близких, друзей и знакомых. И если речь заходит о необходимости похудеть, наши сограждане предполагают, что в первую очередь нужно ориентироваться на собственное самочувствие, а уже потом учитывать рекомендации врача. В меньшей степени, по мнению россиян, стоит обращать внимание на изменение веса, размера одежды и то, как человека воспринимают окружающие. По мнению большинства граждан страны, ожирение — это медицинская проблема, связанная с ухудшением здоровья.

— Многие хотят найти эндокринную причину, чтобы снять с себя ответственность, — комментирует кандидат медицинских наук, эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин. — Причинами ожирения могут быть опухоль, выделяющая инсулин, болезнь Иценко–Кушинга, но эти заболевания занимают не более 4 процентов от общего количества пациентов с ожирением, и только один процент приходится на истинно генетические причины заболевания. В большинстве случаев причиной этой болезни становятся малоподвижный образ жизни и популяризация западного типа питания, включающего в себя высококалорийную, высокоуглеводную пищу с дефицитом полезных питательных веществ. Калории усваиваются моментально, а если они не будут потрачены, то отложатся в жировую ткань.

Проблема, по мнению эксперта, также в том, что мы увлеклись и полезными заморскими продуктами: «Многие считают, что авокадо, киноа, семена чиа — эталон здорового питания. Однако они ничем не отличаются по составу от отечественных продуктов. Наша гречка в пользе западным крупам не уступает. Льняное масло ничем не хуже оливкового. Необязательно выбирать дорогие дорадо или сибас, купите окуня, треску», — говорит он.

Но, оказывается, мы и об этом знаем. «Россияне все сознательнее относятся к выбору качественных и безопасных продуктов, — утверждают авторы исследования. — Все больше людей понимают, что правильный рацион состоит из простых и доступных продуктов».

Теория — вещь прекрасная. Вот только без практического применения грош ей цена. Если понимаем, что нужно потреблять полезную еду, но не слишком следуем рекомендациям, то, согласитесь, пользы для здоровья, конечно, никакой не будет.

— Здоровый образ жизни как одна из форм заботы о себе оставляет много лазеек для ханжества и лицемерия, — считает философ Мирия Николаева. — Самый распространенный трюк, который сводит на нет все усилия, отражает известная шутка: «Что бы такое еще съесть, чтобы похудеть?» Модные диеты вызывают подчас противоположный эффект нездоровой фиксации на питании как таковом, и в результате человек элементарно переедает диетических продуктов. Сама же форма тела создается образом жизни, где основу составляет социальная деятельность — работа, учеба, общение.

Капризы сладкоежек

Между тем реальная ситуация отношения к ЗОЖ серьезно отличается от оптимистичных выводов некоторых аналитиков. Росстат, подсчитав долю граждан, которые ведут здоровый образ жизни, утверждает: таковых по всей России всего 12 процентов. Только за два года пандемии число «зожников» снизилось на 20 процентов. По оценке ВЦИОМа, на практике принципов ЗОЖ придерживается меньшинство россиян. Говорим одно — как правильно, а поступаем часто совсем иначе. К слову, о гастрономических предпочтениях у россиян недавно поинтересовались аналитики исследовательского агентства «Русопрос». Оказалось, что около половины россиян не представляют свое меню без сладкого: 47 процентов респондентов заявили, что не готовы отказаться от пирожных, мороженого, конфет, фастфуда и чипсов. А проанализировав в этом году обезличенные данные по банковским картам клиентов, исследователи установили, что количество транзакций в булочных и кондитерских выросло в среднем на 20 процентов. Продажи, связанные с доставкой готовой еды на дом, сократились на четверть, а вот ходить в рестораны и заведения с фастфудом потребители, напротив, стали чаще. В числе необычных вкусовых предпочтений россиян оказались арбуз с майонезом, колбаса с вареньем и молочной кашей, мороженое с картошкой фри и чипсы с вареньем.

Именно в распространении доступной высококалорийной пищи видит одну из главных причин эпидемии ожирения диетолог-нутрициолог Татьяна Семенова.

— За последние 50–70 лет питание людей изменилось настолько глобально, что метаболизм организма, скорость реакций в нем, работа ферментов и организация микробиоты не успели приспособиться, — говорит она. — Насыщение изделий из пшеницы излишней клейковиной (глютеном), как одной из причин, привело к повреждению стенок кишечника. Сегодня мы видим массово если не патологию кишечника, то дисбиоз почти у каждого пациента. Доля простых сахаров достигла немыслимых объемов. Введение в производство кукурузного сиропа как подсластителя позволило удешевить пищевую индустрию. Легкие углеводы — бич сегодняшнего времени. Засилье фастфуда и сладких газированных напитков легло тяжелым бременем на современное поколение. Так мы получили массовую инсулино-резистентность, вялотекущее воспаление, и ожирение.

Кстати, по оценке исследовательского центра «Зарплаты.ру», только 18 процентов работающих россиян выбирают здоровый перекус. По мнению психолога Олега Долгицкого, еда стала культом эпохи, потому что новое поколение не знает, что такое голод, путая его с обычным аппетитом: «Еда перестала быть способом удовлетворения потребности в питании, она дарит новые ощущения, снимает стресс, даже помогает произвести впечатления на окружающих».

Стресс снимаем с аппетитом

В большом городе социальных причин для ожирения куда больше, чем на селе, — это признают большинство экспертов. В бешеном ритме города организовать рациональное питание сложно. К тому же порядка 25 процентов горожан, по данным холдинга «Ромир», заедают стресс. Сладости для борьбы с плохим настроением чаще используют жители мегаполиса от 21 до 40 лет. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети на основе данных Росстата делают вывод, что сегодня россияне готовы увеличить расходы на вредную пищу в качестве дешевых заменителей развлечений.

— Хронический стресс, которого сейчас так много у всех, — важный фактор развития ожирения, — считает доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Сеченовского университета Наталья Шиндряева. — Вот как это работает: усиливается выработка «гормона стресса» кортизола. При его повышенном уровне замедляется метаболизм (вес легче набрать и труднее сбросить), повышается аппетит и уровень инсулина, растет тяга к сладкому (организм уверен, что вы в опасной ситуации, а значит, нужен быстрый источник энергии). Во время стресса мы чаще выбираем так называемую комфортную еду, а это, как правило, мучные продукты, фастфуд, десерты. Чтобы снять нервное напряжение и приглушить неприятные эмоции, человек идет перекусывать или берет вторую порцию блюда, ведь после еды организм вырабатывает нейромедиаторы, отвечающие за расслабление. Стресс приводит к рассеянности внимания, в таком состоянии люди питаются хаотично и не в состоянии планировать здоровый рацион.

Тем временем в интернете растет число сайтов, рассказывающих об очередной «эффективной диете». Но спрос рождает предложения. А подавляющее число горожан, судя по тем же опросам, абсолютно уверены: уж если лишний вес мешает жить, надо сесть на диету. Однако это далеко не всегда идет во благо.

— Многие цепляются за обещания резкого похудения, чтобы прийти в форму после праздников, отпуска и других излишеств в еде, — говорит кандидат медицинских наук, эндокринолог-диетолог Татьяна Гудожникова. — И многим такие диеты действительно помогают, но часто приводят к ухудшению состояния здоровья или к быстрому возвращению веса после завершения. Любые сознательные ограничения питания — сильный стресс для организма. Особенно если вы привыкли ни в чем себе не отказывать. Низкокалорийные рационы могут привести к дефицитам, проблемам с гормональной системой, эмоциональной сферой. А увеличение количества белков может негативно сказаться на функции почек.

Но если диеты — не панацея, то логично пропаганду ЗОЖ направить по иному пути. Например, почаще обращать внимание на то, что стиль питания семьи равно стилю питания ребенка. Пересмотреть приоритеты в формировании здорового образа жизни в сторону профилактики и информирования населения. Эксперты твердят об этом постоянно. Но как реально это сделать, если мы и так в курсе, но все равно большую часть времени и дети, и взрослые проводят сидя за компьютером, закусывая чипсами и запивая газировкой? А государственные программы, городская поддержка массового занятия физкультурой и спортом почему-то ожидаемого результата не приносят.

— Минздрав России в настоящий момент разрабатывает Концепцию борьбы с избыточным весом у детей и подростков, — рассказывает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. — Но эта концепция содержит все признаки локального ведомственного акта, который станет временной полумерой и наглядно продемонстрирует, почему пропаганда ЗОЖ не справляется с решением проблемы. По данным Минспорта России, физически активны в нашей стране около 90 процентов детей. Однако, согласно данным рейтинга общественного здоровья ОП РФ, в спортивных школах и секциях занимаются всего 10 процентов маленьких россиян. То есть урок физкультуры — основной источник физической активности. На этом примере видны все проблемы межведомственного взаимодействия. Программу урока физкультуры разрабатывает и утверждает Минпросвещения, не согласуя ее с Министерством спорта. Получается, что все новейшие достижения спорта — методики тренировок, в том числе ЛФК, упражнения, инвентарь, — все это проходит мимо школы. Ведомствам следует более активно взаимодействовать для решения важнейших вопросов здоровья и благополучия наших детей.

То, что движение — жизнь, общество тоже ведь хорошо знает. Но, увы, в массе своей не оченьто шевелится. Однако, запихивая в себя очередной гамбургер, стоит задуматься, во что он обойдется вашему организму.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

62 процента граждан нашей страны имеют избыточную массу тела. 24 процента россиян поставлен диагноз «ожирение». Люди с лишним весом в 7,5 раза чаще болеют сахарным диабетом, в 2,8 раза артериальной гипертонией, в 1,5 раза заболеваниями сердца и сосудов. 4 из 5 пациентов с ожирением умирают от этих болезней, а продолжительность жизни у них составляет всего 50–60 лет.

Западная гастрономия слишком калорийна

Светлана Павличенко, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание»:

— Традиционно развитие ожирения объясняется результатом дисбаланса между потреблением калорий и расходом энергии. Увеличение потребления калорий хоть и связано с увеличением веса, но до конца не объясняет этот факт. Еще одна теория говорит о повышении уровня гормона инсулина, который приводит к избыточному образованию жира из-за употребления в больших количествах рафинированных углеводов и сахара. Типичная западная модель питания с высоким потреблением переработанных продуктов и низким потреблением овощей и фруктов также характеризуется высокой калорийностью. Но пандемия ожирения говорит о том, что современная теория дисбаланса поступления и расхода энергии не может полностью объяснить трагическую динамику, как и попытки обвинить в этом расстройства пищевого поведения («маленькие слабости»).

Известно, что при равном доступе к пище ожирением страдает только часть людей. Последние научные работы развивают обесогенную теорию, суть которой в том, что воздействие отдельных химических веществ из окружающей среды может разрушать регуляцию и функцию эндокринной системы, печени, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта и головного мозга, менять количество жировых клеток и их функцию и тем самым повышать предрасположенность к ожирению. К таким веществам относятся некоторые лекарства, компоненты пластика, бытовой химии. Тем не менее ключевым решением проблемы ожирения может стать коррекция рациона питания. Для этого нужно уменьшить количество сахара и увеличить потребление пищевых волокон из растительных продуктов — цельных злаков, овощей, фруктов и бобовых.